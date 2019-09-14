Комната желаний

Страна: Бельгия, Люксембург, Франция, 2019

Премьера: в РФ 19.09.2019

Режиссер: Кристиан Волькман

Актеры: Ольга Куриленко, Кевин Янссенс, Марианн Бург, Френсис Чепмен, Джон Фландерс, Эрик Жигу, Кэрол Уэйерс

Жанр: триллер, мистика

Продолжительноcть: 99 мин

Влюбленная пара решает переехать в уединенный особняк. Занимаясь ремонтом старинного дома, они обнаруживают замурованную комнату, исполняющую любое их желание. Миллионы долларов, подлинник Ван Гога и самые роскошные наряды — чего бы они ни захотели, моментально материализуется. Однако, наигравшись вдоволь, молодая женщина осмеливается пожелать себе долгожданного ребенка, даже не подозревая, какую сделку совершает…