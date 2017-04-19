А у нас в Туле
Тульское музейное объединение приглашает туляков и гостей города на увлекательную обзорную экскурсию по весенней Туле! Не упустите шанс весело и с пользой провести выходной день!
Вам представится возможность на комфортабельном автобусе совершить путешествие по знаменитым тульским улочкам и проспектам, побывать в разных районах города, увидеть основные достопримечательности, узнать множество любопытных фактов:
- почему город имеет такое название?
- как Тула стала столицей оружейников?
- откуда пошла поговорка «В Тулу со своим самоваром не ездят»?
- чем на самом деле был знаменит известный тульский мастер Левша?
- почему тульский пряник долго сохраняет свою свежесть?
И многое другое.
Автобус отправляется 7 мая в 12.00 от здания музея «Тульские самовары».
Стоимость билета — 390 рублей (льготный — 360 рублей).
Приглашаем посетителей всех возрастов (0+).
Количество мест ограничено. Предварительная запись по тел. 56−09−92,
Где и когда?
Тула, улица Менделеевская, 8
7 мая 2017, воскресенье
12:00