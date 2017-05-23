Приглашаем вас на вечеринку ломаных ритмов под названием «Тыжь-Тт-Тыщь» — это первый Тульский видео-проект драм-н-басс музыки, который скоро появится в сети и на ваших экранах.

Ему будет дам старт старт в клубе «Дымовар». Вас ожидает отличная команда драм-н-басс диджеев со своим видением ломаного ритма, создающие позитивный заряд эмоций, выступление хип-хоп команды «Тульской подполье», Drumm Сталкер из самой Припяти (фрик-поддержка).

Билеты 200 Р.