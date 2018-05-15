«Среднерусская возвышенность»: ВИА «Лейся, песня!»

В воскресенье, 20 мая, на сцене фестивальной площадки состоится выступление легендарного коллектива «Лейся, песня!».

Вокально-инструментальный ансамбль «Лейся, песня!» был создан в 1974 году. На протяжении своего существования, в период с 1974 по 1984 гг., коллектив являлся одним из ведущих в Советском Союзе. Все песни были записаны фирмой «Мелодия» на виниловые пластинки, разошедшиеся по всему СССР тиражом более 3-х миллионов экземпляров. Песни, такие как «Прощай», «Качается вагон», «Родная земля», «Обручальное кольцо», сразу же становились мегапопулярными. Ансамблю было присвоено звание лауреата премии Ленинского комсомола Кузбасса. На протяжении всех лет с ансамблем сотрудничали такие композиторы, как В. Добрынин, Д. Тухманов, Т. Хренников, С. Туликов, Е. Мартынов, В. Шаинский, В. Матецкий и др. В сопровождении ансамбля записывались такие известные исполнители, как Иосиф Кобзон, Анна Герман, Евгений Мартынов, Яак Йоала и многие другие.