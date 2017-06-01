Туляки выбрали три лучших службы доставки готовой еды

С 04 мая по 01 июня мы проводили на Myslo голосование за самую лучшую службу доставки еды в нашем городе. Каждый пользователь портала мог отдать свой голос за ту службу доставки, в которой он чаще всего заказывает суши, пиццу и другую еду домой, на работу и для посиделок с друзьями.

Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своём опыте!

Вот какой итог мы получили на 00:00 часов 01 июня:

Победителем голосования стала служба доставки блюд японской кухни «Сушин Сын» — она набрала 3156 голосов!

Второе место и 2584 голоса получила служба блюд японской кухни «Море Суши».

Третье место и 1262 голоса туляки службе доставки готовой еды «Это Еда».

Служба доставки блюд японской кухни «Японо Мама» набрала в голосовании 4 696 голосов, но мы ИСКЛЮЧИЛИ ЕЁ ИЗ СОРЕВНОВАНИЯ, поскольку после проверки накруток выяснилось, что она покупала голоса для этой «победы» на одной известной бирже.

Поздравляем всех победителей! Теперь мы знаем, где лучше заказывать еду!

Обладатель первого места получает от Myslo грамоту и большую наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное

звание заведения.

Службы доставки, занявшие второе и третье места также получат наклейки поменьше, но не менее почётные!

Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции в любой будний день.

Полный рейтинг торговых центров Тулы, который создали своими голосами вы — пользователи Myslo, можно посмотреть ЗДЕСЬ.