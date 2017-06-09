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Тачки 3

Тачки 3

Страна:
США, 2017
 
Премьера:
в РФ 15.06.2017
 
Режиссер:
Брайан Фи
  
Актеры:
Арми Хаммер, Оуэн Уилсон, Бонни Хант, Тони Шэлуб, Кристела Алонзо, Кэтрин Хелмонд, Чич Марин, Пол Дули, Даррел Уалтрип
  
Жанр:
мультфильм, семейный
  
Продолжительноcть:
100 мин
  
Бюджет:
$200 000 000
  

 

Встречайте самого знаменитого гонщика всех времен, легенду гоночного трека Молнию Маккуина! Герой все еще продолжает показывать лучшие результаты на всех турнирах, однако победы даются ему не так легко, а конкуренция становится все жестче. Молнию Маккуина ждут захватывающие приключения, где он встретит новых друзей, а также поймет, что не только скорость и мощность мотора делают гонщика чемпионом.

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Сегодня
08:15 Победа (Новомосковск)
09:00 Октябрь
09:50 3D Азот (Новомосковск)
10:00 3D Юность (Узловая)
10:00 Победа (Новомосковск)
10:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:00 3D Азимут (Богородицк)
10:10 3D Алмаз Синема
10:10 3D Киносити
10:10 3D Синема Стар
10:30 3D Химик (Ефремов)
10:30 3D Октябрь
10:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:50 Киносити
11:00 Алмаз Синема
11:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:10 Синема Стар
11:10 3D Октябрь
11:45 3D Азот (Новомосковск)
11:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:15 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:20 3D Киносити
12:20 Алмаз Синема
12:25 3D Синема Стар
12:25 3D Химик (Ефремов)
12:40 Октябрь
13:00 Киносити
13:10 3D Алмаз Синема
13:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:25 Синема Стар
13:45 3D Азот (Новомосковск)
13:50 3D Юность (Узловая)
13:55 Победа (Новомосковск)
14:00 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
14:10 3D Азимут (Богородицк)
14:20 3D Химик (Ефремов)
14:20 Алмаз Синема
14:30 3D Киносити
14:40 3D Синема Стар
15:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:10 Киносити
15:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:35 3D Азот (Новомосковск)
15:45 Киносити
15:45 Синема Стар
16:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:20 3D Алмаз Синема
16:20 3D Октябрь
16:40 3D Киносити
16:55 3D Синема Стар
17:15 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:20 Октябрь
17:20 Киносити
17:30 Алмаз Синема
17:55 3D Химик (Ефремов)
18:00 Победа (Новомосковск)
18:05 Синема Стар
18:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30 3D Октябрь
19:20 3D Юность (Узловая)
19:30 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:40 Киносити
19:40 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
19:50 3D Химик (Ефремов)
20:05 3D Азимут (Богородицк)
20:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:45 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:50 Киносити
Завтра
08:15 Победа (Новомосковск)
09:00 Октябрь
09:50 3D Азот (Новомосковск)
10:00 3D Юность (Узловая)
10:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:00 3D Азимут (Богородицк)
10:00 Победа (Новомосковск)
10:10 3D Синема Стар
10:10 3D Алмаз Синема
10:10 3D Киносити
10:30 3D Химик (Ефремов)
10:30 3D Октябрь
10:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:50 Киносити
11:00 Алмаз Синема
11:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:10 3D Октябрь
11:10 Синема Стар
11:45 3D Азот (Новомосковск)
11:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:15 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:20 3D Киносити
12:20 Алмаз Синема
12:25 3D Химик (Ефремов)
12:25 3D Синема Стар
12:40 Октябрь
13:00 Киносити
13:10 3D Алмаз Синема
13:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:25 Синема Стар
13:45 3D Азот (Новомосковск)
13:50 3D Юность (Узловая)
13:55 Победа (Новомосковск)
14:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
14:00 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:10 3D Азимут (Богородицк)
14:20 3D Химик (Ефремов)
14:20 Алмаз Синема
14:30 3D Киносити
14:40 3D Синема Стар
15:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:10 Киносити
15:35 3D Азот (Новомосковск)
15:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:45 Синема Стар
15:45 Киносити
16:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:20 3D Октябрь
16:20 3D Алмаз Синема
16:40 3D Киносити
16:55 3D Синема Стар
17:15 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:20 Октябрь
17:20 Киносити
17:30 Алмаз Синема
17:55 3D Химик (Ефремов)
18:00 Победа (Новомосковск)
18:05 Синема Стар
18:30 3D Октябрь
18:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20 3D Юность (Узловая)
19:30 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:40 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
19:40 Киносити
19:50 3D Химик (Ефремов)
20:05 3D Азимут (Богородицк)
20:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:45 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:50 Киносити
00:00 Киносити
17 июня, суббота
08:15 Победа (Новомосковск)
09:00 Октябрь
09:50 3D Азот (Новомосковск)
