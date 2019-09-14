Комната желаний
Страна:
Бельгия, Люксембург, Франция, 2019
Премьера:
в РФ 19.09.2019
Режиссер:
Кристиан Волькман
Актеры:
Ольга Куриленко, Кевин Янссенс, Марианн Бург, Френсис Чепмен, Джон Фландерс, Эрик Жигу, Кэрол Уэйерс
Жанр:
триллер, мистика
Продолжительноcть:
99 мин
Влюбленная пара решает переехать в уединенный особняк. Занимаясь ремонтом старинного дома, они обнаруживают замурованную комнату, исполняющую любое их желание. Миллионы долларов, подлинник Ван Гога и самые роскошные наряды — чего бы они ни захотели, моментально материализуется. Однако, наигравшись вдоволь, молодая женщина осмеливается пожелать себе долгожданного ребенка, даже не подозревая, какую сделку совершает…
Сегодня
|Киносити
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17:25
21:40
Завтра
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17:25
21:40
21 сентября, суббота
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17:25
21:40
01:55
22 сентября, воскресенье
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17:25
21:40
01:55
23 сентября, понедельник
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17:25
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24 сентября, вторник
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25 сентября, среда
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17:25
21:40