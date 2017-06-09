Тачки 3
Страна:
США, 2017
Премьера:
в РФ 15.06.2017
Режиссер:
Брайан Фи
Актеры:
Арми Хаммер, Оуэн Уилсон, Бонни Хант, Тони Шэлуб, Кристела Алонзо, Кэтрин Хелмонд, Чич Марин, Пол Дули, Даррел Уалтрип
Жанр:
мультфильм, семейный
Продолжительноcть:
100 мин
Бюджет:
$200 000 000
Встречайте самого знаменитого гонщика всех времен, легенду гоночного трека Молнию Маккуина! Герой все еще продолжает показывать лучшие результаты на всех турнирах, однако победы даются ему не так легко, а конкуренция становится все жестче. Молнию Маккуина ждут захватывающие приключения, где он встретит новых друзей, а также поймет, что не только скорость и мощность мотора делают гонщика чемпионом.
Сегодня
Завтра
17 июня, суббота
18 июня, воскресенье
19 июня, понедельник
20 июня, вторник
21 июня, среда
22 июня, четверг
|00:00
|Киносити
Сегодня
|Азимут (Богородицк)
|
3D 10:00
3D 14:10
3D 20:05
|Азот (Новомосковск)
|
3D 09:50
3D 11:45
3D 13:45
3D 15:35
|Алмаз Синема
|
3D 10:10
11:00
12:20
3D 13:10
14:20
3D 16:20
17:30
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 10:00
3D 14:00
3D 19:40
|Киносити
|
3D 10:10
10:50
3D 12:20
13:00
3D 14:30
15:10
15:45
3D 16:40
17:20
19:40
21:50
|Октябрь
|
09:00
3D 10:30
3D 11:10
12:40
3D 16:20
17:20
3D 18:30
|Победа (Новомосковск)
|
08:15
10:00
13:55
18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
11:05
11:45
3D 12:15
13:20
3D 14:00
15:00
15:35
16:15
3D 17:15
18:30
3D 19:30
20:45
3D 21:45
|Синема Стар
|
3D 10:10
11:10
3D 12:25
13:25
3D 14:40
15:45
3D 16:55
18:05
|Химик (Ефремов)
|
3D 10:30
3D 12:25
3D 14:20
3D 17:55
3D 19:50
|Юность (Узловая)
|
3D 10:00
3D 13:50
3D 19:20
Завтра
|Азимут (Богородицк)
|
3D 10:00
3D 14:10
3D 20:05
|Азот (Новомосковск)
|
3D 09:50
3D 11:45
3D 13:45
3D 15:35
|Алмаз Синема
|
3D 10:10
11:00
12:20
3D 13:10
14:20
3D 16:20
17:30
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 10:00
3D 14:00
3D 19:40
|Киносити
|
3D 10:10
10:50
3D 12:20
13:00
3D 14:30
15:10
15:45
3D 16:40
17:20
19:40
21:50
00:00
|Октябрь
|
09:00
3D 10:30
3D 11:10
12:40
3D 16:20
17:20
3D 18:30
|Победа (Новомосковск)
|
08:15
10:00
13:55
18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
11:05
11:45
3D 12:15
13:20
3D 14:00
15:00
15:35
16:15
3D 17:15
18:30
3D 19:30
20:45
3D 21:45
|Синема Стар
|
3D 10:10
11:10
3D 12:25
13:25
3D 14:40
15:45
3D 16:55
18:05
|Химик (Ефремов)
|
3D 10:30
3D 12:25
3D 14:20
3D 17:55
3D 19:50
|Юность (Узловая)
|
3D 10:00
3D 13:50
3D 19:20
17 июня, суббота
|Азимут (Богородицк)
|
3D 10:00
3D 14:10
3D 20:05
|Азот (Новомосковск)
|
3D 09:50
3D 11:45
3D 13:45
3D 15:35
|Алмаз Синема
|
3D 10:10
11:00
12:20
3D 13:10
14:20
3D 16:20
17:30
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 10:00
3D 14:00
3D 19:40
|Киносити
|
3D 10:10
10:50
3D 12:20
13:00
3D 14:30
15:10
15:45
3D 16:40
17:20
19:40
21:50
00:00
|Октябрь
|
09:00
3D 11:10
3D 13:20
14:10
3D 15:30
3D 17:40
18:30
|Победа (Новомосковск)
|
08:15
10:00
13:55
18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
11:05
11:45
3D 12:15
13:20
3D 14:00
15:00
15:35
16:15
3D 17:15
18:30
3D 19:30
20:45
3D 21:45
|Синема Стар
|
3D 10:10
11:10
3D 12:25
13:25
3D 14:40
15:45
3D 16:55
18:05
|Химик (Ефремов)
|
3D 10:30
3D 12:25
3D 14:20
3D 17:55
