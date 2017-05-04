13 и 27 мая, а еще 3 июня во дворе Тульского историко-архитектурного музея пройдет серия мастер-классов по изготовлению уличной мебели #двортрудмай.

Основная цель организаторов этой акции - привлечь туляков к подготовке Картонной ночи. Поэтому приглашаются все желающие принять участие в изготовлении столов и стульев для мероприятия под чутким руководством мастера. Мебель очень простая, поэтому после мероприятия вы легко сможете сделать что-то похожее у себя дома. Так как количество столов, материалов и инструмента ограничено, нужно предварительно записаться, написав Михаилу Малашенко. Мероприятие бесплатное.