День рождения Pride

Зона комфорта Pride отметит свой первый день рождения. В течение трех дней вас ждет насыщенная программа.

2 июня — hip-hop баттл, розыгрыш сертификатов от спонсоров и вечеринка с DJ FNK.

3 июня — торжественные мероприятия, посвященные дню рождения: всю ночь будут зажигать два диджея — FNK и Maza, а за фото отвечает Сергей Зимин.

4 июня — тульские комики и гости города проведут Stand Up Show с Владимиром Фоминым.

Вход платный. Подробности и бронь столов по телефону 8−920−270−43−88.