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#двортрудмай

#двортрудмай

13 и 27 мая, а еще 3 июня во дворе Тульского историко-архитектурного музея пройдет серия мастер-классов по изготовлению уличной мебели #двортрудмай.

Основная цель организаторов этой акции - привлечь туляков к подготовке Картонной ночи. Поэтому  приглашаются все желающие принять участие в изготовлении столов и стульев для мероприятия под чутким руководством мастера. Мебель очень простая, поэтому после мероприятия вы легко сможете сделать что-то похожее у себя дома. Так как количество столов, материалов и инструмента ограничено, нужно предварительно записаться, написав Михаилу Малашенко. Мероприятие бесплатное.

Где и когда?
Тульский историко-архитектурный музей
13 мая 2017, суббота
10:00
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27 мая 2017, суббота
10:00
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3 июня 2017, суббота
10:00
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