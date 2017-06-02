Что есть, чтобы похудеть?

Хотите питаться правильно, стройнеть и быть здоровым, но устали выискивать «правильные» продукты в магазинах? В Eco-store искать не придется: здесь вы найдете все необходимое для здорового рациона!

Многочисленные фитнес-эксперты, «фитоняшки», «ЗОЖники» постоянно рассказывают в своих пабликах о диковинных продуктах, которые заряжают организм огромным количеством полезных веществ, невероятно вкусны и не откладываются на боках.

Где найти такие необходимые для здоровья и стройности вещи? Заказывать в интернете? Ездить за ними в другие города? Это не выход, ведь правильно питаться нужно каждый день... Ответ есть: в магазинах правильного питания Eco-store. Здесь собран огромный ассортимент продуктов для здорового и диетического питания.

Сидите ли вы на диете, придерживаетесь определенных ограничений по медицинским показаниям или стремитесь кормить себя и свою семью исключительно здоровой пищей – с Eco-store вы сможете составлять полезный полноценный рацион каждый день.

Чем полезно завтракать?

Во-первых, кашами. Варите их из качественных круп (выращенных в экологически чистых регионах и тщательно отобранных) или хлопьев холодного прессования – они не подвергаются нагреву, что позволяет сохранить в них максимум полезных микроэлементов, витаминов и аминокислот.

В Eco-store есть смеси для каш с пророщенными зернами злаков, семенами льна и т. д., которые требуют варки, и готовые смеси (с пророщенной пшеницей, зеленой гречкой и пр.), которые достаточно залить водой или йогуртом.

Злаковый завтрак с утра – это заряд бодрости и энергии на весь день. Он обеспечивает чувство сытости, а калорийность цельнозерновых завтраков ниже обычных каш и бутербродов. В цельнозерновых продуктах много полезных питательных веществ, они являются источником клетчатки, углеводов, жизненно важных витаминов и минералов.

Что готовить на гарнир?

Полезные гарниры никогда не вредят фигуре. Например, доказано, что макароны из твердых сортов пшеницы – диетический продукт. А цельнозерновые макароны из Eco-store – и вовсе идеальный продукт для худеющих.

Сторонникам правильного питания рекомендуем обратить внимание на такой ценный продукт, как полба. Эта крупа, известная с древних времен, но забытая, наконец вернула себе заслуженное место в здоровом рационе и даже в меню ресторанов.

Полба – это древняя разновидность пшеницы, с очень твердой облочкой и ореховым привкусом. Сегодня полба считается суперфудом из-за невероятного содержания ценных веществ. Это экологически чистый продукт: твердая оболочка зерна не пропускает пестицидов и других вредных элементов. Полба содержит меньше клейковины, чем пшеница и вызывает меньшую аллергическую реакцию. Из-за пониженного содержания глютена ее можно употреблять даже при частичной непереносимости глютена. В Eco-store можно купить полбу как в чистом виде, так и в виде макаронов, каш, хлопьев для завтрака и даже вегетарианских котлет.

Хочется сладкого, а нельзя?

В магазине есть много сладостей, которые МОЖНО есть практически в любое время суток. Это низкоуглеводное печенье, меренги, конфеты, мармелад и многое другое. Они приготовлены без сахара или с натуральными подсластителями, без сливочного масла, в основе – натуральные пищевые волокна. В таких сладостях – минимум калорий: например, в большой пачке печенья савоярди - всего 70.

Сладкоежкам, которые ограничивают себя, также понравятся джемы и варенья на эритритоле. Это натуральный сахарозаменитель, безвредный для организма и не вызывающий подъема уровня сахара крови, что важно для диабетиков. А если хочется подсластить творог, сделать коктейль или выпечку без сахара – вам в помощь сиропы на стевии: сладко, но без сахара!

Если вы не употребляете сахар, но и сахарозаменители не любите, отличной натуральной альтернативой станут пекмезы. Это вываренный сгущенный сок (сироп) фруктов, ягод, овощей. Одной-двух капель достаточно, чтобы подсластить чай или кофе.

Можно ли есть хлеб?

Можно, если хлеб правильный – бездрожжевой и из цельнозерновой муки. В Eco-store хлеб еще правильнее: у него минимальный состав – пророщенное зерно, вода и соль. Такой хлеб принесет колоссальную пользу организму (повышает иммунитет, борется с усталостью) и не навредит фигуре.

Чем заменить майонез и масло?

Майонез заменяем на соусы на основе пищевых волокон, ягод и фруктов. Они натуральнее, полезнее, вкуснее, а различные виды позволят вам готовить с ними разнообразные салаты, приправлять мясные и рыбные блюда.

