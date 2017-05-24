Спасатели Малибу

Страна: США, 2017

Премьера: в РФ 01.06.2017

Режиссер: Сет Гордон

Актеры: Дуэйн Джонсон, Александра Даддарио, Зак Эфрон, Приянка Чопра, Памела Андерсон, Келли Рорбах, Шарлотта МакКинни, Ана Флавия Гавлак, Хэннибал Бересс, Анжелика Кенни

Жанр: комедия

Продолжительноcть: 120 мин

Группа пляжных спасателей работает на побережье Тихого океана. Они всегда находятся на своем посту и охраняют отдыхающих от несчастных случаев на воде. Главный герой, опытный спасатель Митч Бьюкеннон, и его молодой коллега Мэтт Броди случайно узнают, что их пляж находится под угрозой исчезновения. Большая нефтяная компания собирается разрушить побережье, преследуя личные интересы руководства, крепко завязанные на финансах.