Отважный рыцарь
Страна:
Германия, Австрия, 2015
Премьера:
в РФ 19.01.2017
Режиссер:
Энтони Пауэр
Актеры:
Георг Зольцер, Аксель Праль, Йоханес Цайлер, Дэнис Лайонс
Жанр:
мультфильм, детский
Продолжительноcть:
80 мин
Настоящий рыцарь должен быть мужественным, смелым, отважным, каким угодно, но главные составляющие успешной героической карьеры — дама сердца и немножечко препятствий, чтобы завоевывать было интереснее. А там уже и замок, и полкоролевства, и слава под фанфары — все как всегда. Вперед — навстречу приключениям! Надо только успеть позавтракать кашей и не забыть меч…
Сегодня
|10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21 января, суббота
|10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22 января, воскресенье
|10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23 января, понедельник
|10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
24 января, вторник
|10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
25 января, среда
|10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
21 января, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
22 января, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
23 января, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
24 января, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
25 января, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15