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Выходные в Туле: 2-4 июня

Выходные в Туле: 2-4 июня

Фестиваль крапивы, экологический фестиваль, праздник Троицы, фестиваль мамочек и многое другое — в эти выходные.

Каждые выходные мы ждём, когда наконец-то наступит по-настоящему летняя жара, но пока прогноз погоды не радует. Тем не менее, программа на первые летние дни уже готова!

крапивна

Фестиваль крапивы

Село Крапивна Щёкинского района
3 июня, суббота, 10.00
Вход свободный

В селе Крапивна в пятнадцатый раз пройдет Международный фестиваль Крапивы. Каждый год, когда свою силу набирает растение, давшее имя старинному уездному городу, мы приглашаем гостей на праздник в его честь. Крапивные бои, различные блюда из крапивы, мастер-классы, народные забавы и музыкальная программа с участие группы «Мегаполис» — на Фестивале крапивы.

будь здоров

Тульский экологический фестиваль

Набережная Упы
4 июня, воскресенье, 12.00
Вход свободный

На набережной реки Упы пройдет масштабный экологический фестиваль. На фестивале известные спикеры поговорят с вами на темы экологического воспитания и рационального природопользования, раздельного сбора отходов, выгодных экопривычек в быту, натуральной косметики и бытовой химии, осознанного родительства. Все желающие смогут заняться гимнастикой с опытными тренерами, поучаствовать в мастер-классах, посмотреть на диковинных животных, обменяться книжками, послушать живую музыку.

гуляния

Праздник Троицы

Ясная Поляна, музей-усадьба
4 июня, воскресенье, 10.00
Вход свободный

Для гостей усадьбы около Кучерской избы будет проведен троичный обряд. Все желающие смогут сплести венок, завязать ленточку на березовой ветке и отведать Троицкого пирога. Также праздник Троицы отметят в деревне Кураково Белёвского района и музее «Тульские древности».

Полную афишу всех народных гуляний смотрите в нашем специальном обзоре «Фестивальное лето».

играй, гармонь

Музыкальное лето в Поленово

Музей-заповедник В.Д. Поленова
Страхово, Тульская область, Заокский район, п/о Страхово
4 июня, воскресенье, 18.00
Вход свободный

В последний день музыкального фестиваля в Поленово выступит Государственный струнный квартет имени М. И. Глинки — камерно-инструментальный ансамбль, занимающий видное место среди музыкальной элиты России. За время своего существования коллектив достиг выдающихся творческих успехов, проявив высокий профессионализм и яркую самобытность, что способствовало неизменному успеху у публики.

мамочкам

VIII МамПарад

Центральный парк
3 июня, суббота, 11.00
Участие бесплатно

МамПарад — это ежегодный масштабный праздник для всей семьи, организованный общественным движением «МамКомпания». В восьмой по счету раз общественное движение МамКомпания проводит МамПарад в нашем городе. Фестиваль откроется карнавальным шествием по проспекту Ленина (от Драмтеатра). На шествие приглашаются все желающие в карнавальных костюмах или создатели целого образа с коляской, велосипедом, роликами или самокатом.

танцы

Тыжь-Тт-Тыщь

Дымовар, кальянная
Тула, ул. Демонстрации, 5-а
3 июня, суббота, 23.00
200 Р

Приглашаем вас на вечеринку ломаных ритмов под названием «Тыжь-Тт-Тыщь» — это первый Тульский видео-проект драм-н-басс музыки, который скоро появится в сети и на ваших экранах. Ему будет дан старт в клубе «Дымовар». Вас ожидает отличная команда драм-н-басс диджеев со своим видением ломаного ритма, создающие позитивный заряд эмоций, выступление хип-хоп команды «Тульской подполье», Drumm Сталкер из самой Припяти (фрик-поддержка).

ещё танцы

День рождения Pride

Pride, кальянная
Тула, пр. Ленина, 17, 2 этаж
2−4 июня
Вход платный

Зона комфорта Pride отметит свой первый день рождения. В течение трех дней вас ждет насыщенная программа. 2 июня — hip-hop баттл, розыгрыш сертификатов от спонсоров и вечеринка с DJ FNK. 3 июня — торжественные мероприятия, посвященные дню рождения: всю ночь будут зажигать два диджея — FNK и Maza, а за фото отвечает Сергей Зимин. 4 июня — тульские комики и гости города проведут Stand Up Show с Владимиром Фоминым.

семь раз отмерь

Своими руками

Двор ТИАМ
Тула, пр. Ленина, 25, 27, 31
3 июня, суббота, 10.00
Участие бесплатно

3 июня во дворе Тульского историко-архитектурного музея пройдет мастер-класс по изготовлению уличной мебели.

