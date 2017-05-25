Развод по-французски

Страна: Франция, Бельгия, 2016

Премьера: в РФ 01.06.2017

Режиссер: Мартин Бурбулон

Актеры: Лоран Лафитт, Марина Фоис, Александр Десрусу, Анна Лемаршан, Акилле Потье, Микаэль Абитбуль, Жюдит Эль Зейн, Сара Жиродо

Жанр: комедия

Продолжительноcть: 87 мин

Рейтинг Кинопоиска: 5,64

История о разводящихся супругах Винсенте и Флоранс, которые не брезговали никакими методами, лишь переложить друг на друга опеку над тремя детьми. Их война, казалось бы, давно завершилась, но спустя два года оба непутевых родителя встречают новую любовь и опять вступают в борьбу отцов и матерей. Дети, оставаясь главными жертвами, вмешиваются в эту баталию, чтобы навсегда разорвать порочный круг.