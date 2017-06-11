Весь этот мир

Страна: США, 2017

Премьера: в РФ 15.06.2017

Режиссер: Стелла Мэги

Актеры: Амандла Стенберг, Ник Дж. Робинсон, Аника Нони Роуз, Ана де ла Регера, Тэйлор Хиксон, Фаррин ВанХамбек, Роберт Лоуренсон, Питер Бенсон, Эллисон Райли

Жанр: драма, семейный

Продолжительноcть: 100 мин

Экранизация популярной молодежной книги известного драматурга Николы Юн, в которой пойдет рассказ о застенчивой девушке Мэдди, ведущей затворнический образ жизни, прогуливающей уроки, не общающейся со своими сверстниками и не видящей прелести всего мира по той причине, что она имеет на все это аллергию. Однако неисчислимые проблемы и ненависть ко всем не мешают юной стеснительной особе полюбить некие прелести жизни, а именно одного веселого паренька, недавно переехавшего с родителями жить в этот чудесный город и поселившегося в соседнем доме...