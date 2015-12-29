Stressor
Этих участников нашего праздничного марафона как-то особенно представлять никогда не требуется. Команда, образовавшаяся в Туле в 1993 году, давно вышла на международную сцену, поучаствовав во многих зарубежных фестивалях, и по праву считается одной из лучших нео-рокабилли-групп мира. Да, вы узнали, конечно — это Stressor!
Взрыв — лучшее слово, которым можно охарактеризовать их выступление. А ещё лучше это выступление увидеть лично, чем подбирать слова.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, Красноармейский проспект, 19
Тел.: 8 (4872) 525-025
20 января 2017, пятница
22:00