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А у нас в Туле

А у нас в Туле

Тульское музейное объединение приглашает туляков и гостей города на увлекательную обзорную экскурсию по весенней Туле! Не упустите шанс весело и с пользой провести выходной день!

Вам представится возможность на комфортабельном автобусе совершить путешествие по знаменитым тульским улочкам и проспектам, побывать в разных районах города, увидеть основные достопримечательности, узнать множество любопытных фактов:

  • почему город имеет такое название?
  • как Тула стала столицей оружейников?
  • откуда пошла поговорка «В Тулу со своим самоваром не ездят»?
  • чем на самом деле был знаменит известный тульский мастер Левша?
  • почему тульский пряник долго сохраняет свою свежесть?

И многое другое.

Автобус отправляется 7 мая в 12.00 от здания музея «Тульские самовары».

Стоимость билета — 390 рублей (льготный — 360 рублей).

Приглашаем посетителей всех возрастов (0+).

Количество мест ограничено. Предварительная запись по тел. 56−09−92, 8 (906) 621-95-40 (Александра).

 

Где и когда?
Тульские самовары, музей
Тула, улица Менделеевская, 8
7 мая 2017, воскресенье
12:00
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