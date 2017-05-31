Троица в «Тульских древностях»

Приглашаем жителей и гостей Тулы на музейную встречу, посвященную традициям одного из самых любимых летних праздников на Руси — Троице.

Наши предки праздник Троицы стали отмечать только спустя 300 лет после Крещения Руси. А до этого, когда славяне были язычниками, этот день считался границей между весной и летом.

И сегодня живы обряды и приметы, которые зародились в те далёкие времена. Они связаны с почитанием берёзы — любимого дерева на Руси. Как эти обряды вплелись в христианскую традицию, какое место занимает праздник Троицы в нашей повседневной жизни, мы и поговорим на нашей встрече. Не забудем и про детей: поиграем в народные игры, в память о встрече сделаем праздничную открытку.