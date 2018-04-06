афиша
афиша
Регистрация
Stigmata

Stigmata

На сцене M2 группа Stigmata презентует свой новый альбом.

Коллектив по праву считается лидером отечественной тяжелой сцены. В начале 2000 группа завоевала любовь слушателей своей лирической композицией «Как ты», а боевики «Лед», «Крылья» и «Сентябрь» до сих пор остаются главными визитными карточками.

Музыканты Stigmata объездили с выступлениями едва ли не все города России и СНГ, а также открывали своим сэтом концерты Slipknot, Killswitch Engage, Ozzy Osbourne, Caliban и Bullet For My Valentine.

 

Купить билет
Где и когда?
М2, рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
19 мая 2018, суббота
19:00
 В календарь
 В календарь
+1
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.