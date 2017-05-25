Нелюбовь
Страна:
Россия, 2017
Премьера:
в РФ 01.06.2017
Режиссер:
Андрей Звягинцев
Актеры:
Марьяна Спивак, Алексей Розин, Марина Васильева, Андрис Кейшс, Алексей Фатеев, Джан Бадмаев, Евгения Дмитриева, Сергей Двойников, Артем Манукян, Наталья Винокурова
Жанр:
драма
Продолжительноcть:
127 мин
Фильм рассказывает о современной московской семье, переживающей тяжелый, мучительный развод. Главные герои еще супруги, но каждый из них уже фактически начал новую главу жизни, и потому им не терпится покончить с формальностями и развестись. В череде конфликтов и бесконечных взаимных претензий Женя и Борис пренебрегают своим единственным ребенком, 12-летним Алёшей, который чувствует абсолютную ненужность обоим родителям. После их очередной ссоры Алёша исчезает.
Сегодня
|11:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:15
|Киносити
|17:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:15
|Киносити
Завтра
|11:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:15
|Киносити
|17:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:15
|Киносити
3 июня, суббота
|11:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:15
|Киносити
|17:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:15
|Киносити
|01:10
|Киносити
4 июня, воскресенье
|11:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:15
|Киносити
|17:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:15
|Киносити
|01:10
|Киносити
5 июня, понедельник
|11:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:15
|Киносити
|17:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:15
|Киносити
6 июня, вторник
|11:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:15
|Киносити
|17:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:15
|Киносити
7 июня, среда
|11:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:15
|Киносити
|17:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:15
|Киносити
Сегодня
|Киносити
|
15:15
20:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:45
17:10
19:45
Завтра
|Киносити
|
15:15
20:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:45
17:10
19:45
3 июня, суббота
|Киносити
|
15:15
20:15
01:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:45
17:10
19:45
4 июня, воскресенье
|Киносити
|
15:15
20:15
01:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:45
17:10
19:45
5 июня, понедельник
|Киносити
|
15:15
20:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:45
17:10
19:45
6 июня, вторник
|Киносити
|
15:15
20:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:45
17:10
19:45
7 июня, среда
|Киносити
|
15:15
20:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:45
17:10
19:45