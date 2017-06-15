Выходные в Туле: 16-18 июня

Мы устали ждать тёплой погоды и решили радоваться дождику и тучкам. А полная программа на выходные уже тут.

Если вы ещё не успели обзавестись дождевиками, зонтиками и резиновыми сапогами, рекомендуем это сделать — прогноз погоды не обещает ясного неба. Но не расстраивайтесь — лучше посмотрите наши планы на выходные и присоединяйтесь!

танцуй и ешь

Карибская гастро-вечеринка

Stechkin, бар-ресторан

Тула, проспект Ленина, 85

16 июня, пятница, 19.00

Вход 2000 Р

В Туле состоится первая карибская гастро-вечеринка — научитесь готовить карибскую кухню с шефом Артемием Сафоновым под зажигательную музыку.

дэнсинг

X-fest

Долина Х, центр активного отдыха

Тула, Щекинское шоссе, остановка Ивановские дачи

17 июня, суббота, 23.00

Вход 300 Р

В Долине Х при поддержке Радио Record и Tula EDM Community состоится фестиваль электронной музыки X-fest. Музыкальную составляющую обеспечат диджеи Maza, Verez, Dabl, Stels, George Elder, Alex Braun, GLK, Panda.

жги!

Картонная ночь

Тульский историко-архитектурный музей

Тула, пр. Ленина, 25, 27, 31

16 июня, пятница, 17.00

200 Р

На фестивале «Картонная ночь» выступит московский авангардный проект «Кобыла и Трупоглазые Жабы Искали Цезию, Нашли Поздно Утром Свистящего Хна», московский дуэт «РыцарныеРыцари», тульская пост-панк группа Ravels.

Также посетителей ждёт мастер-класс по созданию стула-трансформера, картонный зоопарк, лекция культуролога Вадима Касаткина об эстетике советского кино, мастер-класс по созданию абстрактных композиций из картона, супрематический перфоманс-мистерия «Картонный Каzимир», подборка полнометражных и короткометражных фильмов.

музыка нас связала

Музыкальные прогулки

Тульский главпочтамт

Тула, пр. Ленина, 33

16 июня, пятница, 18.00

Ликёрка Лофт

Тула, пр. Ленина, 85б

17 июня, суббота, 18.00

Фестиваль «Музыкальные прогулки» соберёт музыкальные коллективы, выступающие в различных направлениях — от фолка до джаза. Выступят: популярный фолк-проект LaVerden, кавер-группа «Джазофрения», струнный квартет El Classic и оркестр русских народных инструментов «Тульские узоры», известные джазовые коллективы: Feelin’s и Сергей Гриматин (Рязань), квартет Олега Щёголева (Калуга), «Билет на Марс» (Тула).

особо секретно

Гараж особого назначения

Тульский областной краеведческий музей

Тула, улица Советская, 68

16 июня, пятница 18.30

100 Р

В нашем привычном понимании гараж предстает местом, где мы храним и ремонтируем автомобили. А знаете ли вы, что существует Гараж особого назначения (ГОН)? Это структурное подразделение Федеральной службы охраны России. Сотрудники ГОНа обеспечивают безопасное передвижение президента России, премьер-министра, глав обеих палат парламента, а также лидеров зарубежных государств, находящихся в нашей стране с визитами. Приходите на нашу лекцию и вы узнаете еще больше интересного о работе водителей Гаража особого назначения, а также об автомобилях, использующихся для передвижения первых лиц государства начиная с 20-х гг. XX века и до сегодняшнего дня.

чё там?

А у нас в Туле

Тульские самовары, музей

Тула, улица Менделеевская, 8

17 июня, суббота, 11.00

Стоимость билета — 390 рублей (льготный — 360 рублей)

Тульское музейное объединение приглашает туляков и гостей города на увлекательную обзорную экскурсию «А у нас в Туле«! Не упустите шанс весело и с пользой провести выходной день! Вам представится возможность на комфортабельном автобусе совершить путешествие по знаменитым тульским улочкам и проспектам, побывать в разных районах города, увидеть основные достопримечательности, узнать множество любопытных фактов.

а что в кино?

А для синемафилов в тульских кинотеатрах стартовали несколько фильмов. Переходите по ссылкам в описании, чтобы узнать время сеанса.

Фильм «Весь этот мир» — трогательная история о застенчивой девушке Мэдди, ведущей затворнический образ жизни, прогуливающей уроки, не общающейся со своими сверстниками и не видящей прелести всего мира по той причине, что она имеет на все это аллергию. Однако неисчислимые проблемы и ненависть ко всем не мешают юной стеснительной особе полюбить некие прелести жизни, а именно одного веселого паренька, недавно переехавшего с родителями жить в этот чудесный город и поселившегося в соседнем доме…

Космическая станция «Орбита 9» держит курс на Селесту, куда она доставит своего единственного астронавта — 20-летнюю Элену только через 19 лет. Для починки одной из систем жизнеобеспечения, на корабль прибывает Алекс — первый человек, которого Элена увидит в своей жизни. Она еще не знает, что все происходящее с ней — часть большого научного эксперимента, и им вдвоем придется бороться за свое существование с могущественной корпорацией.

На экранах снова «Тачки» — встречайте самого знаменитого гонщика всех времен, легенду гоночного трека Молнию Маккуина! Герой все еще продолжает показывать лучшие результаты на всех турнирах, однако победы даются ему не так легко, а конкуренция становится все жестче. Молнию Маккуина ждут захватывающие приключения, где он встретит новых друзей, а также поймет, что не только скорость и мощность мотора делают гонщика чемпионом.

«Он&Она» — фильм, конечно же, об отношениях между мужчиной и женщиной. Виктор — начинающий писатель, Сара — литературный критик, их общая слабость — Джойс и Достоевский. Они были свободны и беспечны, но их случайная встреча в баре затянется на долгие 45 лет. Как справятся они с успехом, богатством и банальной скукой? Кто получит все, а кто останется в тени? История одной семьи и большой любви на фоне переполненных солнцем бульваров Парижа.

Что может омрачить развеселый и безбашенный девичник в Майами? Наверное, только нелепая смерть стриптизера. Теперь подружкам предстоит выпутаться из дурацкой истории и как-то замести следы, пока они не попали в руки к копам. Смотрите «Очень плохие девчонки» в кинотеатрах города.