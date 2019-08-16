Кубок губернатора Тульской области по конкуру

На территории конноспортивного комплекса в парке-отеле «Грумант» состоится Кубок губернатора области по конкуру.

Начало торжественной церемонии открытия Кубка 11.30

Гостей ждут зрелищные конные соревнования и насыщенная развлекательная программа.



Соревнования по конкуру считаются одними из самых захватывающих конных состязаний, за победу в которых борются самые отважные и виртуозные всадники. Ведь, состязаясь на мощность прыжка, лошади преодолевают препятствия высотой в человеческий рост!



В программе мероприятия:

Торжественная церемония открытия с участием Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля

Модный показ от «Итальянского дома моды» FW 2019−2020

Демонстрация коллекции шляп Натальи Прокофьевой (Санкт-Петербург)

Конкурс шляп

Выставка ретро-автомобилей

Конкурс флористов и выставка цветочных композиций

Кулинарный баттл, жюри: Маурицио Россини и Яков Островский

Дегустации

Интерактивные программы и мастер-классы для всей семьи

Тест-драйв

Выставки, экскурсии, фотосессии от Музея самоваров и бульоток в парк-отеле «Грумант»

Школа французского языка

И многое другое!



Дети до 12 лет в сопровождении взрослых проходят бесплатно.



Рекомендуемый дресс-код: шляпа (colors 2019: red&blue)

Программа мероприятия будет интересна и взрослым, и детям.



Проведите незабываемый день на природе в парк-отеле «Грумант»!

Как добраться

Из Тулы и обратно курсирует специальный автобус:

В 10.30 и 10.45 отправление из Тулы от площадки магазина «Пятерочка» (Калужское шоссе, д.2) до стоянки парк-отеля «Грумант»

В 17.00 и 17.20 отправление от стоянки парк-отеля «Грумант» до площадки магазина «Пятерочка» (Калужское шоссе, д.2)