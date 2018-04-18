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Сирена и Виктория (Михаил Полицеймако, Татьяна Кравченко, Олеся Железняк)

Сирена и Виктория (Михаил Полицеймако, Татьяна Кравченко, Олеся Железняк)

В центре сюжета спектакля «Сирена и Виктория» - две подруги, полные противоположности другу. Одна успешная бизнес леди, другая – скромный педагог, натура тонкая и изысканная. Они познакомились, когда Сирена решила выучить английский язык, а Виктория стала ее преподавателем. Виктория (учитель английского) переживает расставание с мужем, ну а бойкая Сирена тут же советует ей найти другого спутника жизни. В один из вечеров, Сирена, приглашает мужчину по вызову, обещающего исполнить все тайные желания дам. И тут начинается самое интересное…
Перед героинями появляется Константин,подрабатывающий стрижкой собак… Наблюдать дальнейшее развитие событий – одно сплошное удовольствие, отказывать в котором себе не стоит.

 
В ролях:

Сирена – народная артистка России Татьяна Кравченко
Виктория  – артистка театра и кино Олеся Железняк
Константин  – заслуженный артист России Николай Добрынин /артист театра и кино Михаил Полицеймако

Справки по телефонам: 588-000, 79-03-86

 

Где и когда?
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
19 мая 2018, суббота
19:00
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