На сцене M2 группа Stigmata презентует свой новый альбом.

Коллектив по праву считается лидером отечественной тяжелой сцены. В начале 2000 группа завоевала любовь слушателей своей лирической композицией «Как ты», а боевики «Лед», «Крылья» и «Сентябрь» до сих пор остаются главными визитными карточками.

Музыканты Stigmata объездили с выступлениями едва ли не все города России и СНГ, а также открывали своим сэтом концерты Slipknot, Killswitch Engage, Ozzy Osbourne, Caliban и Bullet For My Valentine.