Тыжь-Тт-Тыщь
Приглашаем вас на вечеринку ломаных ритмов под названием «Тыжь-Тт-Тыщь» — это первый Тульский видео-проект драм-н-басс музыки, который скоро появится в сети и на ваших экранах.
Ему будет дам старт старт в клубе «Дымовар». Вас ожидает отличная команда драм-н-басс диджеев со своим видением ломаного ритма, создающие позитивный заряд эмоций, выступление хип-хоп команды «Тульской подполье», Drumm Сталкер из самой Припяти (фрик-поддержка).
Билеты 200 Р.
Где и когда?
Тула, ул. Демонстрации, 5-а
3 июня 2017, суббота
23:00