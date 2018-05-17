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Весенний велопарад

Весенний велопарад

20 мая 2018 года в Туле пройдет Весенний Велопарад Тинькофф в поддержку велоспорта, активного образа жизни и безопасности на дорогах.
 

Сбор участников в 9:00


Старт в 10:00 в ЦПКиО им. Белоусова (у центрального фонтана, рядом со сценой). Маршрут пройдет по улице Дм. Ульянова, ул. Мосина, тульской набережной, ул. Пирогова. Финиш состоится в 12:00 на Тульском Центральном стадион «Арсенал».


По окончании парада участники могут переместиться на территорию Ликерки Лофт, где пройдет праздничная программа. В ней смогут принять участие дети и взрослые. Состоятся выступления танцевальных коллективов, для всех желающих будут организованы конкурсы и викторины.
Сотрудники ГИБДД в игровой форме проверят знания правил дорожного движения и научат безопасности на дорогах.
 
В рамках велопарада состоится городской квест, где все желающие смогут проверить знания истории и культуры родного города. Чтобы принять в нем участие необходимо зарегистрироваться.  Зайти в игровой движок можно будет за 15 минут до старта.
 
Праздник завершится награждением участников и розыгрышем велосипеда.
 
Вход свободный по предварительной регистрации для участников

Где и когда?
Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
20 мая 2018, воскресенье
10:00
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