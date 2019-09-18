Такого в Туле еще не было: самые громкие премьеры осени

Недавно открылся новый сезон развлечений. Myslo собрал все самые горячие новинки и выступления звезд, которые приедут в Тулу впервые. Вот что ждет нас этой осенью.

Концерты/вечеринки

Когда: 21 сентября, суббота, 20.00

Где: Harat's Pub, Тула, Красноармейский проспект, 19

Цена: 1000 р. + бронирование стола. Выбрать и оплатить стол можно в пабе. Подробности по тел. 525 — 025

В Тулу впервые приезжает группа «Вельвет». Музыканты представят публике свой четвертый альбом «Тонкая красная линия», который быстро вошел в первую тройку рок-чартов iTunes и Google Play сразу после выхода в феврале.

«Вельвет» — это песни, которые хочется переслушивать, и это редкие концерты, на которых обязательно нужно быть.

Когда: 16 ноября, суббота, 20.00

Где: Harat's Pub, Тула, Красноармейский проспект, 19

Цена: 900 р. + бронирование стола. Выбрать и оплатить стол можно в пабе. Подробности по тел. 525 — 025

Юлию Коган заставил приехать в Тулу день рождения Harat’s pub. В честь праздника певица представит обновленную программу, в которой есть искрометные юмористические песни, проникновенные баллады, предельная искренность и наикрутейший драйв! А также Юлия исполнит песни которые были записаны в сотрудничестве с группами «Ленинград» и «Король и Шут».

Когда: 3 ноября, воскресенье, 19.00

Где: Манеж стадиона «Арсенал», Тула, Ленина пр-т, д.87

Цена: 1500−2500 р.

В Туле пройдет первая супердискотека 90-х. Это не «фейковые» составы групп и «экс-экс» участники коллективов, это не скучные «движухи 90-х». Это национальное турне полноценного шоу, в котором принимают участие самые крутые артисты 90-х: СВЕТА, «ВИРУС», Оксана Почепа «АКУЛА», Золотой состав группы «STRЕЛКИ», Оксана Ковалевская, «КРАСКИ», «ТУРБОМОДА». Сумасшедшее шоу, адская смесь технологий будущего с «фишками» из 90-х, ностальгические видеоролики и самые любимые песни, и артисты.

Когда:19 октября, суббота, 20.00

Где: Harat's Pub, Тула, Красноармейский проспект, 19

Цена: 800 р. + бронирование стола. Выбрать и оплатить стол можно в пабе. Подробности по тел. 525 — 025

Вряд ли найдутся те, кто никогда не слышал альтернатив-поп-боевики «Убили негра», «Таблетка», развеселую «Мама Зузу», душещипательную «Куба», циничный «Случай в Макдональдсе», армянско-железнодорожный «Москва-Махачкала», анархически-разухабистый «Котовский», финансово-философский «1000000 USD». Легендарные музыканты приедут в Тулу, чтобы отметить свое 20-летие в эфире. Шоу этих ребят поднимает настроение всем без исключения — это лучший из легальных антидепрессантов.

Когда: 20 сентября, пятница, 22.00

Где: Backstage club, Тула, г. Тула, ул. Демидовская, д. 179.

Цена: 500 р.

Для тех, кто соскучился по вечеринкам электронной музыки 90-х в Туле пройдет первый фестиваль рейва. На сцене выступят современные звезды электронной сцены: авторы интернет-хита «Турбо пушка» группа «ДЕТИ (Москва)», группа «МИЛИЦИЯ (Рязань)» и DRUMA2RGI aka «КОЖАНЫЙ МУСОР».

Когда: 22 октября, вторник, 19.00

Где: Backstage club, Тула, г. Тула, ул. Демидовская, д. 179

Цена: 800 р.

В клубе Backstage выступит группа «Кис-кис», которая уверенно претендует на звание одного из главных открытий 2019 года. Ее часто называют женской версией «Пошлой Молли». Юные «кис-кис» взяли лучшее от гаражного рока, поп-панка, панк-рока и инди-рока, создав кое-что способное засесть в голове на ближайшие недели.

В составе дуэта «Кис-кис» — вокалистка Софья Сомусева и дочь клавишника из группы Максима Леонидова Алина Олешева. Уже сейчас в их официальном сообществе более 70 тысяч подписчиков, а клипы набирают по полмиллиона просмотров.

