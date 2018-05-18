Продолжаем голосовать за лучшие тульские турбазы

Участвуйте в народном голосовании Myslo, чтобы сделать наш город лучше.

Напоминаем, что на нашем портале идёт голосование за лучшие туристические базы в Тульской области. Поделитесь своим мнением! Голосуйте за ваши любимые турбазы, делайте репосты.

Давайте вместе создадим рейтинг лучших мест Тулы! Обладатель первого места получит грамоту и специальную наклейку, которую сможет повесить на свои двери и гордиться званием «Народное место». За второе и третье места будут наклейки поменьше. как голосовать Вам предлагается пара туристических баз, они тасуются в произвольном порядке. Жесткий рандом — выпасть может все что угодно. Из предложенной пары вы выбираете наиболее приятное лично вам место, кликая на фото или на название. Внизу выводится текущий рейтинг. В день вы можете пройти голосовалку только по одному кругу. Причем для того чтобы принять участие в голосовании, необязательно быть зарегистрированным на портале Myslo.

04 июня мы подведем итоги голосования и назовем тройку

лучших, самых «народных»

турбаз в Тульской области.

Мы также ждем ваших развернутых комментариев: где уютнее всего загородный отдых, и почему?

Администрация портала просит учесть: у нас есть возможность отслеживать накрутки, поэтому пойманные на жульничестве будут дисквалифицированы.