Конченая
Страна:
Великобритания, Венгрия, США, Гонконг, 2018
Премьера:
в РФ 17.05.2018
Режиссер:
Вон Стайн
Актеры:
Марго Робби, Саймон Пегг, Мэттью Льюис, Майк Майерс, Макс Айронс, Декстер Флетчер, Ник Моран, Томас Тургус, Катарина Час, Джордан Данн
Жанр:
драма, триллер
Продолжительноcть:
90 мин
Фильм окунет вас в опасный мир английского криминала, в центре внимания которого-роковая особа Энни, представляющаяся в различных амплуа. Она ведет сложную игру с несколькими мужчинами, которых на первый взгляд ничего не связывает. Стравляя их друг с другом, она преследует свою жестокую цель. Что это, раздвоение личности или четко спланированная игра коварной обольстительницы?
Сегодня
|Киносити
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10:10
14:35
19:30
21:30
Завтра
|Киносити
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10:10
14:35
19:30
21:30
19 мая, суббота
|Киносити
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10:10
14:35
19:30
21:30
20 мая, воскресенье
|Киносити
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10:10
14:35
19:30
21:30
21 мая, понедельник
|Киносити
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10:10
14:35
19:30
21:30
22 мая, вторник
|Киносити
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10:10
14:35
19:30
21:30
23 мая, среда
|Киносити
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10:10
14:35
19:30
21:30