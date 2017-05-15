На фестивале вы окунетесь в атмосферу гармонии и величия музыки в уникальном по своей красоте и ландшафту месте.

Подчеркнуть атмосферу единения природы и музыки, воссоздать традиции камерного музицирования, столь характерные для культуры русской дворянской усадьбы-цель организаторов и артистов II фестиваля классической музыки «Музыкальное лето в Поленово».

27 мая

Исполнители — камерный ансамбль Bella-musica.

Ансамбль Bella-musica был создан в 2014 году. В его состав вошли лучшие артисты-инструменталисты Тульской областной филармонии. Руководитель коллектива — лауреат международных конкурсов Владислав Белоусов.

Эмиль Мирославский (гобой) — лауреат Международных конкурсов, солист Московской Филармонии. Ведет активную гастрольную деятельность в городах России и за рубежом, является участником камерного ансамбля «Classics-art», ежегодно принимает участие в Большом фестивале «Двойной трости».

Яна Белоусова (скрипка) — лауреат международных конкурсов и фестивалей. Яна Белоусова выступала во многих городах Казахстана и России, а также в составе оркестра «MusicAeterna» под управлением Теодора Курентзиса принимала участие в международных фестивалях Австрии и Нидерландов.

I отделение — А. Вивальди. «Времена года» для скрипки и струнных.

II отделение — И. С. Бах . Бранденбургский концерт № 3. К. Ф. Э. Бах . Концерт для гобоя с оркестром до минор. И. С. Бах . Концерт для гобоя, скрипки и струнных

28 мая

Ансамбль «Солисты Барокко» — один из немногих российских коллективов, исполняющих музыку XVII—XVIII вв. еков в исторически достоверной манере.

На протяжении более двадцати лет ансамбль занимается исследовательской деятельностью, работает в библиотеках и архивах, собирая музыкальные произведения австрийских, итальянских, немецких, французских и русских композиторов, которые позволяют по-новому взглянуть на исторические и культурные процессы Европы XVII — начала XIX веков.

Концерты ансамбля построены на объединении различных жанров искусства и на исследовании личности композитора в историческом и культурном контексте его времени.

В программе:

А.Корелли. Трио-соната соль минор;

А.Корелли. Трио-соната до мажор;

В. А. Моцарт . Три церковные сонаты;

. Три церковные сонаты; Й. Мысливечек. Трио-соната соль мажор;

М.Березовский. Концерт «Не оставь меня во старости, Господи»;

Дж. Сарти. Соната для скрипки и бассо континуо соль минор;

Д. Бортнянский. Трио-соната до мажор.

Исполнители — ансамбль «Солисты барокко» в составе:

Лауреат международных конкурсов Марина Иваненко (скрипка)

Лауреат международных конкурсов Геннадий Акинфин (скрипка)

Заслуженная артистка Р. Ф. Маргарита Спиридонова (альт)

Спиридонова (альт) Олег Бойко (барочная гитара, лютня)

Художественный руководитель Андрей Спиридонов (виолончель).

4 июня

Государственный струнный квартет имени М. И. Глинки — камерно-инструментальный ансамбль, занимающий видное место среди музыкальной элиты России. За время своего существования коллектив достиг выдающихся творческих успехов, проявив высокий профессионализм и яркую самобытность, что способствовало неизменному успеху у публики.

Степан Якович, заслуженный артист России (скрипка)

Владислав Безруков (скрипка)

Лев Серов (альт)

Олег Смирнов, заслуженный артист РФ (виолончель)

I отделение — С. Танеев. Квартет № 3 op. 7.

II отделение — Р. Шуман. Фортепианный квинтет op. 44.