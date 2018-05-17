20 мая 2018 года в Туле пройдет Весенний Велопарад Тинькофф в поддержку велоспорта, активного образа жизни и безопасности на дорогах.



Сбор участников в 9:00



Старт в 10:00 в ЦПКиО им. Белоусова (у центрального фонтана, рядом со сценой). Маршрут пройдет по улице Дм. Ульянова, ул. Мосина, тульской набережной, ул. Пирогова. Финиш состоится в 12:00 на Тульском Центральном стадион «Арсенал».



По окончании парада участники могут переместиться на территорию Ликерки Лофт, где пройдет праздничная программа. В ней смогут принять участие дети и взрослые. Состоятся выступления танцевальных коллективов, для всех желающих будут организованы конкурсы и викторины.

Сотрудники ГИБДД в игровой форме проверят знания правил дорожного движения и научат безопасности на дорогах.



В рамках велопарада состоится городской квест, где все желающие смогут проверить знания истории и культуры родного города. Чтобы принять в нем участие необходимо зарегистрироваться. Зайти в игровой движок можно будет за 15 минут до старта.



Праздник завершится награждением участников и розыгрышем велосипеда.



Вход свободный по предварительной регистрации для участников