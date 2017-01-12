Страна: США, 2016

Премьера: в РФ 19.01.2017

Режиссер: Энди Годдард

Актеры: Винсент Картайзер, Хейли Беннетт, Джессика Бил, Патрик Уилсон, Эдди Марсан, Корри Дэниэли, Крис Хилл, Радек Лорд, Дженнифер Энскат, Лукас Бентли

Жанр: триллер

Продолжительноcть: 95 мин

Рейтинг Кинопоиска: 5,02

Нью-Йорк, 60-е годы XX века. Успешный архитектор Уолтер Стэкхауз женится на красавице Кларе. Но идеальная на первый взгляд жизнь превращается в хаос, когда Уолтер увлекается нераскрытым убийством и вступает в опасную игру в кошки-мышки с умным убийцей и амбициозным детективом.