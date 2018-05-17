День Массового Футбола в Туле
В преддверии Чемпионата мира 2018 в России 19 мая 2018 г. в Туле пройдет Всероссийский фестиваль «День массового футбола». Футбольные матчи пройдут среди нескольких возрастных групп: мужской/женский, детский, ветераны.
Во второй день фестиваля пройдут турниры по интерактивному футболу FIFA 2018. В турнире принимают участие 32 команды (каждая команда из одного человека, симфолизирует страну-участницу чеспионата мира). Для участия необходимо пройти регистрацию.
Всех участников мероприятия ожидает интересная развлекательная программа:
- мастер-классы игроков тульского «Арсенала»
- кухня на свежем воздухе
- конкурсы, подарки.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 87
19 мая 2018, суббота
08:30
Тула, пр. Ленина, 85
20 мая 2018, воскресенье
10:00