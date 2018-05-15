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«Среднерусская возвышенность»: Дмитрий Маликов

«Среднерусская возвышенность»: Дмитрий Маликов

Открытие второго сезона фестиваля «Среднерусская возвышенность» стартует уже 19 мая 2018 года. Хедлайнером первого вечера станет популярный российский певец и композитор, продюсер, телеведущий, народный артист РФ Дмитрий Маликов.


Здесь прозвучат все самые знаменитые его хиты. А также специально для гостей фестиваля музыкант подготовил новую песню, которую исполнит впервые широкой публике именно на открытии фестивального сезона «Среднерусская возвышенность – 2018».  


Начало концертной программы в день открытия фестиваля – в 17.00. На  сцене главной площадки выступят музыкальные коллективы камерного оркестра и группы Мusic Break Band. Официальное открытие фестиваля и выход хедлайнера – в 20.00.


Также в этот  день гостей фестиваля ждет специальная праздничная программа. С 12.00 на территории МТЦ «Золотой город» будут работать интерактивные зоны с командами профессиональных аниматоров из столицы, прокат велосипедов, зоны кафе.
 

Где и когда?
Золотой Город, туристический центр
село Петропавловское, улица Степная, 19
19 мая 2018, суббота
19:00
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