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День Массового Футбола в Туле

День Массового Футбола в Туле

В преддверии Чемпионата мира 2018 в России 19 мая 2018 г. в Туле пройдет Всероссийский фестиваль «День массового футбола». Футбольные матчи пройдут среди нескольких возрастных групп: мужской/женский, детский, ветераны.

Во второй день фестиваля пройдут турниры по интерактивному футболу FIFA 2018. В турнире принимают участие 32 команды (каждая команда из одного человека, симфолизирует страну-участницу чеспионата мира). Для участия необходимо пройти регистрацию.

Всех участников мероприятия ожидает интересная развлекательная программа:

  • мастер-классы игроков тульского «Арсенала»
  • кухня на свежем воздухе
  • конкурсы, подарки.
Где и когда?
Арсенал, центральный стадион
Тула, проспект Ленина, 87
19 мая 2018, суббота
08:30
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Likerka Loft
Тула, пр. Ленина, 85
20 мая 2018, воскресенье
10:00
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