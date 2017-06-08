Он&она
Страна:
Бельгия, Франция, 2017
Премьера:
в РФ 15.06.2017
Режиссер:
Николя Бедос
Актеры:
Дория Тилье, Николя Бедос, Дени Подалидес, Антуан Гуи, Кристиана Милле, Пьер Ардити, Забу Брайтман, Жюльен Буасселье, Жан-Пьер Лори, Жак Ланг
Жанр:
комедия, мелодрама
Продолжительноcть:
120 мин
Виктор — начинающий писатель, Сара — литературный критик, их общая слабость — Джойс и Достоевский. Они были свободны и беспечны, но их случайная встреча в баре затянется на долгие 45 лет. Как справятся они с успехом, богатством и банальной скукой? Кто получит все, а кто останется в тени? История одной семьи и большой любви на фоне переполненных солнцем бульваров Парижа.
Сегодня
|21:30
|ДКЖкино
Завтра
|21:30
|ДКЖкино
17 июня, суббота
|21:30
|ДКЖкино
18 июня, воскресенье
|21:30
|ДКЖкино
19 июня, понедельник
|21:30
|ДКЖкино
20 июня, вторник
|21:30
|ДКЖкино
21 июня, среда
|21:30
|ДКЖкино