Когда: 2 ноября, суббота, 19.00

Где: Backstage club, Тула, г. Тула, ул. Демидовская, д. 179.

Цена: 1000 р.

Киноактер Гоша Куценко впервые предстанет перед туляками в музыкальном амплуа. На сцене Backstage артист выступит вместе со своей музыкальной группой «ГК».

Творчество Куценко и его коллектива сложно отнести к какому-то музыкальному стилю — в нем собраны арт-рок, фанк, эйсид-джаз, трип-хоп, рэп, эклектика. Каждый слушатель найдет для себя что-то свое понятное, близкое, для души — от лирики до жесткого рока. Тексты тоже не традиционно песенные. Каждая композиция — это реальные история, о жизни, о любви, женщинах, друзьях, расставаниях и встречах. Все песни Гоши Куценко эмоционально яркие и очень личные, но такие узнаваемые и запоминающиеся.

События

Когда: 13−19 сентября, пятница-четверг, полная программа по ссылке.

Где: ул. Металлистов, Городской концертный зал, «Искра», Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ).

Вход свободный, цены на на некоторые спектакли -200−550 р.

Недавно в Туле открылся Первый международный фестиваль молодёжных театров GingerFest. Поделиться своим творчеством, научиться новому и создать настоящий праздник театра в Тулу приехали представители из России, Испании, Греции, Австрии, Румынии, Туниса, Египта. Гости смогут посмотреть выступления театральных коллективов танцевальные и пластические постановки, клоунаду и пантомиму, кукольный театр для малышей. Для всех желающих открыты мастер-классы по комедии дель арте, соло джазу, сценическому бою, сценографии, фламенко.

Когда: 12 октября, суббота, 20.00

Где: Harat's Pub, Тула, Красноармейский проспект, 19

Цена: 1100 р. + бронирование стола. Выбрать и оплатить стол можно в пабе. Подробности по тел. 525 — 025

По многочисленным просьбам в Тулу приезжает бессменный ведущий передачи «В мире животных» Николай Дроздов. Он прочтёт увлекательную лекцию о зарождении нашей Вселенной.

Николай Николаевич Дроздов — человек-легенда советского телевидения, учёный, доктор биологических наук и просто герой целых поколений, выросших на его передачах «В мире животных» и многочисленных документальных фильмах о природе. Если решили пойти не затягивайте с покупкой — билеты на Дроздова разлетаются как горячие пирожки.

Спектакли

Когда: 14 октября, понедельник, 19.00

Где: Тульский академический театр драмы, Тула, Проспект Ленина, д. 34 a.

Уточнить цену можно по тел.(4872) 31−11−69

В драматическом театре покажут спектакль по рассказам Чехова, созданных в творческой лаборатории Никиты Михалкова. Спектакль представляет собой литературно-сценический коллаж, наполненный красочными видеоинсталляциями по произведениям великих классиков — «В Париже», «Визитные карточки», «Хористка», «Стёпа», Супруга", «Канитель», «Враги», «Лита».

Главная особенность спектакля — его форма воспроизведения, сочетающая в себе не только 3D-декорации и видеозарисовки, но и рождающая атмосферу поистине «живого кино».

Когда: 28−29 сентября, суббота-воскресенье, 18.30

Где: Тульский камерный драматический театр, Тула, улица Дзержинского, 8

Цена: 500−650 р., для студентов — 450 р., для школьников — 400 р.

Когда: 28−29 сентября, суббота-воскресенье, 18.30

Где: Тульский камерный драматический театр, Тула, улица Дзержинского, 8

Цена: 500−650 р., для студентов — 450 р., для школьников — 400 р.

Премьера нового спектакля приурочена к 20-летию Тулького камерного драматического театра. В основу сюжета легла пьеса автобиографическая пьеса Теннеси Уильямся, написанная в 1944 году. Главный герой рассказывает о жизни своей семьи. В центре сюжета поэт, работающий на складе, его мать, стареющая аристократка, которую бросил ее муж — простой телефонист. Его сестра — застенчивая девушка с изъяном во внешности — короткой ногой после перенесенной болезни. Девушка погружена в мир хрупких стеклянных фигурок, которые она коллекционирует, мать мечтает выдать ее замуж и просит главного героя ей в этом помочь.

Когда: 3 ноября, воскресенье, 18.30, 4 ноября, понедельник, 12.00

Где: Тульский академический театр драмы, Тула, проспект Ленина, д. 34 a.