3D 19:50
|Юность (Узловая)
|
3D 10:00
3D 13:50
3D 19:20
18 июня, воскресенье
|Азимут (Богородицк)
|
3D 10:00
3D 14:10
3D 20:05
|Азот (Новомосковск)
|
3D 09:50
3D 11:45
3D 13:45
3D 15:35
|Алмаз Синема
|
3D 10:10
11:00
12:20
3D 13:10
14:20
3D 16:20
17:30
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 10:00
3D 14:00
3D 19:40
|Киносити
|
3D 10:10
10:50
3D 12:20
13:00
3D 14:30
15:10
15:45
3D 16:40
17:20
19:40
21:50
00:00
|Октябрь
|
09:00
3D 11:10
3D 13:20
14:10
3D 15:30
3D 17:40
18:30
|Победа (Новомосковск)
|
08:15
10:00
13:55
18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
11:05
11:45
3D 12:15
13:20
3D 14:00
15:00
15:35
16:15
3D 17:15
18:30
3D 19:30
20:45
3D 21:45
|Синема Стар
|
3D 10:10
11:10
3D 12:25
13:25
3D 14:40
15:45
3D 16:55
18:05
|Химик (Ефремов)
|
3D 10:30
3D 12:25
3D 14:20
3D 17:55
3D 19:50
|Юность (Узловая)
|
3D 10:00
3D 13:50
3D 19:20
19 июня, понедельник
|Азимут (Богородицк)
|
3D 10:00
3D 14:10
3D 20:05
|Азот (Новомосковск)
|
3D 09:50
3D 11:45
3D 13:45
3D 15:35
|Алмаз Синема
|
3D 10:10
11:00
12:20
3D 13:10
14:20
3D 16:20
17:30
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 10:00
3D 14:00
3D 19:40
|Киносити
|
3D 10:10
10:50
3D 12:20
13:00
3D 14:30
15:10
15:45
3D 16:40
17:20
19:40
21:50
00:00
|Октябрь
|
09:00
3D 10:30
3D 11:10
12:40
3D 16:20
17:20
3D 18:30
|Победа (Новомосковск)
|
08:15
10:00
13:55
18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
11:05
11:45
3D 12:15
13:20
3D 14:00
15:00
15:35
16:15
3D 17:15
18:30
3D 19:30
20:45
3D 21:45
|Синема Стар
|
3D 10:10
11:10
3D 12:25
13:25
3D 14:40
15:45
3D 16:55
18:05
|Химик (Ефремов)
|
3D 10:30
3D 12:25
3D 14:20
3D 17:55
3D 19:50
20 июня, вторник
|Азимут (Богородицк)
|
3D 10:00
3D 14:10
3D 20:05
|Азот (Новомосковск)
|
3D 09:50
3D 11:45
3D 13:45
3D 15:35
|Алмаз Синема
|
3D 10:10
11:00
12:20
3D 13:10
14:20
3D 16:20
17:30
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 19:40
|Киносити
|
3D 10:10
10:50
3D 12:20
13:00
3D 14:30
15:10
15:45
3D 16:40
17:20
19:40
21:50
00:00
|Октябрь
|
09:00
3D 10:30
3D 11:10
12:40
3D 16:20
17:20
3D 18:30
|Победа (Новомосковск)
|
08:15
10:00
13:55
18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
11:05
11:45
3D 12:15
13:20
3D 14:00
15:00
15:35
16:15
3D 17:15
18:30
3D 19:30
20:45
3D 21:45
|Синема Стар
|
3D 10:10
11:10
3D 12:25
13:25
3D 14:40
15:45
3D 16:55
18:05
|Химик (Ефремов)
|
3D 10:30
3D 12:25
3D 14:20
3D 17:55
3D 19:50
|Юность (Узловая)
|
3D 10:00
3D 13:50
3D 19:20
21 июня, среда
|Азимут (Богородицк)
|
3D 10:00
3D 14:10
3D 20:05
|Азот (Новомосковск)
|
3D 09:50
3D 11:45
3D 13:45
3D 15:35
|Алмаз Синема
|
3D 10:10
11:00
12:20
3D 13:10
14:20
3D 16:20
17:30
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 10:00
3D 14:00
3D 19:40
|Киносити
|
3D 10:10
10:50
3D 12:20
13:00
3D 14:30
15:10
15:45
3D 16:40
17:20
19:40
21:50
00:00
|Октябрь
|
09:00
3D 10:30
3D 11:10
12:40
3D 16:20
17:20
3D 18:30
|Победа (Новомосковск)
|
08:15
10:00
13:55
18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
11:05
11:45
3D 12:15
13:20
3D 14:00
15:00
15:35
16:15
3D 17:15
18:30
3D 19:30
20:45
3D 21:45
|Синема Стар
|
3D 10:10
3D 12:25
13:10
3D 14:40
15:30
3D 16:55
17:50
|Химик (Ефремов)
|
3D 10:30
3D 12:25
3D 14:20
3D 17:55
3D 19:50
|Юность (Узловая)
|
3D 10:00
3D 13:50
3D 19:20
22 июня, четверг
|Киносити
|
00:00