В нашем привычном понимании гараж предстает местом, где мы храним и ремонтируем автомобили. А знаете ли вы, что существует Гараж особого назначения (ГОН)? Это структурное подразделение Федеральной службы охраны России. Сотрудники ГОНа обеспечивают безопасное передвижение президента России, премьер-министра, глав обеих палат парламента, а также лидеров зарубежных государств, находящихся в нашей стране с визитами.

Сказать, что водители ГОНа должны обладать высшим пилотажем, ничего не сказать. Это интересная интеллектуальная профессия требует от водителя самого главного — быстро реагировать и уметь вести себя в экстремальной ситуации. Поэтому в Гараже особого назначения отдельное внимание отводится регулярным тренировкам и упражнениям. Езда в группе автомобилей, перестроение — пожалуй, самое важное, и сложное, чему учат всех водителей службы охраны. В опасной ситуации водителю необходимо уходить от обстрела, правильно таранить и выталкивать другие автомобили, чтобы спасти жизнь пассажиру. Например, развернуть бронированный лимузин на 360 градусов при скорости 90 км/час!

Приходите на нашу лекцию и вы узнаете еще больше интересного о работе водителей Гаража особого назначения, а также об автомобилях, использующихся для передвижения первых лиц государства начиная с 20-х гг. XX века и до сегодняшнего дня.

Стоимость участия — 100 Р.