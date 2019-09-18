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Годовщина Куликовской битвы: полная афиша праздника
Фото kulpole.ru.

Годовщина Куликовской битвы: полная афиша праздника

Торжественные мероприятия состоятся на Куликовом поле 21 сентября. В этом году в Тульской области отметят 639-ю годовщину Куликовской битвы.

Ежегодно в третьи выходные сентября Куликово поле становится центром торжеств, посвященных празднованию одного из важнейших событий в истории России – Куликовской битвы.

Праздник развернется на нескольких площадках – на Красном холме, у памятника-колонны Дмитрию Донскому,  а также в музейном комплексе «Куликово поле» в Моховом.

19-20 сентября
Празднование годовщины Куликовской битвы начинается Военно-историческим фестивалем «Поле Куликово». Посетить лагерь реконструкторов можно 19 сентября с 15.00 до 18.00 и 20 сентября с 10.00 до 18.00. В эти дни вы можете увидеть:

19 сентября
15.00 – открытие ярмарки;
17.00 – эстафета по метанию сулиц и стрельбе с телег.

20 сентября
10.00 — 18.00 ярмарка, работа ремесленных площадок;
11.00 – открытие фестиваля;
11.30 — 13.30 – обучение групповому конному маневрированию;
12.00 — 17.00 – мастер-классы ремесленников;
16.00 — 17.00 – турнир по настольным средневековым играм;
13.45 — 16.00 – маневры — боевые действия по сценарию;
14.00 – турнир по правилам исторического фехтования;
14.00 — 17.00 – посиделки: круглый стол по вопросу комплексных женских головных уборов и мастер-класс по пошиву повойника;
15.00 – бугурт;
16.00 – конкурс на лучшую реконструкцию предмета;
17.00 — 18.00 – турнир лучников.

21 сентября

21 сентября на Первом ратном поле страны весь день пройдут праздничные мероприятия. Кульминация торжеств – театрализованная реконструкция битвы: русские и ордынские воины в полном вооружении, конники и пешцы навстречу друг другу... лязг металла о металл... ржание лошадей, крики... и победа!

Также в этот день турниры по историческому фехтованию и средневековому бою, концерты средневековой музыки и духовых инструментов, конные выступления и казачья концертно-развлекательная программа, широкая ярмарка и исторические фотозоны.

Для детей и взрослых: стрельба из лука и метание копий, фото в доспехах и поединки на мечах, исторический квест и подарки самым умным.

Настоящий дух Средневековья с ожившими персонажами, бойкой торговлей историческими предметами и мастерские, в которых можно слепить горшок, выковать пластинчатый доспех, соткать пояс и сделать стеклянные бусы.

Праздник состоится на Красном холме и на территории нового музейного комплекса в Моховом. Начало в 9.00.

Вход бесплатный. Большая часть площадок работает бесплатно.

КРАСНЫЙ ХОЛМ КУЛИКОВА ПОЛЯ

С 10.00 до 16.00 работает:

  • «Краснохолмская ярмарка», где представлены кулинарные бренды Тульской области и других регионов России, шашлычные ряды и мини-кафе;
  • «Поляна мастеров»: выставка-продажа изделий художественного и декоративно-прикладного творчества, изготовленных народными мастерами и рукодельниками, медовые ряды;
  • «Средневековое торжище»: выставка-продажа уникальных изделий, созданных по средневековым оригиналам. Также на площадке: мастерские и историческая кухня;
  • «Богатырская застава»: детская игровая площадка, где можно поупражняться в метании копий-сулиц, опробовать рубящую силу меча, пострелять из лука, принять участие в сражении на спортивных мечах, сделать фото в доспехах;
  • «Военно-исторические биваки»: эпоха Средневековья, Стрелецкое войско, Великая Отечественная война;
  • «Русь и Орда»: историческая фотозона в юрте;
  • «Епифанское подворье»: дегустация чаев Куликова поля, конкурс по растопке самовара, купеческая викторина.

8.00 – 10.00 Божественная литургия. Заупокойная панихида по вождям и воинам, павшим за Отечество во все времена (храм Сергия Радонежского).

10.00 – 10.45 Финал турнира по историческому фехтованию между членами клубов, участников Международного военно-исторического фестиваля «Поле Куликово» (ринг исторического фехтования).

