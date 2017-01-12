Ловушка
Страна:
США, 2016
Премьера:
в РФ 19.01.2017
Режиссер:
Энди Годдард
Актеры:
Винсент Картайзер, Хейли Беннетт, Джессика Бил, Патрик Уилсон, Эдди Марсан, Корри Дэниэли, Крис Хилл, Радек Лорд, Дженнифер Энскат, Лукас Бентли
Жанр:
триллер
Продолжительноcть:
95 мин
Рейтинг Кинопоиска:
5,02
Нью-Йорк, 60-е годы XX века. Успешный архитектор Уолтер Стэкхауз женится на красавице Кларе. Но идеальная на первый взгляд жизнь превращается в хаос, когда Уолтер увлекается нераскрытым убийством и вступает в опасную игру в кошки-мышки с умным убийцей и амбициозным детективом.
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