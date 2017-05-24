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Спасатели Малибу

Спасатели Малибу

Страна:
США, 2017
 
Премьера:
в РФ 01.06.2017
 
Режиссер:
Сет Гордон
  
Актеры:
Дуэйн Джонсон, Александра Даддарио, Зак Эфрон, Приянка Чопра, Памела Андерсон, Келли Рорбах, Шарлотта МакКинни, Ана Флавия Гавлак, Хэннибал Бересс, Анжелика Кенни
  
Жанр:
комедия
  
Продолжительноcть:
120 мин
  

 

Группа пляжных спасателей работает на побережье Тихого океана. Они всегда находятся на своем посту и охраняют отдыхающих от несчастных случаев на воде. Главный герой, опытный спасатель Митч Бьюкеннон, и его молодой коллега Мэтт Броди случайно узнают, что их пляж находится под угрозой исчезновения. Большая нефтяная компания собирается разрушить побережье, преследуя личные интересы руководства, крепко завязанные на финансах.

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Сегодня
10:30 Киносити
11:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:30 Алмаз Синема
16:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:15 Киносити
20:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:50 Алмаз Синема
21:35 Киносити
22:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:50 Синема Стар
23:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:40 Победа (Новомосковск)
23:55 Киносити
00:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
10:30 Киносити
11:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:30 Алмаз Синема
16:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:15 Киносити
20:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:50 Алмаз Синема
21:35 Киносити
22:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:50 Синема Стар
23:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:40 Победа (Новомосковск)
23:55 Киносити
00:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
3 июня, суббота
10:30 Киносити
11:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:30 Алмаз Синема
16:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:15 Киносити
20:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:50 Алмаз Синема
21:35 Киносити
22:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:50 Синема Стар
23:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:40 Победа (Новомосковск)
23:55 Киносити
00:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
02:15 Киносити
4 июня, воскресенье
10:30 Киносити
11:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:30 Алмаз Синема
16:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:15 Киносити
20:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:50 Алмаз Синема
21:35 Киносити
22:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:50 Синема Стар
23:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:40 Победа (Новомосковск)
23:55 Киносити
00:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
02:15 Киносити
5 июня, понедельник
10:30 Киносити
11:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:30 Алмаз Синема
16:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:15 Киносити
20:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:50 Алмаз Синема
21:35 Киносити
22:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:50 Синема Стар
23:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:40 Победа (Новомосковск)
23:55 Киносити
6 июня, вторник
10:30 Киносити
11:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:30 Алмаз Синема
16:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:15 Киносити
20:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:50 Алмаз Синема
21:35 Киносити
22:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:50 Синема Стар
23:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:40 Победа (Новомосковск)
23:55 Киносити
7 июня, среда
10:30 Киносити
11:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:30 Алмаз Синема
16:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:15 Киносити
20:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:50 Алмаз Синема
21:35 Киносити
22:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:50 Синема Стар
23:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:40 Победа (Новомосковск)
23:55 Киносити
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