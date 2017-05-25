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Нелюбовь

Нелюбовь

Страна:
Россия, 2017
 
Премьера:
в РФ 01.06.2017
 
Режиссер:
Андрей Звягинцев
  
Актеры:
Марьяна Спивак, Алексей Розин, Марина Васильева, Андрис Кейшс, Алексей Фатеев, Джан Бадмаев, Евгения Дмитриева, Сергей Двойников, Артем Манукян, Наталья Винокурова
  
Жанр:
драма
  
Продолжительноcть:
127 мин
  

 

Фильм рассказывает о современной московской семье, переживающей тяжелый, мучительный развод. Главные герои еще супруги, но каждый из них уже фактически начал новую главу жизни, и потому им не терпится покончить с формальностями и развестись. В череде конфликтов и бесконечных взаимных претензий Женя и Борис пренебрегают своим единственным ребенком, 12-летним Алёшей, который чувствует абсолютную ненужность обоим родителям. После их очередной ссоры Алёша исчезает.

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Сегодня
11:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:15 Киносити
17:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:15 Киносити
Завтра
11:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:15 Киносити
17:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:15 Киносити
3 июня, суббота
11:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:15 Киносити
17:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:15 Киносити
01:10 Киносити
4 июня, воскресенье
11:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:15 Киносити
17:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:15 Киносити
01:10 Киносити
5 июня, понедельник
11:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:15 Киносити
17:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:15 Киносити
6 июня, вторник
11:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:15 Киносити
17:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:15 Киносити
7 июня, среда
11:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:15 Киносити
17:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:15 Киносити
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