Основная цель организаторов этой акции — привлечь туляков к подготовке Картонной ночи. Поэтому приглашаются все желающие принять участие в изготовлении столов и стульев для мероприятия под чутким руководством мастера. Мебель очень простая, поэтому после мероприятия вы легко сможете сделать что-то похожее у себя дома. Так как количество столов, материалов и инструмента ограничено, нужно предварительно записаться, написав Михаилу Малашенко. Мероприятие бесплатное.

спорт

Соревнования по стритболу

Центральный парк
4 июня, воскресенье, 11.00
Участие бесплатно

4 июня в Белоусовском парке пройдёт заключительный этап Тульской стритбольной лиги и турнир «Вершина Олимпа». Участники поборятся за звание чемпиона лиги и покорителя Олимпа.

классика

Над пропастью во ржи

Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
4 июня, воскресенье, 17.00

«Над пропастью во ржи» — экспериментальная постановка подростковой труппы театра-студии «Мюсли» по мотивам великого романа Дж. Сэлинджера. Это монологи Холдена Колфилда, пластические фантазии и размышления о том, что значит быть подростком — юным человеком на мосту между детством и взрослой жизнью. И всегда ли так уж привлекательна эта взрослая жизнь…

развивайся

Кино XXI век: Йоргос Лантимос

Flugel
Тула, проспект Ленина 27, литер Г
4 июня, воскресенье, 19.00
Вход свободный

«Кино XXI век» — это цикл киновечеров, посвященных современному кино. В рамках проекта вы узнаете чуть больше про современных режиссеров, сможете обсудить новости кино, посмотреть современные авторские фильмы. В программе встречи — лекция о режиссере Йоргосе Лантимосе и рассказ о новинках кино, а также обзор программы Каннского кинофестиваля, который проходил с 17 по 28 мая 2017 года.

концерт

Mortis Mutilati

Ирландец, паб
Тула, улица Вильямса, 14
3 июня, суббота, 19.00
Цена билета 250 Р в предпродаже, 300 Р — в день концерта

В «Ирландце» выступит французская группа Mortis Mutilati при поддержке московской группы Treachery и туляков Living Twice.

а что в кино

С 1 июня в кинотеатрах Тулы и области стартовали премьеры. Расскажем о них.

Фильм «Нелюбовь» рассказывает о современной московской семье, переживающей тяжелый, мучительный развод. Главные герои еще супруги, но каждый из них уже фактически начал новую главу жизни, и потому им не терпится покончить с формальностями и развестись. В череде конфликтов и бесконечных взаимных претензий, от которых сжимается сердце, Женя и Борис пренебрегают своим единственным ребенком, 12-летним Алёшей, и он исчезает.

По сюжету мультфильма «Подводная эра» к 2100 году люди покинули нашу планету. Но в глубокой впадине на самом дне океана продолжает жить колония удивительных морских существ. Среди них любопытный глубоководный осьминожек Дип и двое его друзей — пугливый удильщик Иво и импульсивная креветка Элис. Однако, когда их дому угрожает опасность, мудрый дедушка Дипа, гигантский осьминог Кракен, отправляет их за помощью на другой конец океана. Друзей и присоединившуюся к ним стеснительную мурену Мойру ждет целое море опасных и невероятных приключений…

Группа пляжных спасателей работает на побережье Тихого океана. Они всегда находятся на своем посту и охраняют отдыхающих от несчастных случаев на воде. Главный герой, опытный спасатель Митч Бьюкеннон, и его молодой коллега Мэтт Броди случайно узнают, что их пляж находится под угрозой исчезновения. Большая нефтяная компания собирается разрушить побережье, преследуя личные интересы руководства, крепко завязанные на финансах. Кстати, в новых «Спасателях Малибу» появится и Памела Андерсон!

История «Развод по-французски» расскажет о разводящихся супругах Винсенте и Флоранс, которые не брезговали никакими методами, лишь переложить друг на друга опеку над тремя детьми. Их война, казалось бы, давно завершилась, но спустя два года оба непутевых родителя встречают новую любовь и опять вступают в борьбу отцов и матерей. Дети, оставаясь главными жертвами, вмешиваются в эту баталию, чтобы навсегда разорвать порочный круг.

Могущественные силы зла захватили прекрасную планету Бана и поработили всю Вселенную. Но ничто не заставит Спарка и его верных друзей сдаться. Если у тебя храброе и доброе сердце, несгибаемая воля к победе и преданная команда, любая задача тебе по плечу! Звездная миссия по спасению Вселенной начинается.

Перед тем как стать Чудо-женщиной, она была Дианой — принцессой амазонок, обученной быть непобедимой воительницей. И когда на берегах огражденного от внешнего мира райского острова, который служил ей родиной, терпит крушение американский пилот и рассказывает о серьезном конфликте, бушующем во внешнем мире, Диана покидает свой дом, чтобы справиться с этой угрозой. И там, сражаясь бок о бок с человеком в войне за мир, Диана обнаружит всю полноту своей власти… и свое истинное предназначение.

Автор: Виктория Ерисковская, сегодня, в 11:11 +1
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