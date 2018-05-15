На сцене Жванецкий уже более сорока лет. Он начинал работать в театре Аркадия Райкина, затем сотрудничал с Романом Карцевым и Виктором Ильченко, для которых написал более трехсот миниатюр и монологов. Его собрание сочинений издается в пяти томах.

«Сочинения Жванецкого — вечные. А меня на вечное тянет», — признается актер Ефим Шифрин.

За время долгой сценической карьеры Михаил Жванецкий не только добился безоговорочной любви зрителей и признания коллег, но и множества наград, среди которых орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

«Мне было 11 лет, когда я впервые увидел его по телевизору. До этого я, конечно, слышал его тексты, но в исполнении Райкина или Карцева с Ильченко. С того момента, как появился, он был и остаётся самым главным и самым лучшим в той сфере деятельности, которой занимается, — пишет о Жванецком Евгений Гришковец. — На его концертах можно не волноваться: глупости, фальши, пошлости или даже просто чего-то неудачного не случится. Жванецкий выковал такое мастерство, что любая тема, любая мысль им превращается в кристалл. Кристалл, идеальный по форме и прозрачности».

Стоимость: от 1500 р.