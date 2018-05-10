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Пчелка Майя и Кубок меда

Пчелка Майя и Кубок меда

Страна:
Австралия, Германия, 2018
 
Премьера:
в РФ 17.05.2018
 
Режиссер:
Ноэль Клири, Серджо Делфино, Алекс Стадерманн
  
Актеры:
Коко Джек Гиллис, Бенсон Джек Энтони, Ричард Роксбург, Джастин Кларк, Марни МакКуин
  
Жанр:
мультфильм, семейный
  
Продолжительноcть:
83 мин
  

Летний сбор пыльцы позади, и пчелы пребывают в возбужденном ожидании, ведь из столицы прибыл гонец, чтобы пригласить улей на соревнования за Кубок меда. Неутомимая Пчелка Майя очень хочет принять участие в состязаниях, и тут выясняется, что улей может поучаствовать в Играх только собственным медом: половина всего летнего урожая родного улья пойдет на то, чтобы прокормить атлетов из других сборных. Вопреки королевской воле, Майя отправляется в пчелиную столицу, Пчелкоград, чтобы предстать перед Императрицей и с ее высочайшего дозволения получить право на участие в Играх. Все получилось! Императрица допустила Майю и ее команду до соревнований. Правда, теперь на кону не только честь улья, но ещё и весь годовой запас меда! Смогут ли Майя и ее верные, но неспортивные друзья одержать победу?

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10:00 Алмаз Синема
11:50 ДКЖкино
13:40 Алмаз Синема
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10:00 3D Победа (Новомосковск)
10:00 Алмаз Синема
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13:40 Алмаз Синема
15:00 3D Победа (Новомосковск)
18:25 3D Победа (Новомосковск)
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15:00 3D Победа (Новомосковск)
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