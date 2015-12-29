афиша
афиша
Регистрация
Stressor

Stressor

Этих участников нашего праздничного марафона как-то особенно представлять никогда не требуется. Команда, образовавшаяся в Туле в 1993 году, давно вышла на международную сцену, поучаствовав во многих зарубежных фестивалях, и по праву считается одной из лучших нео-рокабилли-групп мира. Да, вы узнали, конечно — это Stressor!

Взрыв — лучшее слово, которым можно охарактеризовать их выступление. А ещё лучше это выступление увидеть лично, чем подбирать слова.

Вход свободный.

Где и когда?
Harat's Pub
Harat's Pub
Тула, Красноармейский проспект, 19
20 января 2017, пятница
22:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика