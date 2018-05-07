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МИМИмишки

МИМИмишки

Первый лицензионный спектакль ростовых кукол по мотивам мультсериала, студии «Паровоз».

Встречайте! Компания веселых друзей: Кеша, Белая Тучка, Цыпа, Лисичка, крот Валя и робот Помогашка в Вашем городе! Маленький изобретатель-, медвежонок Кеша, чтобы не работать в огороде -создал робота Помогашку.

Однако, случайное короткое замыкание в электронике Помогашки превратило его из доброго помощника в необыкновенного зануду, помешанного на чистоте. Помогашка похищает Кешу, и хочет убрать из леса всех животных. Друзья Кеши: Лисичка, Белая тучка, крот Валя и Цыпа спешат вызволить друга из железных лап робота. Они ещё не знают, что впереди их ждут невероятных приключения в глубокой пещере, космический полёт на настоящем звездолёте за Лунным камнем и непростое решение проблемы с машиной-чистюлей -Помогашкой! Смогут ли милые зверята изменить поведение Помогашки?! Приходи, и узнаешь!

А вместе с тем, наши друзья-непоседы гарантируют хорошее настроение и улыбки всем детям! Добрый, позитивный, смешной, интерактивный, музыкальный спектакль, в котором Ваши дети примут участие, будут петь и танцевать, играть, отгадывать загадки, помогать и переживать за любимых героев, научатся чему-то новому, узнают много интересного и полезного от Ми-ми-мишек. Отличная игра актёров, настоящие реалистичные куклы Ми-ми-мишки, декорации, звуковые и световые спецэффекты, увлекательный сценарий и постановка Московских режиссеров, а также добрый финал спектакля, обязательно порадуют детей и родителей.

Подробности на сайте мимимишки-шоу.рф

Дополнительная информация по тел. : 79-03-86, 58-80-00

Стоимость: от 500 р.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
20 мая 2018, воскресенье
16:00
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