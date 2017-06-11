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Весь этот мир

Весь этот мир

Страна:
США, 2017
 
Премьера:
в РФ 15.06.2017
 
Режиссер:
Стелла Мэги
  
Актеры:
Амандла Стенберг, Ник Дж. Робинсон, Аника Нони Роуз, Ана де ла Регера, Тэйлор Хиксон, Фаррин ВанХамбек, Роберт Лоуренсон, Питер Бенсон, Эллисон Райли
  
Жанр:
драма, семейный
  
Продолжительноcть:
100 мин
  

 

Экранизация популярной молодежной книги известного драматурга Николы Юн, в которой пойдет рассказ о застенчивой девушке Мэдди, ведущей затворнический образ жизни, прогуливающей уроки, не общающейся со своими сверстниками и не видящей прелести всего мира по той причине, что она имеет на все это аллергию. Однако неисчислимые проблемы и ненависть ко всем не мешают юной стеснительной особе полюбить некие прелести жизни, а именно одного веселого паренька, недавно переехавшего с родителями жить в этот чудесный город и поселившегося в соседнем доме...

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Сегодня
10:10 Киносити
10:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:55 Киносити
15:10 Алмаз Синема
16:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00 Алмаз Синема
19:25 Киносити
Завтра
10:10 Киносити
10:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:55 Киносити
15:10 Алмаз Синема
16:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00 Алмаз Синема
19:25 Киносити
00:05 Киносити
17 июня, суббота
10:10 Киносити
10:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:55 Киносити
15:10 Алмаз Синема
16:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00 Алмаз Синема
19:25 Киносити
00:05 Киносити
18 июня, воскресенье
10:10 Киносити
10:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:55 Киносити
15:10 Алмаз Синема
16:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00 Алмаз Синема
19:25 Киносити
00:05 Киносити
19 июня, понедельник
10:10 Киносити
10:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:55 Киносити
15:10 Алмаз Синема
16:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00 Алмаз Синема
19:25 Киносити
00:05 Киносити
20 июня, вторник
10:10 Киносити
10:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:55 Киносити
15:10 Алмаз Синема
16:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00 Алмаз Синема
19:25 Киносити
00:05 Киносити
21 июня, среда
10:10 Киносити
10:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:55 Киносити
15:10 Алмаз Синема
16:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00 Алмаз Синема
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