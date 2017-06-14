Обзор Myslo: Чем занять ребенка летом?

Пора подумать о досуге ребенка на летних каникулах. Myslo предлагает обзор занятий, которые увлекут любого школьника и порадуют любого родителя.

Антикафе VineGret: Играйте. Танцуйте. Пойте. Отрывайтесь.

Антикафе - довольно популярный формат заведения. Вы отдыхаете всей семьей и платите не за услуги, а за время, в течение которого находитесь в кафе.

VineGret - не просто место веселых дружеских встреч. Это настоящий интертеймент-центр с множеством зон под разное настроение. А уж то, что здесь рай для детей, вообще очевидно: игры, танцы, песни, музыкальные инструменты, квесты - идеальные развлечения для идеальных каникул.

Что же вам, родители, нужно знать об антикафе VineGret ?

Первое: оно работает в двух форматах: для всех посетителей сразу или отдельно для вашей компании.

В первом случае ваш ребенок будет весело проводить время вместе с детьми, родители которых также находятся в заведении. Во втором же случае все помещение отводится только под ваш праздник. Этот вариант хорош для празднования Дня рождения. Ребенка ждут подвижные конкурсы и квесты, а также вторая часть программы - свободное время.

Второе: обычно туляки приходят в VineGreat с детьми от 6 лет. Но в антикафе понравится и совсем маленьким гостям. Для них разворачивают специальную беби-тайм зону - с батутом, сухим бассейном, горками, домиками, лесенками, качелями и игрушками.

Третье: в VineGreat работает пять зон, в каждой - большой телевизор, современная игровая приставка, два мягких дивана и настольные игры.

Здесь ваш ребенок сможет проявить свои таланты и, вместе с тем, от души повеселиться.

В игровых зонах, где установлена специальная камера Kinnect, его ждет встреча с любимыми персонажами известных фильмов и игр. Игроки управляют своими персонажами при помощи собственного тела, двигаясь и перемещаясь перед камерой.

Это непросто, но безумно увлекательно!

А самая популярная игра Джаст-денс (Just Dance) говорит сама за себя. Ребенок погружается в виртуальную реальность, где есть только он сам и... танец. Наверняка, многие видели такую игру во многих фильмах: человек, глядя в экран, копирует динамичные движения виртуального танцора.

Отличное занятие для небольшой компании: на воображаемой денс-площадке одновременно умещаются четыре человека.

Невероятное танцевальное приключение! В VineGret две джаз-денс зоны.

Guitar hero зона - музыкальная. Здесь ваш ребенок и его друзья смогут исполнить мечту всех современных детей - создать собственную рок-группу. Зона оборудована музыкальными инструментами - двумя гитарами, барабанной установкой и микрофоном. С VineGret легко почувствовать себя супер-рок-звездой!

Четвертое: все зоны оснащены современными игровыми приставками - Xbox 360, Xbox 1, PS3, PS4. От них трудно оторваться даже взрослому. А для детей такие игры - и вовсе лучший вариант времяпрепровождения.

Пятое: в VineGreat огромное количество настольных игр. Кажется, что с наступлением компьютерной эры они отошли на задний план. Но нет: они по-прежнему популярны среди детей и молодежи.

«Монополия», «Мафия», «Колонизаторы», Ticket to ride (Билет на поезд), «Свинтус» - в антикафе больше 40 настольных игр - на любой вкус и под любое настроение.

Vinegret - отличное место для семейного отдыха, где каждый найдет себе занятие по интересам. Можно смело сказать: Vinegret - новый тренд города в плане культурного и веселого отдыха детей, подростков и целых семей.

Подарите ребенку яркие впечатления!

Тула, проспект Ленина, 77;

79-17-79;

Галерея показать все фотографии 13 Незабываемый полет в аэротрубе («Вертикаль») В период летних каникул РОО «Федерация парашютного спорта Тульской области» приглашает родителей и детей испытать ощущения свободного падения с использованием аэродинамической трубы. Примерно так чувствует себя парашютист, выполняя затяжной прыжок! Но многие в силу боязни высоты, по медицинским показателям или по иным причинам не могут совершить прыжок, а испытать чувство свободного падения хотят. Полет в аэротрубе выполняется короткими сессиями по 2-3 минуты под присмотром инструктора. Для первого ознакомительного полета рекомендуется примерно 6-7 минут. Стоимость в летний период при приобретении 6 минут и более - 500 рублей минута. Кроме того, «Вертикаль» каждый четверг проводит занятия по по наземной парашютной подготовке. В программе – знакомство c историей парашютного спорта, изучение парашютного снаряжения, используемого в Российской Армии и гражданских авиационных клубах, отработка на специальных тренажерах особых случаев в воздухе, обучение укладки парашюта на прыжок. По желанию в клубе «Вертикаль» вам могут продемонстрировать работу, устройство и укладку спортивных парашютных систем. Занятия будут проводиться каждый четверг, начиная с 1 июня по 31 августа. Занятия по наземной парашютной подготовке проводятся бесплатно! Они не обязывают выполнить прыжки, можно просто пройти подготовку для общего развития. Занятия будут проходить по адресу : г. Тула, ул. Чмутова, 158-а. К сожалению, в Туле сейчас нет возможности совершить прыжок с парашютом Д-6, это можно сделать самостоятельно в близлежащих областях! Возраст для выполнения парашютных прыжков - от 14 лет! Также необходимо хорошее здоровье, вес - от 45 кг до 80 кг! ВАЖНО : прохождение наземной подготовки не освобождает от обязательного инструктажа на аэродроме, где вы будете совершать прыжок! Тел. 8-953-970-25-30 Алексей Николаевич Федоров https://vk.com/aerotrubatula