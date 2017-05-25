афиша
афиша
Регистрация
Развод по-французски

Развод по-французски

Страна:
Франция, Бельгия, 2016
 
Премьера:
в РФ 01.06.2017
 
Режиссер:
Мартин Бурбулон
  
Актеры:
Лоран Лафитт, Марина Фоис, Александр Десрусу, Анна Лемаршан, Акилле Потье, Микаэль Абитбуль, Жюдит Эль Зейн, Сара Жиродо
  
Жанр:
комедия
  
Продолжительноcть:
87 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
5,64
          
 

 

История о разводящихся супругах Винсенте и Флоранс, которые не брезговали никакими методами, лишь переложить друг на друга опеку над тремя детьми. Их война, казалось бы, давно завершилась, но спустя два года оба непутевых родителя встречают новую любовь и опять вступают в борьбу отцов и матерей. Дети, оставаясь главными жертвами, вмешиваются в эту баталию, чтобы навсегда разорвать порочный круг.

Купить билет
Сегодня
21:30 ДКЖкино
Завтра
21:30 ДКЖкино
3 июня, суббота
21:30 ДКЖкино
4 июня, воскресенье
21:30 ДКЖкино
5 июня, понедельник
21:30 ДКЖкино
6 июня, вторник
21:30 ДКЖкино
7 июня, среда
15:15 ДКЖкино
Расписание на все дни
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.