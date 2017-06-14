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Обзор Myslo: Чем занять ребенка летом?

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Обзор Myslo: Чем занять ребенка летом?

Пора подумать о досуге ребенка на летних каникулах. Myslo предлагает обзор занятий, которые увлекут любого школьника и порадуют любого родителя. 

Антикафе VineGret: Играйте. Танцуйте. Пойте. Отрывайтесь. 

Антикафе - довольно популярный формат заведения. Вы отдыхаете всей семьей и платите не за услуги, а за время, в течение которого находитесь в кафе.

VineGret - не просто место веселых дружеских встреч. Это настоящий интертеймент-центр с множеством зон под разное настроение. А уж то, что здесь рай для детей, вообще очевидно: игры, танцы, песни, музыкальные инструменты, квесты - идеальные развлечения для идеальных каникул. 

Что же вам, родители, нужно знать об антикафе VineGret ?

Первое: оно работает в двух форматах: для всех посетителей сразу или отдельно для вашей компании.

В первом случае ваш ребенок будет весело проводить время вместе с детьми, родители которых также находятся в заведении. Во втором же случае все помещение отводится только под ваш праздник. Этот вариант хорош для празднования Дня рождения. Ребенка ждут подвижные конкурсы и квесты, а также вторая часть программы - свободное время. 

Второе: обычно туляки приходят в VineGreat с детьми от 6 лет. Но в антикафе понравится и совсем маленьким гостям. Для них разворачивают специальную беби-тайм зону - с батутом, сухим бассейном, горками, домиками, лесенками, качелями и игрушками. 

Третье: в VineGreat работает пять зон, в каждой - большой телевизор, современная игровая приставка, два мягких дивана и настольные игры.

Здесь ваш ребенок сможет проявить свои таланты и, вместе с тем, от души повеселиться.

В игровых зонах, где установлена специальная камера Kinnect, его ждет встреча с любимыми персонажами известных фильмов и игр. Игроки управляют своими персонажами при помощи собственного тела, двигаясь и перемещаясь перед камерой.

Это непросто, но безумно увлекательно!

А самая популярная игра Джаст-денс (Just Dance) говорит сама за себя. Ребенок погружается в виртуальную реальность, где есть только он сам и... танец. Наверняка, многие видели такую игру во многих фильмах: человек, глядя в экран, копирует динамичные движения виртуального танцора.

Отличное занятие для небольшой компании: на воображаемой денс-площадке одновременно умещаются четыре человека.

Невероятное танцевальное приключение! В VineGret две джаз-денс зоны. 

Guitar hero зона - музыкальная. Здесь ваш ребенок и его друзья смогут исполнить мечту всех современных детей - создать собственную рок-группу. Зона оборудована музыкальными инструментами - двумя гитарами, барабанной установкой и микрофоном. С VineGret легко почувствовать себя супер-рок-звездой! 

Четвертое: все зоны оснащены современными игровыми приставками - Xbox 360, Xbox 1, PS3, PS4. От них трудно оторваться даже взрослому. А для детей такие игры - и вовсе лучший вариант времяпрепровождения. 

Пятое: в VineGreat огромное количество настольных игр. Кажется, что с наступлением компьютерной эры они отошли на задний план. Но нет: они по-прежнему популярны среди детей и молодежи.

«Монополия», «Мафия», «Колонизаторы», Ticket to ride (Билет на поезд), «Свинтус» - в антикафе больше 40 настольных игр - на любой вкус и под любое настроение. 

Vinegret - отличное место для семейного отдыха, где каждый найдет себе занятие по интересам. Можно смело сказать:

Vinegret - новый тренд города в плане культурного и веселого отдыха детей, подростков и целых семей.

Подарите ребенку яркие впечатления! 

 
 
Тула, проспект Ленина, 77;
?  79-17-79;
 
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Незабываемый полет в аэротрубе («Вертикаль»)

В период летних каникул  РОО «Федерация парашютного спорта Тульской области» приглашает родителей и детей испытать ощущения свободного падения с использованием аэродинамической трубы. Примерно так чувствует себя парашютист, выполняя затяжной прыжок! Но многие в силу боязни высоты, по медицинским показателям или по иным причинам не могут совершить прыжок, а испытать чувство свободного падения хотят.

