Преисподняя
Страна:
Франция, Нидерланды, Германия, Бельгия, Швеция, Великобритания, 2016
Премьера:
в РФ 12.01.2017
Режиссер:
Мартин Кулховен
Актеры:
Дакота Фэннинг, Кит Харингтон, Гай Пирс, Кэрис ван Хаутен, Пол Андерсон, Эмилия Джонс, Карла Юри, Уильям Хьюстон, Билл Тангради, Наоми Баттрик
Жанр:
триллер, вестерн
Продолжительноcть:
148 мин
Бюджет:
$12 000 000
История о девушке по имени Лиз, которая пытается сбежать от своего темного прошлого и скрывается от преследования дьявольского проповедника.
Сегодня
|18:50
|Киносити
|21:45
|Иллизиум (Новомосковск)
Завтра
|18:50
|Киносити
|21:45
|Иллизиум (Новомосковск)
|00:15
|Киносити
21 января, суббота
|18:50
|Киносити
|21:45
|Иллизиум (Новомосковск)
|00:15
|Киносити
22 января, воскресенье
|18:50
|Киносити
|21:45
|Иллизиум (Новомосковск)
|00:15
|Киносити
23 января, понедельник
|18:50
|Киносити
|21:45
|Иллизиум (Новомосковск)
|00:15
|Киносити
24 января, вторник
|18:50
|Киносити
|21:45
|Иллизиум (Новомосковск)
|00:15
|Киносити
25 января, среда
|18:50
|Киносити
|21:45
|Иллизиум (Новомосковск)
|00:15
|Киносити
26 января, четверг
|00:15
|Киносити
Сегодня
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:45
|Киносити
|
18:50
Завтра
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:45
|Киносити
|
18:50
00:15
21 января, суббота
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:45
|Киносити
|
18:50
00:15
22 января, воскресенье
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:45
|Киносити
|
18:50
00:15
23 января, понедельник
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:45
|Киносити
|
18:50
00:15
24 января, вторник
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:45
|Киносити
|
18:50
00:15
25 января, среда
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:45
|Киносити
|
18:50
00:15
26 января, четверг
|Киносити
|
00:15