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Спарк. Герой Вселенной

Спарк. Герой Вселенной

Страна:
Канада, Южная Корея, 2016
 
Премьера:
в РФ 01.06.2017
 
Режиссер:
Аарон Вудли
  
Актеры:
Джессика Бил, Сьюзен Сарандон, Патрик Стюарт, Хилари Суонк, Афина Карканис, Джейс Норман, Алан С. Петерсон, Джейсон Делайн, Иван Шерри, Аарон Вудли
  
Жанр:
мультфильм, семейный
  
Продолжительноcть:
92 мин
  

Могущественные силы зла захватили прекрасную планету Бана и поработили всю Вселенную. Но ничто не заставит Спарка и его верных друзей сдаться. Если у тебя храброе и доброе сердце, несгибаемая воля к победе и преданная команда, любая задача тебе по плечу! Звездная миссия по спасению Вселенной начинается.

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Сегодня
10:20 Алмаз Синема
12:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:50 3D Алмаз Синема
13:05 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
10:20 Алмаз Синема
12:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:50 3D Алмаз Синема
13:05 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
3 июня, суббота
10:20 Алмаз Синема
12:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:50 3D Алмаз Синема
13:05 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
4 июня, воскресенье
10:20 Алмаз Синема
12:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:50 3D Алмаз Синема
13:05 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
5 июня, понедельник
10:20 Алмаз Синема
12:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:50 3D Алмаз Синема
13:05 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
6 июня, вторник
10:20 Алмаз Синема
12:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:50 3D Алмаз Синема
13:05 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
7 июня, среда
10:20 Алмаз Синема
12:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:50 3D Алмаз Синема
13:05 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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