Автомобили легенды

Вечерний лекторий по пятницам в Тульском областном краеведческом музее продолжается! Очередная встреча затронет историю автомобилестроения и будет посвящена автомобилю марки Mercedes — Benz W140.

Mercedes Benz W140 принёс целый ряд новшеств не только марке, но и всему автомобильному миру. Для многих модель W140 была последней из «старого» Мерседеса, где высокое качество опиралось на технологическое новшество, не принимая во внимание расходы и экономию. В самой Германии и Западной Европе ему так и не удалось повторить успех своего предшественника: всего было выпущено 432 732 автомобиля, в том числе 26 022 купе. Для сравнения — W126-х было выпущено в два раза больше. Но те покупатели, которые могли себе позволить этот автомобиль, оставались очень довольны высоким качеством. Многие полагают, что 140-я модель подняла уровень S-класса из просто полноразмерного седана в представительский лимузин и фактически являлась идеологическим преемником легендарного лимузина W100 600, о чём свидетельствует флагман S-класса W140 600SEL/S600.