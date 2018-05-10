Пчелка Майя и Кубок меда

Страна: Австралия, Германия, 2018

Премьера: в РФ 17.05.2018

Режиссер: Ноэль Клири, Серджо Делфино, Алекс Стадерманн

Актеры: Коко Джек Гиллис, Бенсон Джек Энтони, Ричард Роксбург, Джастин Кларк, Марни МакКуин

Жанр: мультфильм, семейный

Продолжительноcть: 83 мин

Летний сбор пыльцы позади, и пчелы пребывают в возбужденном ожидании, ведь из столицы прибыл гонец, чтобы пригласить улей на соревнования за Кубок меда. Неутомимая Пчелка Майя очень хочет принять участие в состязаниях, и тут выясняется, что улей может поучаствовать в Играх только собственным медом: половина всего летнего урожая родного улья пойдет на то, чтобы прокормить атлетов из других сборных. Вопреки королевской воле, Майя отправляется в пчелиную столицу, Пчелкоград, чтобы предстать перед Императрицей и с ее высочайшего дозволения получить право на участие в Играх. Все получилось! Императрица допустила Майю и ее команду до соревнований. Правда, теперь на кону не только честь улья, но ещё и весь годовой запас меда! Смогут ли Майя и ее верные, но неспортивные друзья одержать победу?