10:00 3D Юность (Узловая)
10:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:00 3D Азимут (Богородицк)
10:00 Победа (Новомосковск)
10:10 3D Киносити
10:10 3D Алмаз Синема
10:10 3D Синема Стар
10:30 3D Химик (Ефремов)
10:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:50 Киносити
11:00 Алмаз Синема
11:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:10 Синема Стар
11:10 3D Октябрь
11:45 3D Азот (Новомосковск)
11:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:15 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:20 3D Киносити
12:20 Алмаз Синема
12:25 3D Химик (Ефремов)
12:25 3D Синема Стар
13:00 Киносити
13:10 3D Алмаз Синема
13:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:20 3D Октябрь
13:25 Синема Стар
13:45 3D Азот (Новомосковск)
13:50 3D Юность (Узловая)
13:55 Победа (Новомосковск)
14:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
14:00 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:10 3D Азимут (Богородицк)
14:10 Октябрь
14:20 3D Химик (Ефремов)
14:20 Алмаз Синема
14:30 3D Киносити
14:40 3D Синема Стар
15:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:10 Киносити
15:30 3D Октябрь
15:35 3D Азот (Новомосковск)
15:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:45 Киносити
15:45 Синема Стар
16:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:20 3D Алмаз Синема
16:40 3D Киносити
16:55 3D Синема Стар
17:15 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:20 Киносити
17:30 Алмаз Синема
17:40 3D Октябрь
17:55 3D Химик (Ефремов)
18:00 Победа (Новомосковск)
18:05 Синема Стар
18:30 Октябрь
18:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20 3D Юность (Узловая)
19:30 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:40 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
19:40 Киносити
19:50 3D Химик (Ефремов)
20:05 3D Азимут (Богородицк)
20:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:45 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:50 Киносити
00:00 Киносити
18 июня, воскресенье
08:15 Победа (Новомосковск)
09:00 Октябрь
09:50 3D Азот (Новомосковск)
10:00 3D Юность (Узловая)
10:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:00 3D Азимут (Богородицк)
10:00 Победа (Новомосковск)
10:10 3D Киносити
10:10 3D Синема Стар
10:10 3D Алмаз Синема
10:30 3D Химик (Ефремов)
10:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:50 Киносити
11:00 Алмаз Синема
11:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:10 3D Октябрь
11:10 Синема Стар
11:45 3D Азот (Новомосковск)
11:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:15 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:20 3D Киносити
12:20 Алмаз Синема
12:25 3D Химик (Ефремов)
12:25 3D Синема Стар
13:00 Киносити
13:10 3D Алмаз Синема
13:20 3D Октябрь
13:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:25 Синема Стар
13:45 3D Азот (Новомосковск)
13:50 3D Юность (Узловая)
13:55 Победа (Новомосковск)
14:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
14:00 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:10 Октябрь
14:10 3D Азимут (Богородицк)
14:20 3D Химик (Ефремов)
14:20 Алмаз Синема
14:30 3D Киносити
14:40 3D Синема Стар
15:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:10 Киносити
15:30 3D Октябрь
15:35 3D Азот (Новомосковск)
15:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:45 Синема Стар
15:45 Киносити
16:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:20 3D Алмаз Синема
16:40 3D Киносити
16:55 3D Синема Стар
17:15 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:20 Киносити
17:30 Алмаз Синема
17:40 3D Октябрь
17:55 3D Химик (Ефремов)
18:00 Победа (Новомосковск)
18:05 Синема Стар
18:30 Октябрь
18:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20 3D Юность (Узловая)
19:30 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:40 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
19:40 Киносити
19:50 3D Химик (Ефремов)
20:05 3D Азимут (Богородицк)
20:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:45 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:50 Киносити
00:00 Киносити
19 июня, понедельник
08:15 Победа (Новомосковск)
09:00 Октябрь
09:50 3D Азот (Новомосковск)
10:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:00 3D Азимут (Богородицк)
10:00 Победа (Новомосковск)
10:10 3D Синема Стар
10:10 3D Киносити
10:10 3D Алмаз Синема
10:30 3D Химик (Ефремов)
10:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:30 3D Октябрь
10:50 Киносити
11:00 Алмаз Синема
11:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:10 3D Октябрь
11:10 Синема Стар
11:45 3D Азот (Новомосковск)
11:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:15 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:20 Алмаз Синема
12:20 3D Киносити
12:25 3D Химик (Ефремов)
12:25 3D Синема Стар
12:40 Октябрь
13:00 Киносити
13:10 3D Алмаз Синема
13:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:25 Синема Стар
13:45 3D Азот (Новомосковск)
13:55 Победа (Новомосковск)
14:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
14:00 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:10 3D Азимут (Богородицк)
