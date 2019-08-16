Кубок губернатора Тульской области по конкуру
На территории конноспортивного комплекса в парке-отеле «Грумант» состоится Кубок губернатора области по конкуру.
Начало торжественной церемонии открытия Кубка 11.30
Гостей ждут зрелищные конные соревнования и насыщенная развлекательная программа.
Соревнования по конкуру считаются одними из самых захватывающих конных состязаний, за победу в которых борются самые отважные и виртуозные всадники. Ведь, состязаясь на мощность прыжка, лошади преодолевают препятствия высотой в человеческий рост!
В программе мероприятия:
- Торжественная церемония открытия с участием Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля
- Модный показ от «Итальянского дома моды» FW 2019−2020
- Демонстрация коллекции шляп Натальи Прокофьевой (Санкт-Петербург)
- Конкурс шляп
- Выставка ретро-автомобилей
- Конкурс флористов и выставка цветочных композиций
- Кулинарный баттл, жюри: Маурицио Россини и Яков Островский
- Дегустации
- Интерактивные программы и мастер-классы для всей семьи
- Тест-драйв
- Выставки, экскурсии, фотосессии от Музея самоваров и бульоток в парк-отеле «Грумант»
- Школа французского языка
И многое другое!
Дети до 12 лет в сопровождении взрослых проходят бесплатно.
Рекомендуемый дресс-код: шляпа (colors 2019: red&blue)
Программа мероприятия будет интересна и взрослым, и детям.
Проведите незабываемый день на природе в парк-отеле «Грумант»!
Из Тулы и обратно курсирует специальный автобус:
В 10.30 и 10.45 отправление из Тулы от площадки магазина «Пятерочка» (Калужское шоссе, д.2) до стоянки парк-отеля «Грумант»
В 17.00 и 17.20 отправление от стоянки парк-отеля «Грумант» до площадки магазина «Пятерочка» (Калужское шоссе, д.2)