Фестиваль «Музыкальные прогулки» соберёт музыкальные коллективы, выступающие в различных направлениях — от фолка до джаза.

В пятницу 16 июня на площадке перед Главпочтамтом (остановка ул. Каминского) в 18.00 стартует первый день фестиваля. В этот день выступят: популярный фолк-проект LaVerden, кавер-группа «Джазофрения», струнный квартет El Classic и оркестр русских народных инструментов «Тульские узоры». Кроме того, для посетителей фестиваля подготовлен необычный сюрприз — открытая репетиция нового спектакля театра «Эрмитаж» — «Горько!!! (Балканская свадьба)», премьера которого состоится на фестивале «Театральный дворик» в июле. Выступления продлятся до 22.00.

17 июня в 18.00 во внутреннем дворе комплекса Likёrka Loft начнётся второй день фестиваля, который будет посвящён джазу. Для всех, кто неравнодушен к джазу, выступят известные джазовые коллективы: Feelin’s и Сергей Гриматин (Рязань), квартет Олега Щёголева (Калуга), «Билет на Марс» (Тула). Второй день фестиваля завершится в 22.00.

В случае неподходящих погодных условий 16 июня, мы приглашаем всех в субботу 17 июня на импровизированные площадки в комплексе Likёrka Loft. Обо всех изменениях будет сообщено дополнительно на официальной странице театрально-концертного центра ВКонтакте.

Программа фестиваля

16 июня (пятница), площадка перед Главпочтамтом (остановка ул. Каминского):

18.00 — открытая репетиция театра «Эрмитаж»

18.40 — фолк-проект LaVerden

19.00 — струнный квартет El Classic

19.35 — кавер-группа «Джазофрения»

20.05 — оркестр русских народных инструментов «Тульские узоры»

20.35 — музыкальный спектакль «Мамма мия»

21.05 — фолк-проект LaVerden

21.20 — кавер-группа «Джазофрения»

22.00 — закрытие первого дня фестиваля

17 июня (суббота), внутренний двор комплекса Likёrka Loft:

18.00 — Feelin's и Сергей Гриматин (Рязань)

19.00 — Квартет Олега Щёголева (Калуга-Тула)

20.00 — Билет на Марс (Тула)

22.00 — закрытие второго дня фестиваля