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Тыжь-Тт-Тыщь

Тыжь-Тт-Тыщь

Приглашаем вас на вечеринку ломаных ритмов под названием «Тыжь-Тт-Тыщь» — это первый Тульский видео-проект драм-н-басс музыки, который скоро появится в сети и на ваших экранах.

Ему будет дам старт старт в клубе «Дымовар». Вас ожидает отличная команда драм-н-басс диджеев со своим видением ломаного ритма, создающие позитивный заряд эмоций, выступление хип-хоп команды «Тульской подполье», Drumm Сталкер из самой Припяти (фрик-поддержка).

Билеты 200 Р.

Где и когда?
Дымовар, кальянная
Тула, ул. Демонстрации, 5-а
3 июня 2017, суббота
23:00
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