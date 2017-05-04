#двортрудмай
13 и 27 мая, а еще 3 июня во дворе Тульского историко-архитектурного музея пройдет серия мастер-классов по изготовлению уличной мебели #двортрудмай.
Основная цель организаторов этой акции - привлечь туляков к подготовке Картонной ночи. Поэтому приглашаются все желающие принять участие в изготовлении столов и стульев для мероприятия под чутким руководством мастера. Мебель очень простая, поэтому после мероприятия вы легко сможете сделать что-то похожее у себя дома. Так как количество столов, материалов и инструмента ограничено, нужно предварительно записаться, написав Михаилу Малашенко. Мероприятие бесплатное.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 25, 27, 31
13 мая 2017, суббота
10:00
27 мая 2017, суббота
10:00
3 июня 2017, суббота
10:00