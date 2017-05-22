День рождения Pride
Зона комфорта Pride отметит свой первый день рождения. В течение трех дней вас ждет насыщенная программа.
2 июня — hip-hop баттл, розыгрыш сертификатов от спонсоров и вечеринка с DJ FNK.
3 июня — торжественные мероприятия, посвященные дню рождения: всю ночь будут зажигать два диджея — FNK и Maza, а за фото отвечает Сергей Зимин.
4 июня — тульские комики и гости города проведут Stand Up Show с Владимиром Фоминым.
Вход платный. Подробности и бронь столов по телефону 8−920−270−43−88.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 17, 2 этаж
2 июня 2017, пятница
21:00
3 июня 2017, суббота
21:00
4 июня 2017, воскресенье
21:00