«Среднерусская возвышенность»: Дмитрий Маликов

Открытие второго сезона фестиваля «Среднерусская возвышенность» стартует уже 19 мая 2018 года. Хедлайнером первого вечера станет популярный российский певец и композитор, продюсер, телеведущий, народный артист РФ Дмитрий Маликов.



Здесь прозвучат все самые знаменитые его хиты. А также специально для гостей фестиваля музыкант подготовил новую песню, которую исполнит впервые широкой публике именно на открытии фестивального сезона «Среднерусская возвышенность – 2018».



Начало концертной программы в день открытия фестиваля – в 17.00. На сцене главной площадки выступят музыкальные коллективы камерного оркестра и группы Мusic Break Band. Официальное открытие фестиваля и выход хедлайнера – в 20.00.



Также в этот день гостей фестиваля ждет специальная праздничная программа. С 12.00 на территории МТЦ «Золотой город» будут работать интерактивные зоны с командами профессиональных аниматоров из столицы, прокат велосипедов, зоны кафе.

