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Он&она

Он&она

Страна:
Бельгия, Франция, 2017
 
Премьера:
в РФ 15.06.2017
 
Режиссер:
Николя Бедос
  
Актеры:
Дория Тилье, Николя Бедос, Дени Подалидес, Антуан Гуи, Кристиана Милле, Пьер Ардити, Забу Брайтман, Жюльен Буасселье, Жан-Пьер Лори, Жак Ланг
  
Жанр:
комедия, мелодрама
  
Продолжительноcть:
120 мин
  

Виктор — начинающий писатель, Сара — литературный критик, их общая слабость — Джойс и Достоевский. Они были свободны и беспечны, но их случайная встреча в баре затянется на долгие 45 лет. Как справятся они с успехом, богатством и банальной скукой? Кто получит все, а кто останется в тени? История одной семьи и большой любви на фоне переполненных солнцем бульваров Парижа.

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Сегодня
21:30 ДКЖкино
Завтра
21:30 ДКЖкино
17 июня, суббота
21:30 ДКЖкино
18 июня, воскресенье
21:30 ДКЖкино
19 июня, понедельник
21:30 ДКЖкино
20 июня, вторник
21:30 ДКЖкино
21 июня, среда
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