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VIII МамПарад

VIII МамПарад

МамПарад — это ежегодный масштабный праздник для всей семьи, организованный общественным движением «МамКомпания». В восьмой по счету раз общественное движение МамКомпания проводит МамПарад в нашем городе.

Фестиваль откроется карнавальным шествием по проспекту Ленина (от Драмтеатра). На шествие приглашаются все желающие в карнавальных костюмах или создатели целого образа с коляской, велосипедом, роликами или самокатом.

Для участников карнавала приголено 1 500 милых подарков. Гран-при за самый лучший образ — комплект из четырех «Умных» часов для всей семьи. Общий призовой фонд конкурса 60 тысяч рублей. Подать заявку.

Будущие мамочки подберут наряды в одном из цветов радуги и выстроятся «живую» радугу.

На протяжении всего фестиваля будет работать Город детства — Большой круг в Центральном парке на один день станет местом, где рулят дети. Ребята всех возрастов смогут освоить различные профессии и попробовать себя в разных социальных ролях мэра города, журналиста, банкира, ученого, маляра, риэлтора, архитектора, художника, повара. Поработают на стройке и плюшевой ферме.

Традиционно состоится велозабег и беговелозабег для детей от 2 до 10 лет. А также аквагрим, дегустации, розыгрыши.

Подробная информация на сайте mamcompany.ru.

Последние новости и секретные фишки в официальной группе МамПарада.

Телефон 79−33−31.

Где и когда?
Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
3 июня 2017, суббота
11:00
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