Цена: 300−700 р., дневной льготный — 250 р.

В Тульском драматическом театре состоится премьера спектакля от московского режиссера Александра Каневского. Сюжет спектакля основан на пьесе Ивана Алифанова. Это уморительная комедия положений и характеров с итальянским колоритом. Здесь присутствует весь арсенал комедии положений: подмена героев, переодевание, потеря памяти, явления сумасшедших и маньяков…

Когда: 21 сентября, суббота, 11.00, 16.00

Где: Тульский областной Театр юного зрителя, Тула, ул. Коминтерна, 2

Цена: 200 р.

В театре юного зрителя впервые пройдет спектакль для малышей. По своему формату спектакль близок к традиционной детской постановке, хотя и предполагает свободное общение с маленькими зрителями. Детки с родителями отправятся в увлекательное путешествие по странам мира вместе с Алисой и Безумным шляпником. Представление продлится 35 минут, а в конце всех зрителей ожидает приятный памятный сюрприз.

Когда: 21 сентября, суббота, 19.00.

Где: «Новый театр», Тула, пр. Ленина, 44.

Заказ билетов: 38−46−55.

В «Новом театре» идет осенняя премьера романтической комедии для всей семьи. В основе сюжета лежит комедия Мюррея Шизгала о человеческих судьбах и мечтах, зажатых в рамках принятых условностей и ежедневной рутины. В офис корпорации приходит молодой амбициозный сотрудник Пол, он попадает в один отдел с машинисткой Сильвией, девушкой лёгкой на подъём и поддерживающей хорошие отношения с боссом. Пол женат, у него двое детей, Си свободна и, кажется, готова к новым отношениям. Но, что из этого выйдет, смотрите уже в эту субботу.

Когда: 19 октября, суббота, 18.00, 27 октября, воскресенье, 18.00

Где: Новомосковский филиал академического театра Драмы им. Горького, Новомосковск, ул. Октябрьская, д. 21

Цена: 300−400 р.

В Новомосковском филиале театра Драмы представят премьерную комедию от авторов сценариев к фильмам Леонида Гайдая — «Операция Ы», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука» Якова Костюковского и Мориса Слободского. Действие спектакля погружает в атмосферу Древней Греции, где живет знаменитый учёный и философ Пифагор. Он красив, умён, но одновременно угрюм и заносчив и в людях ценит сочетание ума и силы. Молодая спартанка Клео приезжает на Самос с тайной целью познакомиться с Пифагором. Увидев своего кумира, Клео с первого взгляда влюбляется в него, и, чтобы быть ближе к философу, девушка переодевается в юношу, и уговаривает Пифагора взять её в ученики…

Кино

Джокер

Цена: от 140 р.

С 3 октября в прокат выходит экспериментальный боевик с Робертом Де Ниро по мотивам комиксов Marvel.

В фильме будет показана история становления суперзлодея Джокера. Действие происходит в восьмидесятые годы. Комик Артур Флек заботится о больной матери, но старается не унывать и дарить людям радость. Однако окружающий мир слишком жесток и сталкивает его лоб в лоб с несправедливости, царящей вокруг. Тогда он решает не просто влиться в этот преступный хаос, а подчинить его себе и стать главой всего зла, что промышляет в Готэме, приручив криминальный мир и поджав его под себя, превратившись в великого злого гения по прозвищу Джокер.

Возрастной рейтинг картины 18+ так так в фильме присутствуют жестокие сцены насилия.

Терминатор: Темные судьбы

Цена: от 140 р.

31 октября в прокат выйдет последняя часть легендарной франшизы «Терминатора». В этом фильме зрители увидят бессменного «терминатора” Арнольда Шварцнеггера и состарившуюся Сару Коннор в исполнении Линды Хэмильтон. В это части терминатору будет противостоять современная непобедимая машина-убийца из жидкого металла, способная разделяться на две полноценные боевые единицы.

Семейка Аддамс

Цена: от 140 р.

31 октября на большие экраны выйдет первый полнометражный анимационный фильм про семейку Аддамс. Зрителей ждет яркая жизнь самой страшной и одновременной веселой семейки, в которой все одеты в черное, дети гуляют и играют на кладбище, а бабушка выпивает перед сном несколько капель яда. Обилие черного юмора, зловещих шуток и готики обеспечено.