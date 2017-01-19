Павел Прилучный: Сыну говорю, что я спортсмен

Павел Прилучный в особом представлении не нуждается. За плечами у молодого актёра — полнометражные киноленты «На игре», «Дурная кровь», «Тёмный мир: Равновесие», популярные телесериалы «Закрытая школа», «Метод Лавровой», «Метод Фрейда», а также нашумевший «Мажор». Первый сезон многосерийной криминальной драмы, вышедший в эфир два года назад, стал одним из самых обсуждаемых и рейтинговых проектов года. Мы решили встретиться с Павлом, чтобы обсудить его новые проекты и узнать о том, как изменилась его жизнь с появлением двоих детей (старшему сыну актёра Тимофею в январе исполнится четыре года, а маленькой Мии — всего лишь семь месяцев).

-?Павел, сейчас идут новые серии «Мажора». Ваш герой изменился за это время?

-?Он повзрослел, у него появился жизненный опыт, он даже отсидел в тюрьме — это, безусловно, накладывает свой отпечаток. Если коротко — Мажор в новом сезоне совершенно не тот, которого мы знали.

-?А сам проект сильно изменился?

-?Стало больше и детективных линий, и юмора. Но в любом фильме интересна в первую очередь история: если она цепляет с самого начала — то ведёт и дальше, заставляет смотреть до конца. Надеюсь, что у нас это получилось.

-?Вы сейчас заняты сразу в двух разных кинокартинах. Что это за проекты?

-?Это военная драма с элементами фантастики «Невский пятачок». И второй проект — комедия «Жизнь впереди», который снимает Карен Оганесян по сценарию Жоры Крыжовникова.

На съемках «Невского пятачка».



Первая история — о жизни российского бизнесмена, который неожиданно для него самого попадает под Ленинград времён Великой Отечественной войны, в самое пекло событий. Мне кажется, что такой фильм нужен в первую очередь для того, чтобы показать современному человеку, за что боролись и умирали наши деды и прадеды. Показать, как это на самом деле было страшно, без всяких прикрас. Это достаточно кровавый фильм. Мы же сейчас смотрим на войну глазом обывателя: прошла и прошла — ну и что? И живём дальше. Для моего героя вначале все то, что начинает происходить с ним, — это как какой-то анекдот. Но потом он понимает, что за этот небольшой клочок нашей земли люди дрались не на жизнь, а на смерть. Такое понимание заставляет уважать подвиг, который совершили наши деды в ту войну. Это важно и очень нужно для всех нас.

-?А второй фильм о чём?

-?Это современная история с узнаваемыми жизненными ситуациями — про друзей-одноклассников, их отношения… Но если честно, тут меня больше зацепил не сценарий, а режиссёр Карен Оганесян, которого я люблю и уважаю. Я считаю, что с таким человеком можно работать, несмотря ни на что. Я согласился на этот проект, даже не читая сценарий.

-?Вы помните, каким Вы были 10−15 лет назад?

-?Я был мальчиком-задирой. Это были школьные времена… С удовольствием бы встретился с одноклассниками, поговорил — но когда? Просто нет времени.

-?У Вас есть жизненный принцип, которому Вы всегда стараетесь следовать?

-?Хороший вопрос. Дайте подумать… Наверное, когда появляются дети, то твои жизненные принципы меняются — ко многому начинаешь относиться по-другому. Сейчас мне просто хочется больше времени проводить с сыном и дочкой, но из-за съёмок приходится постоянно быть в разъездах.

-?Дома с пониманием относятся к вашему почти постоянному отсутствию?

-?Агата — конечно, да (супруга Павла Прилучного — актриса Агата Муцениеце. — Прим. авт.). А сын Тимофей совсем недавно сказал такую страшную вещь… Мы гуляли с ним вечером после того, как меня не было пару месяцев дома. И он меня спрашивает: «Папа, а у тебя есть квартира? Вот у нас с мамой — есть. А у тебя?» Я постарался ему всё объяснить, а он мне в ответ: «Нет, ты не понял. У тебя есть квартира?» И это меня дико пугает. Я бы хотел, чтобы они постоянно были со мной везде. Но сейчас у него — садик, потом — школа, нет такой возможности всё время разъезжать вместе. Да и не каждая съёмочная площадка — хорошее место для ребёнка. Порой им там просто делать нечего…

С супругой Агатой Муцениеце.



-?Вы говорили, что после того, как стали отцом, у Вас изменились жизненные принципы. А что ещё поменялось в Вашей жизни?

-?Кардинально? Стал строить дом. Я никогда раньше не задумывался об этом. Вернее, рассуждал так: зачем он мне нужен — мне и в съёмной квартире хорошо… А сейчас у меня прямо какая-то стройка века! Я надеюсь, что она скоро закончится, и я успокоюсь… Что ещё изменилось? Больше стал размышлять о своих поступках. Делаешь какие-то вещи и думаешь о том, как на тебя посмотрит твой ребёнок, что он подумает. И это правильно, когда у родителей возникают именно такие мысли.

-?Дети понимают, что их папа — актёр?

-?Тимофей меня спрашивает на прогулке: «Папа, почему все с тобой фотографируются?» — я отвечаю: «Потому что я — спорт­смен». Пока такой ответ его устраивает…

-?Телевизор дома смотрите?

-?Достаточно редко — стараемся не включать. Это же как болезнь: привыкаешь — а он так затягивает!..

-?Вы хотели бы, чтобы Ваши дети пошли по стопам мамы с папой и тоже стали актёрами?

-?Нет, ни в коем случае!

-?Что, и отговаривать будете?

-?Как вам сказать… Если они очень захотят принадлежать к этой профессии — то что тут поделаешь… Про Мию — о том, кем она будет, — сами понимаете, ещё очень рано говорить, ей нет и года. А Тимофея мы сейчас отдали в музыкальную академию. Они там поют, танцуют, изучают актёрское мастерство. Но это больше для общего развития. Потому что он такой огненный пацан: у него постоянно происходит что-то фантастическое, он ни минуты не сидит на месте. Хотим как-то сделать так, чтобы пыл у него был в нужное русло направлен. Он у нас и спортом занимается — ходит на дзюдо. Я бы хотел, чтобы он стал футболистом — спортсменом, как папа… А там — как получится…