Страна: США, 2017

Премьера: в РФ 15.06.2017

Режиссер: Брайан Фи

Актеры: Арми Хаммер, Оуэн Уилсон, Бонни Хант, Тони Шэлуб, Кристела Алонзо, Кэтрин Хелмонд, Чич Марин, Пол Дули, Даррел Уалтрип

Жанр: мультфильм, семейный

Продолжительноcть: 100 мин

Бюджет: $200 000 000

Встречайте самого знаменитого гонщика всех времен, легенду гоночного трека Молнию Маккуина! Герой все еще продолжает показывать лучшие результаты на всех турнирах, однако победы даются ему не так легко, а конкуренция становится все жестче. Молнию Маккуина ждут захватывающие приключения, где он встретит новых друзей, а также поймет, что не только скорость и мощность мотора делают гонщика чемпионом.