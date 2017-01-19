Рисуем вместе с художником Василием Кисляковым

Василий Кисляков — художник, добившийся признания и уважения среди знатоков и ценителей искусства. Но прежде всего, это человек, который занимается творчеством ради творчества.

2016 год был юбилейным для Василия Тимофеевича, ему исполнилось 75 лет. Однако творческая энергия и жизненные силы не покидают его; все представленные на выставке работы, за редким исключением, написаны за год. С каждой из них автор готов расстаться для того, чтобы работа освободила место следующим и позволила пополнить запасы красок.

Живопись Кислякова относят к примитивизму, приписывая ей наивность, многие называют его работы космическими за формы простых объектов, схожие с планетарными. Однако сам автор не склонен классифицировать себя: он все еще в поиске идеальной техники, композиции, все еще пробует новые цветовые решения. Сейчас он уже не работает с натуры, а создает идеальные композиции в своем воображении. Каждый объект на картине выбирается из единого подмалевка, лежащего в основе всей работы. Матовость поверхности достигается за счет того, что автор работает с негрунтованным материалом (фанерой, ДСП, картоном), в который и впитываются излишки масла.

В рамках выставки живописи Василия Кислякова в Выставочном зале состоится мастер-класс с участием автора, где он расскажет о своем творчестве и о живописи в целом, продемонстрирует, как создает свои удивительные работы. С автором можно будет пообщаться тет-а-тет, а так же увидеть вживую работы 2016 года.