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Комната желаний

Комната желаний

Страна:
Бельгия, Люксембург, Франция, 2019
 
Премьера:
в РФ 19.09.2019
 
Режиссер:
Кристиан Волькман
  
Актеры:
Ольга Куриленко, Кевин Янссенс, Марианн Бург, Френсис Чепмен, Джон Фландерс, Эрик Жигу, Кэрол Уэйерс
  
Жанр:
триллер, мистика
  
Продолжительноcть:
99 мин
  

Влюбленная пара решает переехать в уединенный особняк. Занимаясь ремонтом старинного дома, они обнаруживают замурованную комнату, исполняющую любое их желание. Миллионы долларов, подлинник Ван Гога и самые роскошные наряды — чего бы они ни захотели, моментально материализуется. Однако, наигравшись вдоволь, молодая женщина осмеливается пожелать себе долгожданного ребенка, даже не подозревая, какую сделку совершает…

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