Галина Молчанова: Смена образа – это приключение!

Главной героиней последнего номера журнала "Модный город" стала Галина Молчанова, красивая и смелая женщина, которая не побоялась изменить свою внешность под прицелом телекамер.

Галина — участница и победительница телепроекта «Обложка» на «Первом Тульском». Условием шоу было полное преображение, а призом — обложка «Модного города».

Галине Молчановой 58 лет, она финансист, руководитель отдела негосударственного пенсионного фонда, мама двух уже взрослых дочерей и бабушка троих внуков. Страстная путешественница и цветовод, Галина планировала маршруты будущих поездок, ухаживала за клумбами и газонами, строила дом, когда старшая дочь внезапно сообщила ей: «Мама, ты участвуешь в телепроекте!».

- Галина, как Вы решились участвовать?

- Дочка сказала: «Мам, тебе срочно нужно попробовать изменить себя». А почему нет? У меня было достаточно сложное начало года, с огромным количеством дел и забот, накопились напряжение и усталость, и я решила — нужно отвлечься.

- Вас в Вашем тогдашнем образе всё устраивало?

- Да. Он был, как я говорю, практичным (смеётся). Я считала, что для своего возраста хорошо выгляжу. Но, отправляясь на проект, конечно понимала: придётся измениться. Когда меня спросили, к насколько кардинальным переменам я готова, я ответила: «Вы вроде бы адекватные люди, налысо ведь не побреете?»

Вообще я не боюсь экспериментов с внешностью. Однажды, на волне популярности певицы, жгучей брюнетки Роксаны Бабаян, выкрасилась в иссиня-чёрный цвет, несмотря на протесты мужа. Ещё в парикмахерской поняла, что он был абсолютно прав (смеётся), и через неделю перекрасилась — это было невыносимо!

- Что из перемен, происходивших с Вами, было для Вас самым сложным?

- Весь этот опыт был для меня большим приключением, я ничего не боялась. Страшнее всего было признаться моим сотрудникам, что я участвую в телешоу. Признаться пришлось, когда на моём лице появились следы косметологических процедур, и скрываться за отговорками типа «отлежала щёку» уже не получалось (смеётся). Слава богу, что у нас замечательный коллектив, мы на одной волне, и сотрудники были рады за меня, болели, голосовали. Для них это тоже стало целой историей, свежей струёй в жизни.

- После подобных проектов не многие героини поддерживают созданный нами образ. А Вы?

- Я очень стараюсь. Уделяю больше внимания уходу за кожей, больше времени трачу на макияж. Визажист показал мне, как правильно нанести тон, чтобы сделать овал лица более ровным, а взгляд — более открытым. Изменила своё мнение о косметологии — раньше я считала, что раз я не звезда, мне это и ни к чему. Увидев, какой результат дали процедуры, понимаю, что буду продолжать, чтобы выглядеть моложе.

- Говорят, в каждом возрасте есть своя прелесть…

- Это правда. Мне 58, и я радуюсь общению с уже взрослыми дочерьми, которые стали мне подругами. Счастлива быть рядом с внуками, время рядом с ними — огромное удовольствие. Я более твёрдо стою на ногах в плане финансов, чтобы позволить себе путешествовать и делать подарки своим близким.

- В чём Ваш секрет молодости и привлекательности?

- Идти с позитивом. Заранее не настраивать себя на самое худшее, когда предстоят не слишком приятные дела или события. Не держать зла на людей, как бы ни складывались наши отношения. Не мстить, а простить. Я знаю: добро возвращается. В этом я убедилась, когда была на проекте и за мою победу проголосовало столько людей. Это очень приятно.

- Скажите, внешние перемены меняют жизнь?

- Конечно. У меня как будто глаза открылись, мир кажется ярче. По восприятию жизни я как будто вернулась на 20 лет назад: просыпаюсь утром и от каждого дня жду каких-то открытий. И они происходят!

Одежда предоставлена мультибрендовым бутиком «Валентина».