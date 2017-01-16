Тульские улётные гонки
Тульские улётные гонки, посвящённые 90-летию ДОСААФ России.
В программе: кольцевая автомобильная гонка, показательные полёты сверхлёгкой авиации, показательные выступления парашютистов, показательные выступления авиамоделистов, городские соревнования среди допризывной молодёжи по пейнтболу, показательные выступления военно-патриотического клуба «ОМБА», катание на собачьих упряжках «Хаски-блюз».
Вход для зрителей и гостей бесплатный.
Где и когда?
Тула, Тула, ул. Чмутова, 162-а
Тел.:
21 января 2017, суббота
13:00