Весь этот мир
Страна:
США, 2017
Премьера:
в РФ 15.06.2017
Режиссер:
Стелла Мэги
Актеры:
Амандла Стенберг, Ник Дж. Робинсон, Аника Нони Роуз, Ана де ла Регера, Тэйлор Хиксон, Фаррин ВанХамбек, Роберт Лоуренсон, Питер Бенсон, Эллисон Райли
Жанр:
драма, семейный
Продолжительноcть:
100 мин
Экранизация популярной молодежной книги известного драматурга Николы Юн, в которой пойдет рассказ о застенчивой девушке Мэдди, ведущей затворнический образ жизни, прогуливающей уроки, не общающейся со своими сверстниками и не видящей прелести всего мира по той причине, что она имеет на все это аллергию. Однако неисчислимые проблемы и ненависть ко всем не мешают юной стеснительной особе полюбить некие прелести жизни, а именно одного веселого паренька, недавно переехавшего с родителями жить в этот чудесный город и поселившегося в соседнем доме...
Сегодня
|10:10
|Киносити
|10:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:55
|Киносити
|15:10
|Алмаз Синема
|16:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:00
|Алмаз Синема
|19:25
|Киносити
Завтра
|10:10
|Киносити
|10:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:55
|Киносити
|15:10
|Алмаз Синема
|16:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:00
|Алмаз Синема
|19:25
|Киносити
|00:05
|Киносити
17 июня, суббота
|10:10
|Киносити
|10:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:55
|Киносити
|15:10
|Алмаз Синема
|16:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:00
|Алмаз Синема
|19:25
|Киносити
|00:05
|Киносити
18 июня, воскресенье
|10:10
|Киносити
|10:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:55
|Киносити
|15:10
|Алмаз Синема
|16:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:00
|Алмаз Синема
|19:25
|Киносити
|00:05
|Киносити
19 июня, понедельник
|10:10
|Киносити
|10:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:55
|Киносити
|15:10
|Алмаз Синема
|16:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:00
|Алмаз Синема
|19:25
|Киносити
|00:05
|Киносити
20 июня, вторник
|10:10
|Киносити
|10:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:55
|Киносити
|15:10
|Алмаз Синема
|16:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:00
|Алмаз Синема
|19:25
|Киносити
|00:05
|Киносити
21 июня, среда
|10:10
|Киносити
|10:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:55
|Киносити
|15:10
|Алмаз Синема
|16:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:00
|Алмаз Синема
|19:25
|Киносити
|00:05
|Киносити
22 июня, четверг
|00:05
|Киносити
Сегодня
|Алмаз Синема
|
15:10
19:00
|Киносити
|
10:10
14:55
19:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:25
16:40
18:45
Завтра
|Алмаз Синема
|
15:10
19:00
|Киносити
|
10:10
14:55
19:25
00:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:25
16:40
18:45
17 июня, суббота
|Алмаз Синема
|
15:10
19:00
|Киносити
|
10:10
14:55
19:25
00:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:25
16:40
18:45
18 июня, воскресенье
|Алмаз Синема
|
15:10
19:00
|Киносити
|
10:10
14:55
19:25
00:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:25
16:40
18:45
19 июня, понедельник
|Алмаз Синема
|
15:10
19:00
|Киносити
|
10:10
14:55
19:25
00:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:25
16:40
18:45
20 июня, вторник
|Алмаз Синема
|
15:10
19:00
|Киносити
|
10:10
14:55
19:25
00:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:25
16:40
18:45
21 июня, среда
|Алмаз Синема
|
15:10
19:00
|Киносити
|
10:10
14:55
19:25
00:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:25
16:40
18:45
22 июня, четверг
|Киносити
|
00:05