Полет в аэротрубе выполняется короткими сессиями по 2-3 минуты под присмотром инструктора. Для первого ознакомительного полета рекомендуется примерно 6-7 минут.  Стоимость в летний период при приобретении 6 минут и более - 500 рублей минута.

Кроме того, «Вертикаль» каждый четверг проводит занятия по по наземной парашютной подготовке. В программе – знакомство c историей парашютного спорта, изучение парашютного снаряжения, используемого в Российской Армии и гражданских авиационных клубах,  отработка на специальных тренажерах особых случаев в воздухе, обучение укладки парашюта на прыжок.

По желанию в клубе «Вертикаль» вам могут продемонстрировать работу, устройство и укладку спортивных парашютных систем.

Занятия будут проводиться каждый четверг, начиная с 1 июня по 31 августа.

Занятия по наземной парашютной подготовке проводятся бесплатно! Они не обязывают выполнить прыжки, можно просто пройти подготовку для общего развития.

Занятия будут проходить по адресу : г. Тула, ул. Чмутова, 158-а.

К сожалению, в Туле сейчас нет возможности совершить прыжок с парашютом Д-6, это можно сделать самостоятельно в близлежащих областях! Возраст для выполнения парашютных прыжков - от 14 лет! Также необходимо хорошее здоровье, вес - от 45 кг до 80 кг!

ВАЖНО : прохождение наземной подготовки не освобождает от обязательного инструктажа на аэродроме, где вы будете совершать прыжок!

Тел. 8-953-970-25-30  

Алексей Николаевич Федоров

https://vk.com/aerotrubatula

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Картинг - гоночное приключение для вашего ребенка!

Картинг-центр Kart Park

? +7 (4872) 717-202

 https://vk.com/kartpark

 http://www.kartpark.ru/

Драйв, позитив, улыбки и смех: так выглядят идеальные каникулы школьника. Ни для кого не секрет, что для ребенка лучший досуг - подвижное занятие в компании близких друзей. Игра. В совершенстве - с соревновательным элементом. Такой отдых запомнится надолго. Пока вы ломаете голову, как порадовать ребенка, мы расскажем о популярном в Туле отдыхе - картинге. 

Kart Park - единственный крытый и самый длинный трек в Туле! Даже погода не в силах помешать вашему отдыху здесь. Это место, которое подарит вам и вашему ребенку невероятные эмоции. Все еще сомневаетесь, где провести досуг со своим ребенком или отпраздновать День рождения? Мы знаем четыре ЗА в пользу времяпрепровождения в Kart Park!

1. Картинг – это море эмоций и настоящее приключение с гонками, которое ваши дети точно запомнят навсегда.

2. Это безопасно: шлемы, экипировка, подробный инструктаж и присутствие инструкторов на треке в течение всего времени заезда.

3. Возможность не только устроить гонки, но и отдохнуть в кафе на втором этаже с прекрасным видом на трек.

4. Возможность принести все продукты и напитки в кафе с собой на ваш праздник. 

Кроме того, такой досуг - совсем недорогое удовольствие. Счастливый День рождения ребенка без ущерба вашему кошельку: разве не об этом вы мечтали? Myslo публикует специальные предложения для проведения Дня рождения на территории Kart Park.

Пакет 1

  • Картинг 1 заезд - 10 мин.
  • 1 жетона аэрохоккей
  • 1 безалкогольный напиток (сок 0.2 или вода 0.5)
  • + Бесплатная регистрация + Аренда кафе бесплатно

Цена: 550 руб (одна персона).

Пакет 2

  • Картинг 2 заезда по 10 мин.
  • 2 жетона аэрохоккей
  • 1 безалкогольный напиток (сок 0.2 или вода 0.5)
  • + бесплатная регистрация
  • + ваучер на 100 рублей для последующих заездов
  • + Аренда кафе бесплатно

Цена: 1000 руб (одна персона).

Подарите своему ребенку невероятное гоночное приключение на единственном крытом треке в городе.

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Автор: Вероника Левина, сегодня, в 16:25 0
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