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Преисподняя

Преисподняя

Страна:
Франция, Нидерланды, Германия, Бельгия, Швеция, Великобритания, 2016
 
Премьера:
в РФ 12.01.2017
 
Режиссер:
Мартин Кулховен
  
Актеры:
Дакота Фэннинг, Кит Харингтон, Гай Пирс, Кэрис ван Хаутен, Пол Андерсон, Эмилия Джонс, Карла Юри, Уильям Хьюстон, Билл Тангради, Наоми Баттрик
  
Жанр:
триллер, вестерн
  
Продолжительноcть:
148 мин
  
Бюджет:
$12 000 000
  

 

История о девушке по имени Лиз, которая пытается сбежать от своего темного прошлого и скрывается от преследования дьявольского проповедника.

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