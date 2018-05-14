Фестиваль «Былина» в этом году отмечает первый юбилей. В десятый раз он состоится на территории Музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино.



По, традиции, на берегу Непрядвы в эти дни развернутся многочисленные площадки для всевозможных забав. И взрослые, и дети здесь смогут сделать скворечники или научиться играть в городки, покататься на лошадях или запустить воздушного змея, освоить старинные ремесла или искусство каллиграфии, поиграть на старинных инструментах или поучаствовать в танцевальном флешмобе. И все это непременно под звуки народной песни. Ведь во время фестиваля проводится конкурс детских фольклорных коллективов «Травень». По традиции, выступить на Куликовом поле и получить оценку своих талантов приедут участники из многих регионов нашей страны.



Вместе с традиционными блинами на пеньках и одуванчиковым медом в этом году в фестивальном меню — блюда кухни Куликова поля. Чайную церемонию на этот раз откроют настоящие самоварные гонки. Старинный водогрей необходимо будет растопить, вскипятить, а затем заварить травяной чай. Наслаждаться ароматным напитком научат в купеческих традициях.



Все площадки фестиваля можно пройти, участвуя в игре-приключении «Щит предков». Самых упорных и успешных ждут призы!



Открытие фестиваля в 11:00 ознаменует запуск гигантского змея с надписью «Былина».



В этот день для гостей праздника с 10:00 до 15:00 будут работать развлекательные площадки:

Площадка «Лукоморье»: мастер-класс по изготовлению скворечников, общение с обитателями музейной конюшни, катание на лошадях и конные выступления учеников школы верховой езды. Осваиваем сказочную фотозону вместе с ученым котом.

Площадка «Городец»: подвижная зона с деревянными «игрушками». Собираем самую высокую поленницу и устраиваем раскидай, участвуем в соревнованиях по метанию метел, мастерим городки и тут же осваиваем русскую народную игру.

Площадка «Музей забытых ремесел»: работаем на ткацком стане и осваиваем другие виды ткачества, режем ложки из липовых баклуш и мастерим деревянную игрушку-бычка, знакомимся со старинными инструментами и токарным станом.

Площадка «Смакуха»: печем блины на пеньках, варим мед из одуванчиков и уху на всю честную компанию. Устраиваем самоварные гонки и пробуем чаи из музейной коллекции под рассказ о купеческих традициях чаепития. Дегустация одуванчикового меда — в 14:00 .

. Площадка «Богатырская застава»: метаем копья-сулицы, стреляем из лука, испытываем спортивные мечи в средневековом воинском лагере. Здесь можно сфотографироваться в доспехах, поучаствовать в мастер-классе по средневековой каллиграфии.

Площадка «Музыкальная поляна»: знакомство со старинными музыкальными инструментами и мастер-классы по их изготовлению и извлечению звуков, народные игры и танцы.

Флешмоб «Бодринь»: разучиваем танец с профессиональными хореографами и исполняем его под гимн фестиваля. Начало — в 14:30 .

. Храм Рождества Пресвятой Богородицы: в течение дня здесь можно взять землю Куликова поля на память.

Вход свободный



