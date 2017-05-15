афиша
афиша
Регистрация
Музыкальное лето в Поленово

Музыкальное лето в Поленово

На фестивале вы окунетесь в атмосферу гармонии и величия музыки в уникальном по своей красоте и ландшафту месте.

Подчеркнуть атмосферу единения природы и музыки, воссоздать традиции камерного музицирования, столь характерные для культуры русской дворянской усадьбы-цель организаторов и артистов II фестиваля классической музыки «Музыкальное лето в Поленово».

27 мая

Исполнители — камерный ансамбль Bella-musica.

Ансамбль Bella-musica был создан в 2014 году. В его состав вошли лучшие артисты-инструменталисты Тульской областной филармонии. Руководитель коллектива — лауреат международных конкурсов Владислав Белоусов.

Эмиль Мирославский (гобой) — лауреат Международных конкурсов, солист Московской Филармонии. Ведет активную гастрольную деятельность в городах России и за рубежом, является участником камерного ансамбля «Classics-art», ежегодно принимает участие в Большом фестивале «Двойной трости».

Яна Белоусова (скрипка) — лауреат международных конкурсов и фестивалей. Яна Белоусова выступала во многих городах Казахстана и России, а также в составе оркестра «MusicAeterna» под управлением Теодора Курентзиса принимала участие в международных фестивалях Австрии и Нидерландов.

I отделение — А. Вивальди. «Времена года» для скрипки и струнных.

II отделение — И. С. Бах. Бранденбургский концерт № 3. К.Ф. Э. Бах. Концерт для гобоя с оркестром до минор. И. С. Бах. Концерт для гобоя, скрипки и струнных

28 мая

Ансамбль «Солисты Барокко» — один из немногих российских коллективов, исполняющих музыку XVII—XVIII вв.еков в исторически достоверной манере.

На протяжении более двадцати лет ансамбль занимается исследовательской деятельностью, работает в библиотеках и архивах, собирая музыкальные произведения австрийских, итальянских, немецких, французских и русских композиторов, которые позволяют по-новому взглянуть на исторические и культурные процессы Европы XVII — начала XIX веков.

Концерты ансамбля построены на объединении различных жанров искусства и на исследовании личности композитора в историческом и культурном контексте его времени.

В программе:

  • А.Корелли. Трио-соната соль минор;
  • А.Корелли. Трио-соната до мажор;
  • В. А. Моцарт. Три церковные сонаты;
  • Й. Мысливечек. Трио-соната соль мажор;
  • М.Березовский. Концерт «Не оставь меня во старости, Господи»;
  • Дж. Сарти. Соната для скрипки и бассо континуо соль минор;
  • Д. Бортнянский. Трио-соната до мажор.

Исполнители — ансамбль «Солисты барокко» в составе:

  • Лауреат международных конкурсов Марина Иваненко (скрипка)
  • Лауреат международных конкурсов Геннадий Акинфин (скрипка)
  • Заслуженная артистка Р. Ф. Маргарита Спиридонова (альт)
  • Олег Бойко (барочная гитара, лютня)

Художественный руководитель Андрей Спиридонов (виолончель).

4 июня

Государственный струнный квартет имени М. И. Глинки — камерно-инструментальный ансамбль, занимающий видное место среди музыкальной элиты России. За время своего существования коллектив достиг выдающихся творческих успехов, проявив высокий профессионализм и яркую самобытность, что способствовало неизменному успеху у публики.

Степан Якович, заслуженный артист России (скрипка)

Владислав Безруков (скрипка)

Лев Серов (альт)

Олег Смирнов, заслуженный артист РФ (виолончель)

I отделение — С. Танеев. Квартет № 3 op. 7.

II отделение — Р. Шуман. Фортепианный квинтет op. 44.

Где и когда?
Музей-заповедник В.Д. Поленова
Страхово, Тульская область, Заокский район, п/о Страхово
27 мая 2017, суббота
18:00
 В календарь
 В календарь
28 мая 2017, воскресенье
18:00
 В календарь
 В календарь
4 июня 2017, воскресенье
18:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.