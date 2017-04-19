А у нас в Туле

Тульское музейное объединение приглашает туляков и гостей города на увлекательную обзорную экскурсию по весенней Туле! Не упустите шанс весело и с пользой провести выходной день!

Вам представится возможность на комфортабельном автобусе совершить путешествие по знаменитым тульским улочкам и проспектам, побывать в разных районах города, увидеть основные достопримечательности, узнать множество любопытных фактов:

почему город имеет такое название?

как Тула стала столицей оружейников?

откуда пошла поговорка «В Тулу со своим самоваром не ездят»?

чем на самом деле был знаменит известный тульский мастер Левша?

почему тульский пряник долго сохраняет свою свежесть?

И многое другое.

Автобус отправляется 7 мая в 12.00 от здания музея «Тульские самовары».

Стоимость билета — 390 рублей (льготный — 360 рублей).

Приглашаем посетителей всех возрастов (0+).