Вместо подсолнечного масла обогатите свой рацион другими, более полезными растительными маслами – льняным, облепиховым, маслом грецкого, миндального ореха, семян чиа и др.

Любое из них гораздо более богато полиненасыщенными жирными кислотами, микроэлементами и витаминами, полезными для организма, красоты кожи и волос.

Чем перекусить?

Тянет к бутерброду? Сделайте его из вегетарианской колбасы! В отличие от «мясных» магазинных аналогов, она полностью натуральна, а кроме того, растительный белок требует от организма больших затрат на переваривание. А на вид, запах и вкус такая колбаса не менее вкусна, чем обычная. К колбасе – цельнозерновой хлеб или хлебец.

Для полезного перекуса идеально подойдут урбечи и ореховые пасты. Они изготавливаются из орехов и семян с той разницей, что для урбеча исходные продукты не обжаривают, то есть в них сохраняется больше полезных веществ.

Урбечи считаются суперфудом, так как содержат огромное количество нужных организму микроэлементов и витаминов, белка в них в разы больше чем в мясе, а уровень кальция - выше, чем в твороге. Урбеч и пасту можно намазать на хлебец, в них можно макать кусочки цельнозернового хлеба, фрукты и ягоды, использовать в выпечке или в качестве топинга для блинчиков, сырников и др.

Сладкий, но полезный перекус можно устроить, съев натуральный батончик из фруктов и ягод. Они стоят недорого, их множество видов – купите побольше, чтобы рука не тянулась к мучному или конфетам.

Вы придерживаетесь диеты?

В магазине Eco-store можно найти продукты, полезные при любой диете, связанной как с похудением, так и с состоянием здоровья. Те покупатели, которые придерживаются диеты Дюкана, никогда не назовут ее тяжелой или однообразной, – в магазине столько продуктов «по Дюкану», что худеть легко и увлекательно! Это белковые коктейли, безуглеводные сладости и сиропы, высокобелковые низкожирные сыры тофу, всевозможные замороженные блинчики, вареники без муки на отрубях, котлеты и многое другое.

Если у вас непереносимость глютена, приходите в Eco-store за безглютеновыми продуктами – макаронами, смесями для выпечки, кашами, котлетами, сладостями. Большой выбор позволит вам готовить разные блюда и не страдать от ограничений.

Вы вегетарианец или веган? Для вас Eco-store – кладезь разнообразных продуктов и идея для кулинарного вдохновения! Всевозможные крупы, мука, вегетарианские колбасы и сыры, соусы, соевая продукция (сыры, колбаса, мясо, фарш, йогурты, пасты), урбечи, ореховые пасты, сладости... С таким выбором вегану не составит труда сделать свой рацион сбалансированным и вкусным.

Полезные новинки для здорового питания

Придерживаетесь здорового питания и хотите разнообразить свой рацион? Обратите внимание на новые продукты, которые появились в Eco-store:

«Экохлебцы». Один из любимых продуктов покупателей, который теперь снова есть в ассортименте. В основе пророщенное зерно пшеницы. Хлебцы проходят минимальную термообработку, что позволяет сохранить ценные компоненты в зерне. Производитель использует уникальный метод выдавливания цельного зерна непосредственно в зерновую пластину. Намазать такой хлебец урбечем, съесть с овощным салатом или дополнить перекус с зеленым чаем или растительным молоком – вкусно и полезно!

Гранола. Отличный вариант для завтрака. Гранола, которую можно купить в Eco-store, приготовлена из органических хлопьев холодного прессования, с добавлением орехов, сухофруктов, меда. Гранола с утра – это заряд энергии и чувство сытости на 3-4 часа.

Высококачественный натуральный шоколад. В магазине появились новые марки шоколада с полностью натуральным составом, без каких-либо заменителей. Очень вкусен шоколад с прослойкой из урбеча или с кусочками фруктов – клубники, манго и др. Кусочек такого шоколада с чашкой кофе уменьшит тягу к сладкому, поднимет настроение и не навредит фигуре.

Натуральный мармелад на патоке и пектине. В составе – натуральные соки из фруктов и ягод, орешки, сухофрукты. Полезные сладости!

Задумайтесь над тем, что вы едите! Питайтесь правильно, будьте стройны и живите здорово!

Eco-store – уже 2 года с вами!

Магазины Eco-store:

Тула, пр. Ленина, 52-б, тел. (4872) 58-48-49.

Тула, Красноармейский пр., 34, тел. (4872) 58-48-51.

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