Страна: Россия, 2017

Премьера: в РФ 01.06.2017

Режиссер: Андрей Звягинцев

Актеры: Марьяна Спивак, Алексей Розин, Марина Васильева, Андрис Кейшс, Алексей Фатеев, Джан Бадмаев, Евгения Дмитриева, Сергей Двойников, Артем Манукян, Наталья Винокурова

Жанр: драма

Продолжительноcть: 127 мин

Фильм рассказывает о современной московской семье, переживающей тяжелый, мучительный развод. Главные герои еще супруги, но каждый из них уже фактически начал новую главу жизни, и потому им не терпится покончить с формальностями и развестись. В череде конфликтов и бесконечных взаимных претензий Женя и Борис пренебрегают своим единственным ребенком, 12-летним Алёшей, который чувствует абсолютную ненужность обоим родителям. После их очередной ссоры Алёша исчезает.