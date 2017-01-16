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Отважный рыцарь

Отважный рыцарь

Страна:
Германия, Австрия, 2015
 
Премьера:
в РФ 19.01.2017
 
Режиссер:
Энтони Пауэр
  
Актеры:
Георг Зольцер, Аксель Праль, Йоханес Цайлер, Дэнис Лайонс
  
Жанр:
мультфильм, детский
  
Продолжительноcть:
80 мин
  

Настоящий рыцарь должен быть мужественным, смелым, отважным, каким угодно, но главные составляющие успешной героической карьеры — дама сердца и немножечко препятствий, чтобы завоевывать было интереснее. А там уже и замок, и полкоролевства, и слава под фанфары — все как всегда. Вперед — навстречу приключениям! Надо только успеть позавтракать кашей и не забыть меч…

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