Страна: Великобритания, Венгрия, США, Гонконг, 2018

Премьера: в РФ 17.05.2018

Режиссер: Вон Стайн

Актеры: Марго Робби, Саймон Пегг, Мэттью Льюис, Майк Майерс, Макс Айронс, Декстер Флетчер, Ник Моран, Томас Тургус, Катарина Час, Джордан Данн

Жанр: драма, триллер

Продолжительноcть: 90 мин

Фильм окунет вас в опасный мир английского криминала, в центре внимания которого-роковая особа Энни, представляющаяся в различных амплуа. Она ведет сложную игру с несколькими мужчинами, которых на первый взгляд ничего не связывает. Стравляя их друг с другом, она преследует свою жестокую цель. Что это, раздвоение личности или четко спланированная игра коварной обольстительницы?