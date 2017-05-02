VIII МамПарад

МамПарад — это ежегодный масштабный праздник для всей семьи, организованный общественным движением «МамКомпания». В восьмой по счету раз общественное движение МамКомпания проводит МамПарад в нашем городе.

Фестиваль откроется карнавальным шествием по проспекту Ленина (от Драмтеатра). На шествие приглашаются все желающие в карнавальных костюмах или создатели целого образа с коляской, велосипедом, роликами или самокатом.

Для участников карнавала приголено 1 500 милых подарков. Гран-при за самый лучший образ — комплект из четырех «Умных» часов для всей семьи. Общий призовой фонд конкурса 60 тысяч рублей. Подать заявку.

Будущие мамочки подберут наряды в одном из цветов радуги и выстроятся «живую» радугу.

На протяжении всего фестиваля будет работать Город детства — Большой круг в Центральном парке на один день станет местом, где рулят дети. Ребята всех возрастов смогут освоить различные профессии и попробовать себя в разных социальных ролях мэра города, журналиста, банкира, ученого, маляра, риэлтора, архитектора, художника, повара. Поработают на стройке и плюшевой ферме.

Традиционно состоится велозабег и беговелозабег для детей от 2 до 10 лет. А также аквагрим, дегустации, розыгрыши.

Подробная информация на сайте mamcompany.ru.

Последние новости и секретные фишки в официальной группе МамПарада.

Телефон 79−33−31.