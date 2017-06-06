В Туле состоится первая карибская гастро-вечеринка — научитесь готовить карибскую кухню с шефом Артемием Сафоновым под зажигательную музыку.

19.00 Приветственный коктейль.

19.15 Кулинарный мастер класс: мясо по-карибски с сальсой и манго и креветки с цитрусовым чатни.

20.15 Comedy Cocktail Party — танцевальный мастер-класс и дегустация коктейлей.

Вход 2000 Р. Информация по телефонам:

8−925−708−11−00, 8−910−947−95−05.

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