Выходные в Туле: 20-22 января

Улётный юбилей ДОСААФ России, взрывные рокабилльщики, курсы рисования с членом Союза художников и обзор киноновинок – в нашем обзоре на выходные.

Как быстро летит время… Но не стоит отчаиваться, ведь впереди выходные!

экстрим

Тульские улётные гонки

Мясново, аэродром

Тула, ул. Чмутова, 162-а

21 января 2017, суббота 13.00

Вход свободный

Тульские улётные гонки, посвящённые 90-летию ДОСААФ России.

В программе: кольцевая автомобильная гонка, показательные полёты сверхлёгкой авиации, показательные выступления парашютистов, показательные выступления авиамоделистов, городские соревнования среди допризывной молодёжи по пейнтболу, показательные выступления военно-патриотического клуба «ОМБА», катание на собачьих упряжках «Хаски-блюз».

немного юмора

Stand-Up Владимира Фомина

HookahPlace

Тула, пр. Ленина, 85-е

22 января 2017, воскресенье 19.00

Билеты 250 Р, бронь столов и информация 8−953−435−37−53

Сольный концерт Владимира Фомина, юмориста, участника «Камеди батл», в «Хукаплейс Винтаж». Вы услышите лучшие шутки за 2016 год и совсем-совсем новые.

взрыв

Stressor

Harat's Pub

Тула, Красноармейский проспект, 19

20 января 2017, пятница 22:00

Вход свободный

Взрыв — лучшее слово, которым можно охарактеризовать их выступление. А ещё лучше это выступление увидеть лично, чем подбирать слова. Этих участников нашего праздничного марафона как-то особенно представлять никогда не требуется. Команда, образовавшаяся в Туле в 1993 году, давно вышла на международную сцену, поучаствовав во многих зарубежных фестивалях, и по праву считается одной из лучших нео-рокабилли-групп мира. Да, вы узнали, конечно — это Stressor!

легенда

Автомобили легенды

Тульский областной краеведческий музей

Тула, улица Советская, 68

20 января 2017, пятница 18:30

Вечерний лекторий по пятницам в Тульском областном краеведческом музее продолжается! Очередная встреча затронет историю автомобилестроения и будет посвящена автомобилю марки Mercedes — Benz W140.

учимся рисовать

Рисуем вместе с художником Василием Кисляковым

Выставочный зал

Тула, Красноармейский проспект, 16

21 января 2017, суббота 15:00

В рамках выставки живописи Василия Кислякова в Выставочном зале состоится мастер-класс с участием автора, где он расскажет о своем творчестве и о живописи в целом, продемонстрирует, как создает свои удивительные работы. С автором можно будет пообщаться тет-а-тет, а так же увидеть вживую работы 2016 года.

а что в кино

Настоящий рыцарь должен быть мужественным, смелым, отважным, у него должна быть дама сердца и препятствия на пути к завоеванию её сердца — чтоб интереснее было. Главный герой мультфильма «Отважный рыцарь» стремится вперед — спасать свою деревню от дракона. Самое главное — успеть позавтракать кашей и не забыть меч…

Следующий фильм — драма «Рай» Андрея Кончаловского, участник конкурсной программы 73-го Венецианского международного кинофестиваля. Андрей Кончаловский удостоен «Серебряного льва» за режиссёрскую работу над фильмом. Он расскажет о сложном любовном треугольнике: русской аристократке, французе и немце — офицере СС.

О, эта сладостная и томная атмосфера нуара! Действие фильма «Ловушка» происходит в Нью-Йорке 60-х. Жизнь успешного архитектора Уолтера в корне меняется после празднования новоселья в его доме. Он знакомится с прекрасной таинственной блондинкой, и их влечение друг к другу становится роковым для молодой семьи Уолта, для его жены, для его жизни.

Разве желание страстных любовных переживаний это порок? Именно так решило окружение Габриэллы, для которой вожделение стало одержимостью. Сейчас, возможно, чувства главной героини с лёгкостью нашли бы выход, но во французской провинции в 60-е годы XX века такие мысли порицались. Габриэлле довольно быстро находят мужа, к которому она не питает никаких чувств и желания. Но в санатории, куда она отправляется на лечение, она влюбляется в раненого ветерана Вьетнамской войны Андрэ.

Любителям поесть попкорн в кинотеатре, не загружая свои мысли сложным сюжетам, предлагаем посмотреть экшн с участием Вина Дизеля — «Три икса: Мировое господство». Здесь и тачки, оборудованные по последнему слову шпионской техники, и большие пушки, и красотки, и гимнастические трюки — классический американский боевик.

Совсем скоро российские ужастики станут не менее пугающими, чем их зарубежные аналоги. По крайней мере, возможно, более разнообразными. Итак, представляем вашему вниманию фильм «Невеста» о странной семейке, в которую попадает Настя, вышедшая замуж за одного из её членов, Ивана. И, похоже, не так удачно, как ей сначала казалось.

Лиз, главная героиня фильма «Преисподняя» пытается сбежать от своего прошлого, но прошлое настигает её тогда, когда она совсем не ждала этого.