14:20 3D Химик (Ефремов)
14:20 Алмаз Синема
14:30 3D Киносити
14:40 3D Синема Стар
15:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:10 Киносити
15:35 3D Азот (Новомосковск)
15:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:45 Синема Стар
15:45 Киносити
16:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:20 3D Октябрь
16:20 3D Алмаз Синема
16:40 3D Киносити
16:55 3D Синема Стар
17:15 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:20 Октябрь
17:20 Киносити
17:30 Алмаз Синема
17:55 3D Химик (Ефремов)
18:00 Победа (Новомосковск)
18:05 Синема Стар
18:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30 3D Октябрь
19:30 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:40 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
19:40 Киносити
19:50 3D Химик (Ефремов)
20:05 3D Азимут (Богородицк)
20:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:45 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:50 Киносити
00:00 Киносити
20 июня, вторник
08:15 Победа (Новомосковск)
09:00 Октябрь
09:50 3D Азот (Новомосковск)
10:00 3D Азимут (Богородицк)
10:00 3D Юность (Узловая)
10:00 Победа (Новомосковск)
10:10 3D Алмаз Синема
10:10 3D Синема Стар
10:10 3D Киносити
10:30 3D Химик (Ефремов)
10:30 3D Октябрь
10:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:50 Киносити
11:00 Алмаз Синема
11:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:10 3D Октябрь
11:10 Синема Стар
11:45 3D Азот (Новомосковск)
11:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:15 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:20 Алмаз Синема
12:20 3D Киносити
12:25 3D Химик (Ефремов)
12:25 3D Синема Стар
12:40 Октябрь
13:00 Киносити
13:10 3D Алмаз Синема
13:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:25 Синема Стар
13:45 3D Азот (Новомосковск)
13:50 3D Юность (Узловая)
13:55 Победа (Новомосковск)
14:00 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:10 3D Азимут (Богородицк)
14:20 3D Химик (Ефремов)
14:20 Алмаз Синема
14:30 3D Киносити
14:40 3D Синема Стар
15:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:10 Киносити
15:35 3D Азот (Новомосковск)
15:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:45 Синема Стар
15:45 Киносити
16:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:20 3D Октябрь
16:20 3D Алмаз Синема
16:40 3D Киносити
16:55 3D Синема Стар
17:15 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:20 Октябрь
17:20 Киносити
17:30 Алмаз Синема
17:55 3D Химик (Ефремов)
18:00 Победа (Новомосковск)
18:05 Синема Стар
18:30 3D Октябрь
18:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20 3D Юность (Узловая)
19:30 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:40 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
19:40 Киносити
19:50 3D Химик (Ефремов)
20:05 3D Азимут (Богородицк)
20:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:45 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:50 Киносити
00:00 Киносити
21 июня, среда
08:15 Победа (Новомосковск)
09:00 Октябрь
09:50 3D Азот (Новомосковск)
10:00 3D Юность (Узловая)
10:00 3D Азимут (Богородицк)
10:00 Победа (Новомосковск)
10:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:10 3D Алмаз Синема
10:10 3D Киносити
10:10 3D Синема Стар
10:30 3D Химик (Ефремов)
10:30 3D Октябрь
10:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:50 Киносити
11:00 Алмаз Синема
11:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:10 3D Октябрь
11:45 3D Азот (Новомосковск)
11:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:15 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:20 3D Киносити
12:20 Алмаз Синема
12:25 3D Химик (Ефремов)
12:25 3D Синема Стар
12:40 Октябрь
13:00 Киносити
13:10 3D Алмаз Синема
13:10 Синема Стар
13:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:45 3D Азот (Новомосковск)
13:50 3D Юность (Узловая)
13:55 Победа (Новомосковск)
14:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
14:00 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:10 3D Азимут (Богородицк)
14:20 3D Химик (Ефремов)
14:20 Алмаз Синема
14:30 3D Киносити
14:40 3D Синема Стар
15:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:10 Киносити
15:30 Синема Стар
15:35 3D Азот (Новомосковск)
15:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:45 Киносити
16:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:20 3D Октябрь
16:20 3D Алмаз Синема
16:40 3D Киносити
16:55 3D Синема Стар
17:15 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:20 Октябрь
17:20 Киносити
17:30 Алмаз Синема
17:50 Синема Стар
17:55 3D Химик (Ефремов)
18:00 Победа (Новомосковск)
18:30 3D Октябрь
18:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20 3D Юность (Узловая)
19:30 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:40 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
19:40 Киносити
19:50 3D Химик (Ефремов)
20:05 3D Азимут (Богородицк)
20:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:45 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:50 Киносити
00:00 Киносити
22 июня, четверг
00:00 Киносити
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