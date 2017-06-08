Страна: Бельгия, Франция, 2017

Премьера: в РФ 15.06.2017

Режиссер: Николя Бедос

Актеры: Дория Тилье, Николя Бедос, Дени Подалидес, Антуан Гуи, Кристиана Милле, Пьер Ардити, Забу Брайтман, Жюльен Буасселье, Жан-Пьер Лори, Жак Ланг

Жанр: комедия, мелодрама

Продолжительноcть: 120 мин

Виктор — начинающий писатель, Сара — литературный критик, их общая слабость — Джойс и Достоевский. Они были свободны и беспечны, но их случайная встреча в баре затянется на долгие 45 лет. Как справятся они с успехом, богатством и банальной скукой? Кто получит все, а кто останется в тени? История одной семьи и большой любви на фоне переполненных солнцем бульваров Парижа.