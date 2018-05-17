День Массового Футбола в Туле

В преддверии Чемпионата мира 2018 в России 19 мая 2018 г. в Туле пройдет Всероссийский фестиваль «День массового футбола». Футбольные матчи пройдут среди нескольких возрастных групп: мужской/женский, детский, ветераны.



Во второй день фестиваля пройдут турниры по интерактивному футболу FIFA 2018. В турнире принимают участие 32 команды (каждая команда из одного человека, симфолизирует страну-участницу чеспионата мира). Для участия необходимо пройти регистрацию.



Всех участников мероприятия ожидает интересная развлекательная программа:

мастер-классы игроков тульского «Арсенала»

кухня на свежем воздухе

конкурсы, подарки.