Отважный рыцарь

Страна: Германия, Австрия, 2015

Премьера: в РФ 19.01.2017

Режиссер: Энтони Пауэр

Актеры: Георг Зольцер, Аксель Праль, Йоханес Цайлер, Дэнис Лайонс

Жанр: мультфильм, детский

Продолжительноcть: 80 мин

Настоящий рыцарь должен быть мужественным, смелым, отважным, каким угодно, но главные составляющие успешной героической карьеры — дама сердца и немножечко препятствий, чтобы завоевывать было интереснее. А там уже и замок, и полкоролевства, и слава под фанфары — все как всегда. Вперед — навстречу приключениям! Надо только успеть позавтракать кашей и не забыть меч…