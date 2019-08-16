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Кубок губернатора Тульской области по конкуру

Кубок губернатора Тульской области по конкуру

На территории конноспортивного комплекса в парке-отеле «Грумант» состоится Кубок губернатора области по конкуру.

Начало торжественной церемонии открытия Кубка 11.30

Гостей ждут зрелищные конные соревнования и насыщенная развлекательная программа.

Соревнования по конкуру считаются одними из самых захватывающих конных состязаний, за победу в которых борются самые отважные и виртуозные всадники. Ведь, состязаясь на мощность прыжка, лошади преодолевают препятствия высотой в человеческий рост!

В программе мероприятия:

  • Торжественная церемония открытия с участием Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля
  • Модный показ от «Итальянского дома моды» FW 2019−2020
  • Демонстрация коллекции шляп Натальи Прокофьевой (Санкт-Петербург)
  • Конкурс шляп
  • Выставка ретро-автомобилей
  • Конкурс флористов и выставка цветочных композиций
  • Кулинарный баттл, жюри: Маурицио Россини и Яков Островский
  • Дегустации
  • Интерактивные программы и мастер-классы для всей семьи
  • Тест-драйв
  • Выставки, экскурсии, фотосессии от Музея самоваров и бульоток в парк-отеле «Грумант»
  • Школа французского языка

И многое другое!

Дети до 12 лет в сопровождении взрослых проходят бесплатно.

Рекомендуемый дресс-код: шляпа (colors 2019: red&blue)
Программа мероприятия будет интересна и взрослым, и детям.

Проведите незабываемый день на природе в парк-отеле «Грумант»!

Как добраться

Из Тулы и обратно курсирует специальный автобус:

В 10.30 и 10.45 отправление из Тулы от площадки магазина «Пятерочка» (Калужское шоссе, д.2) до стоянки парк-отеля «Грумант»
В 17.00 и 17.20 отправление от стоянки парк-отеля «Грумант» до площадки магазина «Пятерочка» (Калужское шоссе, д.2)

Где и когда?
Грумант, парк-отель
деревня Грумант, Симферопольское шоссе, 201 км
21 сентября 2019, суббота
11:00
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