Преисподняя

Страна: Франция, Нидерланды, Германия, Бельгия, Швеция, Великобритания, 2016

Премьера: в РФ 12.01.2017

Режиссер: Мартин Кулховен

Актеры: Дакота Фэннинг, Кит Харингтон, Гай Пирс, Кэрис ван Хаутен, Пол Андерсон, Эмилия Джонс, Карла Юри, Уильям Хьюстон, Билл Тангради, Наоми Баттрик

Жанр: триллер, вестерн

Продолжительноcть: 148 мин

Бюджет: $12 000 000

История о девушке по имени Лиз, которая пытается сбежать от своего темного прошлого и скрывается от преследования дьявольского проповедника.