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Троица в «Тульских древностях»

Троица в «Тульских древностях»

Приглашаем жителей и гостей Тулы на музейную встречу, посвященную традициям одного из самых любимых летних праздников на Руси — Троице.

Наши предки праздник Троицы стали отмечать только спустя 300 лет после Крещения Руси. А до этого, когда славяне были язычниками, этот день считался границей между весной и летом.

И сегодня живы обряды и приметы, которые зародились в те далёкие времена. Они связаны с почитанием берёзы — любимого дерева на Руси. Как эти обряды вплелись в христианскую традицию, какое место занимает праздник Троицы в нашей повседневной жизни, мы и поговорим на нашей встрече. Не забудем и про детей: поиграем в народные игры, в память о встрече сделаем праздничную открытку.

Предварительная запись по телефону: 8 (4872) 36-16-63. Занятие проводится при условии формирования группы. Участие бесплатное.

Где и когда?
Тульские древности, музейно-выставочный центр
4 июня 2017, воскресенье
12:00
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4 июня 2017, воскресенье
14:00
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4 июня 2017, воскресенье
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