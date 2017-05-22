афиша
афиша
Регистрация
День рождения Pride

День рождения Pride

Зона комфорта Pride отметит свой первый день рождения. В течение трех дней вас ждет насыщенная программа.

2 июня — hip-hop баттл, розыгрыш сертификатов от спонсоров и вечеринка с DJ FNK.

3 июня — торжественные мероприятия, посвященные дню рождения: всю ночь будут зажигать два диджея — FNK и Maza, а за фото отвечает Сергей Зимин.

4 июня — тульские комики и гости города проведут Stand Up Show с Владимиром Фоминым.

Вход платный. Подробности и бронь столов по телефону 8−920−270−43−88.

Где и когда?
Pride, кальянная
Тула, пр. Ленина, 17, 2 этаж
2 июня 2017, пятница
21:00
 В календарь
 В календарь
3 июня 2017, суббота
21:00
 В календарь
 В календарь
4 июня 2017, воскресенье
21:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.