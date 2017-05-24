Спасатели Малибу
Страна:
США, 2017
Премьера:
в РФ 01.06.2017
Режиссер:
Сет Гордон
Актеры:
Дуэйн Джонсон, Александра Даддарио, Зак Эфрон, Приянка Чопра, Памела Андерсон, Келли Рорбах, Шарлотта МакКинни, Ана Флавия Гавлак, Хэннибал Бересс, Анжелика Кенни
Жанр:
комедия
Продолжительноcть:
120 мин
Группа пляжных спасателей работает на побережье Тихого океана. Они всегда находятся на своем посту и охраняют отдыхающих от несчастных случаев на воде. Главный герой, опытный спасатель Митч Бьюкеннон, и его молодой коллега Мэтт Броди случайно узнают, что их пляж находится под угрозой исчезновения. Большая нефтяная компания собирается разрушить побережье, преследуя личные интересы руководства, крепко завязанные на финансах.
Сегодня
|10:30
|Киносити
|11:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:30
|Алмаз Синема
|16:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:15
|Киносити
|20:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:50
|Алмаз Синема
|21:35
|Киносити
|22:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:50
|Синема Стар
|23:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:40
|Победа (Новомосковск)
|23:55
|Киносити
|00:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|10:30
|Киносити
|11:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:30
|Алмаз Синема
|16:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:15
|Киносити
|20:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:50
|Алмаз Синема
|21:35
|Киносити
|22:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:50
|Синема Стар
|23:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:40
|Победа (Новомосковск)
|23:55
|Киносити
|00:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
3 июня, суббота
|10:30
|Киносити
|11:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:30
|Алмаз Синема
|16:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:15
|Киносити
|20:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:50
|Алмаз Синема
|21:35
|Киносити
|22:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:50
|Синема Стар
|23:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:40
|Победа (Новомосковск)
|23:55
|Киносити
|00:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|02:15
|Киносити
4 июня, воскресенье
|10:30
|Киносити
|11:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:30
|Алмаз Синема
|16:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:15
|Киносити
|20:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:50
|Алмаз Синема
|21:35
|Киносити
|22:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:50
|Синема Стар
|23:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:40
|Победа (Новомосковск)
|23:55
|Киносити
|00:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|02:15
|Киносити
5 июня, понедельник
|10:30
|Киносити
|11:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:30
|Алмаз Синема
|16:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:15
|Киносити
|20:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:50
|Алмаз Синема
|21:35
|Киносити
|22:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:50
|Синема Стар
|23:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:40
|Победа (Новомосковск)
|23:55
|Киносити
6 июня, вторник
|10:30
|Киносити
|11:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:30
|Алмаз Синема
|16:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:15
|Киносити
|20:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:50
|Алмаз Синема
|21:35
|Киносити
|22:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:50
|Синема Стар
|23:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:40
|Победа (Новомосковск)
|23:55
|Киносити
7 июня, среда
|10:30
|Киносити
|11:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:30
|Алмаз Синема
|16:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:15
|Киносити
|20:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:50
|Алмаз Синема
|21:35
|Киносити
|22:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:50
|Синема Стар
|23:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:40
|Победа (Новомосковск)
|23:55
|Киносити
Сегодня
|Алмаз Синема
|
14:30
20:50
|Киносити
|
10:30
19:15
21:35
23:55
|Победа (Новомосковск)
|
23:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:00
13:30
16:00
18:30
20:40
22:15
23:05
00:15
|Синема Стар
|
22:50
Завтра
|Алмаз Синема
|
14:30
20:50
|Киносити
|
10:30
19:15
21:35
23:55
|Победа (Новомосковск)
|
23:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:00
13:30
16:00
18:30
20:40
22:15
23:05
00:40
|Синема Стар
|
22:50
3 июня, суббота
|Алмаз Синема
|
14:30
20:50
|Киносити
|
10:30
19:15
21:35
23:55
02:15
|Победа (Новомосковск)
|
23:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:00
13:30
16:00
18:30
20:40
22:15
23:05
00:40
|Синема Стар
|
22:50
4 июня, воскресенье
|Алмаз Синема
|
14:30
20:50
|Киносити
|
10:30
19:15
21:35
23:55
02:15
|Победа (Новомосковск)
|
23:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:00
13:30
16:00
18:30
20:40
22:15
23:05
00:40
|Синема Стар
|
22:50
5 июня, понедельник
|Алмаз Синема
|
14:30
20:50
|Киносити
|
10:30
19:15
21:35
23:55
|Победа (Новомосковск)
|
23:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:00
13:30
16:00
18:30
20:40
22:15
23:05
|Синема Стар
|
22:50
6 июня, вторник
|Алмаз Синема
|
14:30
20:50
|Киносити
|
10:30
19:15
21:35
23:55
|Победа (Новомосковск)
|
23:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:00
13:30
16:00
18:30
20:40
22:15
23:05
|Синема Стар
|
22:50
7 июня, среда
|Алмаз Синема
|
14:30
20:50
|Киносити
|
10:30
19:15
21:35
23:55
|Победа (Новомосковск)
|
23:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:00
13:30
16:00
18:30
20:40
22:15
23:05
|Синема Стар
|
22:50