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Картонная ночь

Картонная ночь

Главной темой «Картонной ночи 2017» станет 100-летний юбилей Октябрьской революции. Организаторы предлагают вам проследить культурную эволюцию, поразмышлять о духе свободы, новизне и экспериментаторстве того времени — не в политике, а исключительно в искусстве.

На фестивале выступит московский авангардный проект «Кобыла и Трупоглазые Жабы Искали Цезию, Нашли Поздно Утром Свистящего Хна», московский дуэт «РыцарныеРыцари», тульская пост-панк группа Ravels.

Также посетителей ждёт мастер-класс по созданию стула-трансформера, картонный зоопарк, лекция культуролога Вадима Касаткина об эстетике советского кино, мастер-класс по созданию абстрактных композиций из картона, супрематический перфоманс-мистерия «Картонный Каzимир», подборка полнометражных и короткометражных фильмов.

Вход на мероприятие 200 руб. Подробнее.

Где и когда?
Тульский историко-архитектурный музей
16 июня 2017, пятница
17:00
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