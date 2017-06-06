Карибская гастро-вечеринка
В Туле состоится первая карибская гастро-вечеринка — научитесь готовить карибскую кухню с шефом Артемием Сафоновым под зажигательную музыку.
19.00 Приветственный коктейль.
19.15 Кулинарный мастер класс: мясо по-карибски с сальсой и манго и креветки с цитрусовым чатни.
20.15 Comedy Cocktail Party — танцевальный мастер-класс и дегустация коктейлей.
Вход 2000 Р. Информация по телефонам:
8−925−708−11−00, 8−910−947−95−05.
Подробнее.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 85 (ТРЦ "Ликерка Лофт")
16 июня 2017, пятница
19:00