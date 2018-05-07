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Конченая

Конченая

Страна:
Великобритания, Венгрия, США, Гонконг, 2018
 
Премьера:
в РФ 17.05.2018
 
Режиссер:
Вон Стайн
  
Актеры:
Марго Робби, Саймон Пегг, Мэттью Льюис, Майк Майерс, Макс Айронс, Декстер Флетчер, Ник Моран, Томас Тургус, Катарина Час, Джордан Данн
  
Жанр:
драма, триллер
  
Продолжительноcть:
90 мин
  

Фильм окунет вас в опасный мир английского криминала, в центре внимания которого-роковая особа Энни, представляющаяся в различных амплуа. Она ведет сложную игру с несколькими мужчинами, которых на первый взгляд ничего не связывает. Стравляя их друг с другом, она преследует свою жестокую цель. Что это, раздвоение личности или четко спланированная игра коварной обольстительницы?

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