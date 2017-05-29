Кино XXI век: Йоргос Лантимос

«Кино XXI век» — это цикл киновечеров, посвященных современному кино. В рамках проекта вы узнаете чуть больше про современных режиссеров, сможете обсудить новости кино, посмотреть современные авторские фильмы.

Автор и ведущий проекта — Антон Хозяшев. Вход свободный.

В программе встречи — лекция о режиссере Йоргосе Лантимосе и рассказ о новинках кино, а также обзор программы Каннского кинофестиваля, который проходил с 17 по 28 мая 2017 года.