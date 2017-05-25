Развод по-французски
Страна:
Франция, Бельгия, 2016
Премьера:
в РФ 01.06.2017
Режиссер:
Мартин Бурбулон
Актеры:
Лоран Лафитт, Марина Фоис, Александр Десрусу, Анна Лемаршан, Акилле Потье, Микаэль Абитбуль, Жюдит Эль Зейн, Сара Жиродо
Жанр:
комедия
Продолжительноcть:
87 мин
Рейтинг Кинопоиска:
5,64
История о разводящихся супругах Винсенте и Флоранс, которые не брезговали никакими методами, лишь переложить друг на друга опеку над тремя детьми. Их война, казалось бы, давно завершилась, но спустя два года оба непутевых родителя встречают новую любовь и опять вступают в борьбу отцов и матерей. Дети, оставаясь главными жертвами, вмешиваются в эту баталию, чтобы навсегда разорвать порочный круг.
Сегодня
|21:30
|ДКЖкино
Завтра
|21:30
|ДКЖкино
3 июня, суббота
|21:30
|ДКЖкино
4 июня, воскресенье
|21:30
|ДКЖкино
5 июня, понедельник
|21:30
|ДКЖкино
6 июня, вторник
|21:30
|ДКЖкино
7 июня, среда
|15:15
|ДКЖкино