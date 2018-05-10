Пчелка Майя и Кубок меда
Летний сбор пыльцы позади, и пчелы пребывают в возбужденном ожидании, ведь из столицы прибыл гонец, чтобы пригласить улей на соревнования за Кубок меда. Неутомимая Пчелка Майя очень хочет принять участие в состязаниях, и тут выясняется, что улей может поучаствовать в Играх только собственным медом: половина всего летнего урожая родного улья пойдет на то, чтобы прокормить атлетов из других сборных. Вопреки королевской воле, Майя отправляется в пчелиную столицу, Пчелкоград, чтобы предстать перед Императрицей и с ее высочайшего дозволения получить право на участие в Играх. Все получилось! Императрица допустила Майю и ее команду до соревнований. Правда, теперь на кону не только честь улья, но ещё и весь годовой запас меда! Смогут ли Майя и ее верные, но неспортивные друзья одержать победу?
|10:00 3D
|Победа (Новомосковск)
|10:00
|Алмаз Синема
|11:50
|ДКЖкино
|13:40
|Алмаз Синема
|15:00 3D
|Победа (Новомосковск)
|18:25 3D
|Победа (Новомосковск)
|10:00 3D
|Победа (Новомосковск)
|10:00
|Алмаз Синема
|10:50
|ДКЖкино
|13:40
|Алмаз Синема
|15:00 3D
|Победа (Новомосковск)
|18:25 3D
|Победа (Новомосковск)
|10:00
|Алмаз Синема
|10:00 3D
|Победа (Новомосковск)
|10:50
|ДКЖкино
|13:40
|Алмаз Синема
|15:00 3D
|Победа (Новомосковск)
|18:25 3D
|Победа (Новомосковск)
|10:00 3D
|Победа (Новомосковск)
|10:00
|Алмаз Синема
|10:50
|ДКЖкино
|13:40
|Алмаз Синема
|15:00 3D
|Победа (Новомосковск)
|18:25 3D
|Победа (Новомосковск)
|10:00
|Алмаз Синема
|10:00 3D
|Победа (Новомосковск)
|10:50
|ДКЖкино
|13:40
|Алмаз Синема
|15:00 3D
|Победа (Новомосковск)
|18:25 3D
|Победа (Новомосковск)
|10:00 3D
|Победа (Новомосковск)
|10:00
|Алмаз Синема
|11:30
|ДКЖкино
|13:40
|Алмаз Синема
|15:00 3D
|Победа (Новомосковск)
|18:25 3D
|Победа (Новомосковск)
|10:00
|Алмаз Синема
|10:00 3D
|Победа (Новомосковск)
|11:30
|ДКЖкино
|13:40
|Алмаз Синема
|15:00 3D
|Победа (Новомосковск)
|18:25 3D
|Победа (Новомосковск)
|Алмаз Синема
|
10:00
13:40
|ДКЖкино
|
11:50
|Победа (Новомосковск)
|
3D 10:00
3D 15:00
3D 18:25
|Алмаз Синема
|
10:00
13:40
|ДКЖкино
|
10:50
|Победа (Новомосковск)
|
3D 10:00
3D 15:00
3D 18:25
|Алмаз Синема
|
10:00
13:40
|ДКЖкино
|
10:50
|Победа (Новомосковск)
|
3D 10:00
3D 15:00
3D 18:25
|Алмаз Синема
|
10:00
13:40
|ДКЖкино
|
10:50
|Победа (Новомосковск)
|
3D 10:00
3D 15:00
3D 18:25
|Алмаз Синема
|
10:00
13:40
|ДКЖкино
|
10:50
|Победа (Новомосковск)
|
3D 10:00
3D 15:00
3D 18:25
|Алмаз Синема
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10:00
13:40
|ДКЖкино
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11:30
|Победа (Новомосковск)
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3D 10:00
3D 15:00
3D 18:25
|Алмаз Синема
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10:00
13:40
|ДКЖкино
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11:30
|Победа (Новомосковск)
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3D 10:00
3D 15:00
3D 18:25