Тульские улётные гонки, посвящённые 90-летию ДОСААФ России.

В программе: кольцевая автомобильная гонка, показательные полёты сверхлёгкой авиации, показательные выступления парашютистов, показательные выступления авиамоделистов, городские соревнования среди допризывной молодёжи по пейнтболу, показательные выступления военно-патриотического клуба «ОМБА», катание на собачьих упряжках «Хаски-блюз».

Вход для зрителей и гостей бесплатный.