10.00 – 10.45 Концерт Губернаторского духового оркестра (храм Сергия Радонежского).

10.00 – 10.45 Концертная программа виртуозов славяно-русского, скандинавского и кельтского фольклора группы «СКОЛОТ»  (средневековое торжище).

10.00 – 10.45 Концертная программа укротителей диких волынок и барабанов, магистров ритма и повелителей безумного танца фолк-рок-группы TEUFELSTANZ (у храма Сергия Радонежского).

10.00 – 10.45, 12.00 – 16.00 Концертно-развлекательная программа «Широкая ярмарка» (поляна мастеров).

11.00 Торжественное шествие к памятнику-колонне Дмитрию Донскому.

11.10 Лития по воинам, павшим за Отечество во все времена (у памятника-колонны Дмитрию Донскому).

11.15 Гражданский митинг, посвященный 639-й годовщине Куликовской битвы. Прохождение торжественным маршем воинов-десантников 106-й Тульской Гвардейской десантной дивизии (у памятника-колонны Дмитрию Донскому ).

11.30 Шествие участников Международного военно-исторического фестиваля «Поле Куликово» к памятнику-колонне Дмитрию Донскому. «Дружинный поклон» (у памятника-колонны Дмитрию Донскому).

11.45 – 12.45 Концертная программа Губернаторского духового оркестра (сцена у колонны).

12.00 – 12.45 Концертная программа фолк-рок-группы TEUFELSTANZ (средневековое торжище).

12.00 – 12.45 Концертная программа группы «СКОЛОТ» (у храма Сергия Радонежского).

13.00 – 13.45 Театрализованная реконструкция эпизода средневекового сражения участниками Международного военно-исторического фестиваля «Поле Куликово» (поляна реконструкции).

14.00 – 16.00 Конные выступления военно-исторических клубов – участников Международного военно-исторического фестиваля «Поле Куликово» (конный манеж).

14.00 – 16.00 Дефиле в исторических костюмах от участников Международного военно-исторического фестиваля «Поле Куликово». Программа «Фехтовальные истории» от студии артистического фехтования «Демисеркль», г. Казань, выступление фолк-группы TEUFELSTANZ (средневековое торжище).

14.00 — 16.00 Концертная программа коллектива LaVerden (у храма Сергия Радонежского).

МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС В МОХОВОМ

14.00 – 16.00 Выступление вокально-инструментальной группы DarkRiver из Выборга.

15.00 – 18.00 Международный турнир по историческому средневековому бою на приз «Куликова поля» в сопровождении ансамбля средневековой музыки.

10.00 – 20.00 Посещение Музея Куликовской битвы, Детского музея и выставки «Государева стража: южные границы Русского государства в XVI–XVII веках».

Посещение музея в этот день осуществляется ТОЛЬКО в сопровождении экскурсовода. Формирование групп и продажа билетов – в Центре приема посетителей Музейного комплекса в Моховом. Стоимость билетов: 400 рублей, 150 рублей – дети до 16 лет, 300 рублей – студенты, пенсионеры.

Продажа билетов прекращается в 18.00! Льготы на посещение музейных объектов 21 сентября не действуют.

Внимание! В случае большого наплыва посетителей и переполненности экспозиций возможны ограничения в посещении музея.

Посещение смотровой площадки музейного комплекса осуществляется самостоятельно по отдельным входным билетам с учетом реальной загрузки объекта.

Стоимость билета: 50 рублей для всех категорий посетителей.

МУЗЕЙНО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС В МОНАСТЫРЩИНО

8.00 – 10.00 Праздничная литургия, посвященная престольному празднику Рождества Пресвятой Богородицы. Крестный ход.

10.00 – 20.00 Посещение экспозиции исторического музея «Дон. Вся история на берегах одной реки».

Продажа билетов – в Центре приема посетителей музейно-мемориального комплекса в с. Монастырщино. Стоимость билетов: 150 рублей, дети до 16 лет – бесплатно, 100 рублей – студенты, пенсионеры.

Продажа билетов прекращается в 19.00. Льготы на посещение музейных объектов 21 сентября не действуют.

В случае большого наплыва посетителей и переполненности экспозиций возможны ограничения в посещении музея.

ВНИМАНИЕ! В программе возможны изменения.

Как добраться, где и что посмотреть - скачайте схему здесь.

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