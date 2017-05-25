Спарк. Герой Вселенной
Страна:
Канада, Южная Корея, 2016
Премьера:
в РФ 01.06.2017
Режиссер:
Аарон Вудли
Актеры:
Джессика Бил, Сьюзен Сарандон, Патрик Стюарт, Хилари Суонк, Афина Карканис, Джейс Норман, Алан С. Петерсон, Джейсон Делайн, Иван Шерри, Аарон Вудли
Жанр:
мультфильм, семейный
Продолжительноcть:
92 мин
Могущественные силы зла захватили прекрасную планету Бана и поработили всю Вселенную. Но ничто не заставит Спарка и его верных друзей сдаться. Если у тебя храброе и доброе сердце, несгибаемая воля к победе и преданная команда, любая задача тебе по плечу! Звездная миссия по спасению Вселенной начинается.
Сегодня
|10:20
|Алмаз Синема
|12:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:50 3D
|Алмаз Синема
|13:05 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|10:20
|Алмаз Синема
|12:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:50 3D
|Алмаз Синема
|13:05 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
3 июня, суббота
|10:20
|Алмаз Синема
|12:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:50 3D
|Алмаз Синема
|13:05 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
4 июня, воскресенье
|10:20
|Алмаз Синема
|12:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:50 3D
|Алмаз Синема
|13:05 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
5 июня, понедельник
|10:20
|Алмаз Синема
|12:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:50 3D
|Алмаз Синема
|13:05 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
6 июня, вторник
|10:20
|Алмаз Синема
|12:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:50 3D
|Алмаз Синема
|13:05 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
7 июня, среда
|10:20
|Алмаз Синема
|12:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:50 3D
|Алмаз Синема
|13:05 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Алмаз Синема
|
10:20
3D 12:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:15
3D 13:05
16:05
Завтра
|Алмаз Синема
|
10:20
3D 12:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:15
3D 13:05
16:05
3 июня, суббота
|Алмаз Синема
|
10:20
3D 12:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:15
3D 13:05
16:05
4 июня, воскресенье
|Алмаз Синема
|
10:20
3D 12:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:15
3D 13:05
16:05
5 июня, понедельник
|Алмаз Синема
|
10:20
3D 12:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:15
3D 13:05
16:05
6 июня, вторник
|Алмаз Синема
|
10:20
3D 12:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:15
3D 13:05
16:05
7 июня, среда
|Алмаз Синема
|
10:20
3D 12:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:15
3D 13:05
16:05